Velká hra o Hormuz. Trump tvrdí, že Čína couvá od Íránu

Americký prezident Donald Trump po summitu s čínským lídrem Si Ťin-pchingem v Pekingu oznámil, že Čína se zavázala nedodávat Íránu vojenskou techniku. „Slíbil, že vojenské vybavení neposkytne. Řekl to důrazně,“ sdělil Trump. Jeho slova citovaly agentury Reuters a Fox News. Šéf Bílého domu dodal, že čínský lídr vyjádřil zájem na otevření Hormuzské úžiny a nabídl případnou pomoc při stabilizaci situace.
Hormuzská úžina, kterou prochází přibližně pětina světové ropy, zůstává již několik týdnů klíčovým zdrojem nestability. Íránské akce v oblasti vedly k výraznému omezení lodní dopravy, což způsobilo růst cen ropy a obavy z globálního nedostatku strategicky významné suroviny.
"The relationship between the American and Chinese people goes all the way back to America’s founding... two and a half centuries later, that first connection has grown into one of the most consequential relationships in world history." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/Wij5kNPibt— The White House (@WhiteHouse) May 15, 2026
Lídři USA a Číny se shodli, že Írán nesmí získat jaderné zbraně a že úžina musí zůstat otevřená pro volnou plavbu lodí. Bílý dům v prohlášení zdůraznil, že Si vyjádřil odpor k militarizaci úžiny a jakýmkoli pokusům o vybírání poplatků. Čína, která je významným kupcem íránské ropy, rovněž projevila zájem o americkou naftu, aby snížila svou závislost na původním zdroji.
Summit v Pekingu se konal v době, kdy USA a Izrael pokračují v operacích proti Íránu a kdy dochází k občasným incidentům v úžině, včetně zadržování lodí. Přestože Trump označil dohodu s Čínou za významný úspěch, analytici upozorňují na možné rozpory mezi veřejnými prohlášeními a skutečnými aktivitami čínských firem. Podle zpráv The New York Times americké úřady evidují diskuse čínských společností o možnosti prodeje zbraní Íránu přes třetí země.
Oficiální jednání o postoji k Íránu představují vzácný moment shody mezi Washingtonem a Pekingem v otázce Blízkého východu, širší vztahy obou velmocí však zůstávají napjaté, zejména kvůli Tchaj-wanu. Trump označil vztah se Si Ťin-pchingem za „velmi silný“ a vyjádřil optimismus ohledně další spolupráce.
Prezident Trump se s čínským protějškem loučil slovy: „Chci vám velmi poděkovat. Byla to neuvěřitelná návštěva. Myslím, že z toho vzešlo hodně dobrého. Uzavřeli jsme několik fantastických obchodních dohod – skvělých pro obě země.“
"I want to thank you very much. This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals—great for both countries..."
Globální trhy sledují vývoj s napětím. Jakékoli další omezení v Hormuzské úžině by mohlo vést k novému zvyšování cen energií a zpomalení ekonomického růstu. Zatím není jasné, zda čínské ujištění povede k praktickým krokům směřujícím k deeskalaci konfliktu.
