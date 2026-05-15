„Drzost.“ Ševčík na ČT pořádně nakrknul opozici

15.05.2026 10:07 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Na letošního Bonifáce potkal jsem v parlamentu vlastizrádce,“ okomentoval v Událostech, komentářích postoj opozice ke sjezdu sudetských Němců v Brně vládní politik Miroslav Ševčík, člen poslaneckého klubu SPD. A jeho slova popudila příznivce a zástupce opozice.

Foto: screen ČT24
Popisek: poslanci Miroslav Ševčík a Vendula Svobodová v ČT

V Událostech, komentářích České televize se kvůli blížícímu se sjezdu potomků sudetských Němců v Brně střetli dva jihomoravští poslanci Miroslav Ševčík, člen poslaneckého klubu SPD, a Vendula Svobodová z řad Pirátů. Vyjádřili se i k jednání Sněmovny o sjezdu sudetských Němců. Od jednání dali ruce pryč opoziční poslanci.

„Na letošního Bonifáce potkal jsem v parlamentu vlastizrádce,“ okomentoval postoj opozice Ševčík hned v úvodu diskuse. Naproti tomu poslanci koalice, tedy poslanci ANO, SPD a Motoristů, jsou podle jeho názoru lidé se zdravým selským rozumem, kteří ví, co byla historie.

„Ví, co znamenal fašismus, ví, že během druhé světové války bylo vypáleno 12 obcí, ví, že byli ze Sudet vyhnáni čeští občané na začátku druhé světové války. … Zaplať Pánbůh, že tam jsou lidé, kteří si toto uvědomují a kteří nechtějí, aby tento spolek tady provokativně uspořádal svůj sjezd a potupoval to, co my jsme tady po druhé světové válce udělali,“ pravil Ševčík.

Zdůrazňoval také, že mezi zakladateli landsmanšaftu byli po válce i lidé, o jejichž vydání žádalo Československo, aby je mohlo po válce potrestat.

„Jaké přesně vlastizrádce jste tam potkal, když tam opozice nebyla?“ zeptala se v jednu chvíli moderátorka Tereza Řezníčková. 

„Oni tam byli ráno a místo svých postav tam dali plakát ‚Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíme.‘ To dali oni, kteří vytvořili za své předchozí vlády rekordní dluh bilion a 200 miliard korun. No tak jsou hloupí, nebo jsou navedení, nebo co?“ klepal si Ševčík na čelo ve studiu. Doslova.

„To není naše téma,“ konstatovala moderátorka.

Vendula Svobodová prohlásila, že je třeba zlepšovat vztahy mezi jednotlivými národy.

„Mně to přijde vlastně strašně nebezpečné – rýpat se v těch starých ranách a hledat v nich to nejhorší. A naznačovat lidem, že je tady nepřítel vnější, ale i vnitřní. Já jsem se dozvěděla, že jsme tedy vlastizrádci, s čímž teda absolutně nesouhlasím, ale to je prostě nějaký konstrukt tady pana Ševčíka,“ odmítla slova vládního poslance Svobodová.

Zdůraznila, že už ve svých předchozích vystoupeních k tomuto tématu řekla, co chtěla říct, vyzvala ke smíření a nic dalšího už podle jejího názoru nebylo třeba říkat. „Je to jen hon na nějaké laciné politické body, protože ten slepenec SPD vidí, že ztrácí,“ poznamenala pirátská poslankyně. „Já to teda odsuzuji. Mně se to vůbec nelíbilo, co jste takhle vytvořili.“

„On pan Ševčík nemluvil jen o opozici jako o vlastizrádcích. Dočetla jsem se v Parlamentních listech, že mluvil o podporovatelích té akce obecně. Pochopila jsem to správně?“ chtěla vědět moderátorka.

„Nezlobte se na mě, ale to není sjezd nějakého zájmového spolku. Je to sjezd spolku, který byl založen a dlouhá léta přímo řízen nacistickými zločinci,“ řekl Ševčík.

„Ale já se ptám na ty podporovatele,“ připomínala moderátorka.

A Ševčík konstatoval, že odsun sudetských Němců byl vyhlášen spojenci, kteří vyhráli druhou světovou válku. Pokud jde o podporovatele sjezdu, k těm se Ševčík prý nechtěl moc vyjadřovat, „protože nevím, co říkali,“ pravil poslanec SPD.

„Já reprezentuji vlastence – Moravany, Slezany a Čechy, a nikdy, nikdy a nikdy si nenecháme tady poroučet nějakým poskokem, který šéfuje podivnému landsmanšaftu,“ rozzuřil se ve studiu Ševčík.

Vendula Svobodová Ševčíkovi připomněla, že tyto věci se řešily už v Česko-německé deklaraci z roku 1997. Jedním dechem dodala, že SPD udržuje kontakty s AfD, což jsou největší kritici Benešových dekretů. „A vládní zmocněnec pro Green Deal a kdo ví, co ještě, hajluje,“ prohlásila Vendula Svobodová v narážce na kauzu Filipa Turka z doby, kdy byl ještě europoslancem.

Ševčík kontroval, že nikdo nebrání lidem se smiřovat. „Ale víte, že oni tady pojedou kousek od Kounicových kolejí pořádat svůj sjezd. Ta drzost!“ rozčílil se Ševčík. „Je to neskutečná drzost. Je to drzost,“ zesiloval hlas ve studiu Ševčík.

Brněnské Kounicovy koleje nacisté za druhé světové války proměnili ve věznici a popraviště.

„Letos ti chtějí dělat v Brně … a za tři roky se nenadějeme a budou to chtít dělat v Lidicích,“ kroutil hlavou Ševčík. „Sudeťáci si tu pořádají sjezd a navíc je to částečně hrazeno z peněz našich daňových poplatníků,“ zlobil se Ševčík.

Nechala se také slyšet, že nesouhlasí ani s politiky AfD, kteří zpochybňují Benešovy dekrety. „Oni tady nedělají sjezdy,“ poznamenal na adresu AfD Ševčík.

Konstatoval, že landsmanšaft už si „částečně ochočil stávající českou opozici“.

„Ale nikdo z opozice netvrdí, že chce zrušit Benešovy dekrety,“ ozvala se Svobodová. Připomněla také, že festival Smíření se odehrává od roku 2015. „Přijede 11 autobusů. Převážně seniorů. To je neuvěřitelná invaze,“ smála se Svobodová Ševčíkovi.

Nakonec zopakovala, že lidé by měli hledat cesty k usmíření a hledět do budoucnosti.

Slova Miroslava Ševčíka pak vzbudila velké popuzení v řadách příznivců opozice.

 

