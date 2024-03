CSG a Tatra Trucks jsou generálními partnery 11. ročníku konference Naše bezpečnost není samozřejmost

V úterý 12. března se ve Španělském sále Pražského hradu uskuteční již 11. ročník konference Naše bezpečnost není samozřejmost. Vzácným hostem konference, jež se koná v roce, kdy si připomínáme 25 let od vstupu České republiky do NATO, bude bývalý americký prezident Bill Clinton.

Česká republika se stala členem NATO v průběhu jeho druhého funkčního období. Na konferenci vystoupí také český prezident Petr Pavel. Prostor dostanou další vrcholní političtí představitelé i odborníci na bezpečnostní tematiku.

Letošním ústředním tématem konference Naše bezpečnost není samozřejmost bude připomenutí 25. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance. S vystoupením shrnujícím přínosy českého členství v NATO vystoupí bývalý náčelník generálního štábu, armádní generál Jiří Šedivý, který v době svého funkčního období přivedl českou armádu do NATO. Na konferenci dále vystoupí premiér Petr Fiala, ministryně obrany Jana Černochová či ministr zahraničí Jan Lipavský. Jako velmi přínosná je tradičně hodnocena též politická debata, do níž jsou přizváni zástupci všech parlamentních stran.

Vzácným hostem konference bude Lord George Robertson, generální tajemník NATO v letech 1999-2003, tedy v období, kdy se Česká republika stala členem Severoatlantické aliance. Odborný program konference, jež se koná v čase stále trvajícího vojenského konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě, zajistí příslušníci Armády České republiky i bezpečnostní analytici. Nad tématem budoucnosti NATO se například v jedné z panelových diskusi zamyslí národní bezpečnostní poradce Tomáš Pojar a generálporučík Karel Řehka, náčelník Generálního štábu Armády České republiky.



Na konferenci vystoupí také český prezident Petr Pavel

Významnou bezpečnostní konferenci, již organizuje spolek Jagello 2000, z.s., i v tomto roce podpoří z pozice generálního partnera průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) a automobilka Tatra Trucks. CSG je v současné době významným dodavatelem munice a pozemní techniky Ukrajině, jež se již přes dva roky brání ruské agresi. Výroba techniky je částečně financována i ze zahraničních zdrojů. Například Nizozemsko aktuálně financuje výrobu celkem devíti samohybných houfnic DITA určených pro ukrajinskou armádu, jež probíhá ve společnosti Excalibur Army patřící do CSG.

„Czechoslovak Group dlouhodobě deklaruje svou prozápadní orientaci. Jsme si vědomi, že Česká republika je bezpečnou a stabilní zemí i díky svému členství v NATO. V rámci zemí aliance spolupracujeme s řadou renomovaných západních společností, například Nexter Systems či General Dynamics European Land Systems. Již více než dva roky trvající konflikt na Ukrajině ukázal důležitost a význam výrobních kapacit v obranném průmyslu. Ukrajinské armádě jsme dodávali techniku již před ruskou agresí. Od jejího začátku jsme naše výrobní kapacity ještě významně rozšířili,“ říká mluvčí CSG Andrej Čírtek.

Globální průmyslově-technologická skupina CSG vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem má klíčové výrobní podniky v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, v Itálii, Indii, Velké Británii a USA a své výrobky exportuje do celého světa. CSG soustavně investuje do rozvoje svých společností a zároveň expanduje v hlavních oborech svého podnikání. Součástí skupiny jsou například česká automobilka Tatra Trucks, významný světový výrobce malorážové munice Fiocchi nebo český výrobce radarů Eldis. V podnicích začleněných do skupiny CSG a v propojených firmách pracuje více než 10 000 zaměstnanců. V roce 2022 dosáhly konsolidované tržby skupiny hodnoty 25 mld. korun. Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl, obranný průmysl a výroba munice. S produkty společností CSG se lze díky silné proexportní orientaci setkat na všech kontinentech.

