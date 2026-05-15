Den Jeruzaléma oslaven v českém parlamentu

15.05.2026 15:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Ve čtvrtek 14. května oslavil český parlament na základě společné iniciativy Meziparlamentní skupiny přátel ČR – Izrael, Nadace spojenců Izraele, České společnosti přátel Izraele a Mezinárodního křesťanského velvyslanectví v Jeruzalémě (ICEJ) Den Jeruzaléma ve slavnostním sále Sněmovny českého parlamentu. Současně se připomínalo 78. výročí vyhlášení nezávislosti Izraele, které podle gregoriánského kalendáře připadá na 14. května.

Mezi čestnými hosty byli: izraelský velvyslanec v České republice Amir Weissbrod, poslanci a senátoři z vládní koalice i opozice, veřejní intelektuálové a tvůrci veřejného mínění, stejně jako zástupci 22 poboček ICEJ, kteří byli v Praze na své globální konferenci. Český ministr zahraničních věcí Petr Macinka, který byl na zahraniční cestě, zaslal blahopřání a jeho izraelský protějšek Gideon Sa’ar pozdravil publikum prostřednictvím videozprávy.
 
Všichni řečníci se zmínili o silné historii přátelství mezi Čechy a Židy, která sahá více než 100 let do minulosti. Senátor Jan Pirk připomněl statečný postoj profesora Tomáše Masaryka, který se později stal zakladatelem a prvním prezidentem Československa, při tzv. Hilsneriádě, stejně jako odvážný postoj jeho syna Jana Masaryka, který sehrál klíčovou roli při zprostředkování známé československé vojenské pomoci Izraeli v roce 1948. A konečně, po pádu železné opony český prezident Václav Havel okamžitě obnovil diplomatické vztahy s Izraelem, čímž opět propojil obě země, které sdílejí hodnoty svobody, lidské důstojnosti a demokracie. Ve všech případech bylo zapotřebí odvahy postavit se proti mainstreamu. V tomtéž duchu, jak uvedl senátor Pirk, by měla současná česká vláda najít odvahu a udělat správnou věc: přesunout české velvyslanectví do Jeruzaléma. Tuto výzvu zopakovali všichni čeští řečníci, kteří vyjádřili naději, že k tomuto kroku dojde brzy.
 
Na závěr setkání podepsali čeští zákonodárci a zástupci 22 přítomných zemí následující prohlášení: „Vyjadřujeme svou podporu tradičně přátelským vztahům mezi Československem, Českou republikou a Státem Izrael a vyzýváme vládu České republiky, aby toto historické pouto znovu potvrdila přesunutím českého velvyslanectví do Jeruzaléma.“
 
Oslava Dne Jeruzaléma v českém parlamentu je tradicí od roku 2017, kdy Sněmovna vyzvala svým usnesením vládu, aby prosazovala Jeruzalém coby hlavní město Státu Izrael.
 
