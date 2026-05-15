Cena pro Honzejka rozpoutala palbu. Vymáchali ho v sudeťácích

Šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk obdržel Cenu Karla Havlíčka Borovského. Porota Nadace Open Society Fund mu ji přiřkla za dlouhodobě vysokou kvalitu komentářů, polemickou ostrost a rozvíjení nových žánrů.
Dlouholetý autor Hospodářských novin, šéf komentářové rubriky a zástupce šéfredaktora Petr Honzejk získal Cenu Karla Havlíčka Borovského. Prestižní ocenění udělované Nadací Open Society Fund v rámci Novinářských cen převzal z rukou Tomáše Němečka. Ten stejnou cenu získal v roce…
Honzejk patří mezi nejznámější české komentátory. V Hospodářských novinách působí jako zástupce šéfredaktora a vedoucí komentářové rubriky. Ocenění navazuje na jeho předchozí úspěchy, jako byla Cena Ferdinanda Peroutky.
Reakce na udělení ceny se rychle objevily na sociálních sítích. Daniel Vávra, herní vývojář a známý kritik mainstreamových médií, na svém facebookovém profilu napsal, že novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského financovanou nadací Open Society Fund „dostal velký myslitel Petr Honzejk“. „Při této příležitosti si připomeňme některé slavné výroky Karla Havlíčka,“ podotkl herní designér.
A uvedl následující citáty:
„Zle, matičko, zle! Švarcenberci zde: jeden, ten je generál, a druhý je kardinál; zle, matičko, zle!“
„Loučení, loučení, což jest to těžká věc! Ach, jak srdce bolest cítí, když se musí odloučiti česká zem od Němec. Když jsme se loučili, oba jsme plakali; Němci přehořké žalosti, Češi srdečné radosti slze prolévali.“
„Hoj! Vy páni s fráčkem, s německým zobáčkem, už vašemu hrubiánství zvoní umíráčkem. … My již práva máme, vzít si jich nedáme, vaše šejdy, vaše rejdy, ty už dobře známe.“
„Nechlubte se, nechlubte, špatná je to sláva, že vytéká do Němec všechna česká šťáva.“
„Zachce se nám snad býti v Německu posledními, kdežto můžeme býti v Čechách prvními? Němci ve Frankfurtě nás toužebně ke spolku zvou... budeme tak hloupí a sedneme na vějičku?“
Český odrodilec je horší než rozený Němec
Ve svém příspěvku pokračuje: „Všeobecně pak by se dalo mnoho jeho textů shrnout do parafráze věty ‚Poturčenec horší Turka.‘ – ‚Český odrodilec je horší než rozený Němec.‘ Zde se sluší ctěnému čtenářstvu připomenout, co toto slovíčko ODRODILEC znamená. Slovo odrodilec obecně označuje člověka, který zavrhl svůj původ, národnost, víru nebo příslušnost k určité skupině a přidal se k jiné (zpravidla k té mocnější nebo vládnoucí). Zradil tak své ‚rodné‘ prostředí. Odrodilec byl Čech, který se dobrovolně a účelově poněmčil. Často šlo o lidi, kteří pocházeli z českého prostředí, ale jakmile se dostali do města nebo k lepšímu vzdělání, začali mluvit výhradně německy a českou identitu popírali.“
Dále uvedl, že motivací pro takové jednání bylo téměř vždy prospěchářství. Němčina byla jazykem císařských úřadů, armády a „lepší“ společnosti. „Pokud chtěl někdo v Rakouském císařství dělat kariéru, bylo to s němčinou nesrovnatelně snazší. Ještě štěstí, že dnes už takoví lidé nejsou!“ napsal Vávra.
Svůj příspěvek zakončil provokativní otázkou: „Co myslíte, kdyby Karel ještě žil, předal by nadšeně Honzejkovi svoji cenu? A jak hluboko mezi půlky by mu ji dokázal zasunout?“
Herní vývojář Vávra v minulosti Honzejka opakovaně kritizoval a označoval ho za symbol arogantní pražské kavárny a „vševědoucího“ komentátora, který reprezentuje pokrytecký přístup části české žurnalistiky k tématům jako svoboda slova, migrace či veřejnoprávní média.
Člověk bagatelizující sudetoněmecký sjezd v ČR obdržel cenu kritika pangermanismu
S udělením ceny Honzejkovi není spokojen ani předseda Svobodných a člen poslaneckého klubu SPD Libor Vondráček. „Po zhlédnutí dnešních Událostí, komentářů mi přijde opravdu cynické až zvrácené, že člověk bagatelizující sudetoněmecký sjezd v ČR Petr Honzejk obdržel cenu velkého kritika pangermanismu a německých choutek nám vládnout obecně Karla Havlíčka Borovského,“ napsal na síti X.
A zamyslel se, co by si asi Havlíček pomyslel o jeho dnešních slovech. „To mi nepřísluší s jistotou tvrdit, protože nikdo nemá právo 170 let po jeho smrti mluvit za něj, ale názor na to mám a hezká slova z jeho rebelských úst bych opravdu nečekal. Vysvětlit tento paradox snad může jedině fakt, že tuto cenu zaštiťuje Nadace Open Society Fund George Sorose, její vazba na nacionalistický liberalismus Karla Havlíčka Borovského je úplně stejně absurdní,“ uvedl politik.
A přidal post scriptum: „Než sem přijde mudrovat někdo o tom, co by si pomyslel o mně, tak předesílám, že já bych jeho kritiku pangermanismu i panslavismu podepsal. Stejně jako jeho satirické dílo, které jsem zpracovával už jako student gymnázia, Křest svatého Vladimíra, kterým zesměšňuje carské Rusko. Vlastně bych asi podepsal téměř vše, co kdy napsal včetně jeho geniální kritiky komunismu z roku 1850!“
Honzejk mu odpověděl: „Pane poslanče, máte tam několik chyb. Ta nejpodstatnější je, že já opravdu Sudetoněmecké dny v Brně nebagatelizuji. Naopak je považuji za významnou událost, kterou velmi vítám.“
A vysvětlil také proč. Všichni se podle něj budou moci přesvědčit, že sudetští Němci dnes nejenže nepředstavují žádnou hrozbu, ale jsou to naši přátelé ve sjednocené Evropě. „To, věřím, demaskuje graduované tupce, kteří si úctu k našim obětem pletou s tancem na hrobech obětí německých a snaží se na rozfoukávání starých ohňů nenávisti politicky trhnout. Pokud jste se poznal, nebudu vám to vymlouvat,“ napsal oceněný novinář.
