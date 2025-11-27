Dominik Hašek nechce prodat Ukrajinu

Před americkým velvyslanectvím v Praze se v úterý uskutečnil happening na podporu Ukrajiny s názvem Ne Mnichovu 2025: Neprodávejte Ukrajinu. Mezi účastníky byl i bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, který ostře kritizoval současný postoj Spojených států vůči Kyjevu a varoval před ústupky Rusku.

Dominik Hašek nechce prodat Ukrajinu
Foto: Facebook
Popisek: Dominik Hašek

V úterý v podvečer se před americkým velvyslanectvím v Praze uskutečnil happening na podporu Ukrajiny s názvem Ne Mnichovu 2025: Neprodávejte Ukrajinu. Na akci dorazily desítky lidí, aby vyjádřily nesouhlas vůči americkému mírovému plánu na zastavení bojů na Ukrajině

Dominik Hašek na místě vysvětlil, proč happening proběhl právě před zastupitelským úřadem USA. „Zatímco Ukrajinci umírají, brání hrdinně svoji zemi a nejen svoji zemi, ale celou Evropu, tak konkrétně Amerika se k nim naprosto otočila zády, spolupracuje naopak s tím největším zločincem Putinem,“ uvedl.

Varoval před politiky, kteří otevřeně spolupracují s Kremlem. „Jak někdo prostě pozve Rusko k sobě, to, co dělá dneska Orbán, to, co dělá Fico, to je to nejhorší, co může být,“ kritizoval politiku maďarského a slovenského premiéra. „A pak ano, pak se může stát, že Rusko napadne Evropu a že ty sta tisíce mrtvých budou tady okolo nás,“ dodal Dominik Hašek.

Na závěr se dotkl i svého životního rozčarování z vývoje Spojených států. „Já jsem žil a hrál hokej 18 let v Americe, 90. léta do roku 2008. Pro mě to je jedno z největších životních zklamání, to, jak se Amerika změnila, nebo ti její čelní představitelé, to, co dneska dělají, protože v životě jsem si něco podobného nedokázal představit,“ uzavřel.

Organizátoři happeningu svolali kvůli informacím o takzvaném 28bodovém mírovém plánu, který je podle nich ve skutečnosti návrhem na kapitulaci. Ukrajina by se podle něj musela vzdát ambice vstupu do NATO a zakotvit svou neutralitu v ústavě. Musela by trvale omezit velikost svých ozbrojených sil a akceptovat faktickou ztrátu Krymu a velké části Donbasu. Také by musela přijmout zmrazení fronty v Chersonu a Záporoží s tím, že část území se změní v demilitarizované pásmo, de facto pod ruskou kontrolou. 

Z pohledu vyjednávání podle nich 28bodový návrh nesplňuje základní parametry vyvážené dohody. Nevychází z vyrovnaného rozložení ústupků, nepracuje systematicky se zájmy všech stran a už vůbec nevytváří pocit spravedlivého a důstojného řešení pro Ukrajinu. Strategie autorů působí jako mocenské vyjednávání. Rámec určují silnější, tedy Spojené státy a Rusko. Slabší Ukrajina je postavena před dilema „vezmi to, nebo přijdeš o podporu“.

Organizátoři připomínají, že dějiny už ukázaly, jak nebezpečné mohou být kompromisy s agresorem — například v roce 1938, kdy svět naletěl prázdným slibům a donutil tehdejší Československo ustoupit nacistickému Německu. Zároveň zdůrazňují, že evropské státy musí sehrát klíčovou roli. Podle nich je nutné „aby se Evropa konečně chopila iniciativy – schválila reparační půjčku, posílila společnou ochranu vzdušného prostoru (včetně projektu SkyShield pro Ukrajinu) a zajistila veškerou podporu, kterou Ukrajina i samotná Evropa potřebují.“

Pražský program před americkým velvyslanectvím zahrnoval také krátká vystoupení několika řečníků. Mezi nimi byl například i předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. Zdůraznil, že na Ukrajině se válčí nejenom za svobodu Ukrajinců, ale i za svobodu České republiky a bezpečnost celé Evropy. „Vladimír Putin je jednoznačně imperiální diktátor a my musíme investovat strašně moc do naší obrany a bezpečí. A ta investice znamená Rusko odstrašit silou, protože myslet si, že když se budeme chovat jako vystrašená oběť, že on se ze soucitu zastaví, to je velmi naivní,“ zdůraznil Minář. Na závěr akce zazněla ukrajinská i česká hymna.

autor: Natálie Brožovská

