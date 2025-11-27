Babiše zlomila vzpomínka na syna. Zvrat ve Sněmovně

27.11.2025 21:26 | Monitoring

Poslanecká sněmovna se dnes sešla na mimořádné schůzi kvůli možnému střetu zájmů Andreje Babiše. Jednání však podle řady poslanců nepřineslo žádné odpovědi na klíčovou otázku, jak chce Babiš svůj střet zájmů řešit před případným jmenováním premiérem. Místo vysvětlení přišel emotivní projev, během kterého se Babiš rozbrečel, když mluvil o údajném zneužití svého syna.

Babiše zlomila vzpomínka na syna. Zvrat ve Sněmovně
Foto: FB - A. Babiš
Popisek: Andrej Babiš

Poslanecká sněmovna se dnes večer sešla na první mimořádné schůzi tohoto volebního období, jejímž tématem je možný střet zájmů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Poslanci stran končící vlády chtějí po Babišovi, aby ještě před případným jmenováním předsedou vlády jasně vysvětlil, jak hodlá postupovat ve věci vlastnictví holdingu Agrofert. Prezident Petr Pavel už dříve oznámil, že bez vyřešení této otázky Babiše premiérem nejmenuje.

Mimořádná schůze byla sice řádně svolána, ale je pravděpodobné, že se Sněmovna vůbec nedostane k hlasování o návrhu programu. Kvůli vystoupením řečníků s přednostním právem a procedurálním debatám hrozí, že jednání vyprší ještě před tím, než poslanci stihnou odsouhlasit samotný program schůze.

Babiš avizoval, že chce „popsat svůj příběh“, a během projevu ve Sněmovně se emotivně rozplakal, když mluvil o svém synovi. U sněmovního pultíku tvrdil, že ho novináři i politici zneužili v politickém boji proti němu. Během projevu se několikrát odmlčel, omlouval se a viditelně se mu třásl hlas. U pultíku držel kapesník a bylo patrné, že se rozbrečel. Poslanci budoucí vládní koalice mu u toho tleskali.

„Můj syn si našel přítelkyni a byl šťastný. Samozřejmě potom ho zneužili, protože když řeknete někomu, kdo má schizofrenii, že se má léčit, tak vás nenávidí. Protopopové mu zničili život. Ta zhrzená podvodnice šla na Ukrajinu, kde si můj syn našel přítelkyni, a v celé vesnici vykládala hrozné věci proti němu,“ pokračoval pak v emotivní výpovědi.

Následně obvinil konkrétní veřejné osoby z manipulace vůči jeho synovi. „Potom přišli politici a zneužili mého syna. Stehlíková, která říkala, že není nemocný, vykládali mu hrozné věci, dokonce i Zdechovský mu psal, že je psychiatr. Chtěli mu ukrást barák, který jsem mu koupil za 13 milionů,“ dodal předseda hnutí ANO.

Poté odkázal na výpověď synovy matky a policejní vyšetřování. „Tohle vše byl největší hyenismus a matka mého syna potvrdila na policii, že jí syn řekl, že si to vymyslel, protože nechtěl brát injekci. A nechci ani říkat, co se stalo po volbách, kdy ho odkopli. Policie to vyšetřovala, jsou k tomu články. Zneužili ho ve volbách. Vy si pamatujete někteří, na začátek naší kampaně v Ústí nad Labem. Je to něco tak strašného, že rodiče mě možná pochopí,“ dodal Andrej Babiš. Připomněl událost z roku 2021, kdy se při zahájení předvolební kampaně hnutí ANO v Ústí nad Labem Babišův syn nečekaně objevil na mítinku a přímo na místě svého otce konfrontoval s obviněními týkajícími se údajného zavlečení na Krym i zacházení lidí z jeho okolí. Mluvil o tom, že mu bylo ublíženo, a ptal se přítomných, jak mohou jeho otce podporovat.

 

 

Kauza Andreje Babiše mladšího se poprvé naplno otevřela v roce 2018, kdy veřejně prohlásil, že byl proti své vůli odvezen na Krym – území okupované Ruskem. Podle jeho tvrzení za tím měl stát Petr Protopopov, muž s vazbami na Babišův holding, který se měl o juniora starat. Cesta na Krym měla podle něj souviset s kauzou Čapí hnízdo a snahou, aby se vyhnul výslechu v té době probíhajícího vyšetřování.

Důležitou roli sehrála i Protopopovova manželka, psychiatrička Dita Protopopová. Ta vypracovala posudek o duševním stavu Babiše mladšího, který ho označoval za osobu neschopnou účastnit se výslechů. Tento dokument později vzbudil pochybnosti, protože právě jeho závěry pomohly odsunout výslech syna tehdejšího premiéra. Protopopová po vypuknutí kauzy opustila veřejné funkce.

Policie případ sice prověřovala, ale nedospěla k závěru, že by došlo k trestnému činu. Vyšetřování bylo odloženo s tím, že neexistují prokazatelné záznamy ani důkazy, které by potvrdily, že byl Andrej Babiš mladší skutečně omezen na svobodě nebo odvezen proti své vůli. Celá kauza tak dodnes stojí hlavně na protichůdných výpovědích zúčastněných osob.

Poslanci kritizovali, že Babiš nic nevysvětlil

K vystoupení Andreje Babiše se ozvala i ostrá reakce poslankyně STAN Michaely Šebelové, která upozornila, že Babiš podle ní vůbec neřekl, jak chce řešit svůj střet zájmů. Podle ní pohrdá českými občany: „Nesdělil, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů. Pohrdá sněmovnou. Pohrdá lidmi. Na tu zásadní otázku se neptáme jen my. Ptá se na to 3/4 národa, včetně jeho voličů,“ napsala na síti X.

 

 

K projevu Andreje Babiše se vyjádřil také předseda Pirátů Zdeněk Hřib, který shrnul, že Babiš mluvil o všem možném, jen ne o tom podstatném. „Na co Andrej Babiš odpověděl: Kdo může za smrt Ivety Bartošové? Jak prodával hnojiva? Kdo zachránil chemičku? Za co všechno můžou Piráti. Kolik tousťáků daroval Ukrajině. Kdo to dělá od srdíčka. Jací jsou novináři zlí. Na co Andrej Babiš neodpověděl: Jak vyřeší svůj střet zájmu.“

 

Psali jsme:

Jen chce prodloužit život Fialovy vlády. Chování Pavla odsouzeno z mnoha stran
„Tak to měl veřejně říct.“ Ševčík odmítl Pavla a „loutkovodiče“
„To už je na psychiatra.“ Po nových důvodech proti Turkovi
Paroubek: Pavel „překročil čáru“. Ženou Babiše do konfliktu

 

Zdroje:

autor: Natálie Brožovská

