Ing. Radovan Vích - Vích (SPD) Potřebujeme revizi krizové a obranné legislativy.
Debata o krizovém řízení znovu otevírá důležité otázky. Pozornost vzbudil zejména návrh, podle něhož by v případě, že by se Poslanecká sněmovna a Senát nemohly během krize sejít, mohl o některých zásadních otázkách rozhodovat zvláštní parlamentní orgán či výbor.
Diskuse o fungování státu v krizových situacích je bezpochyby potřebná. Bezpečnostní prostředí Evropy se v posledních letech zásadně změnilo a stát musí být schopen reagovat rychle, efektivně a koordinovaně. Přesto je nutné vést debatu nejen o efektivitě rozhodování, ale také o zachování základních principů parlamentní demokracie.
Parlament nesmí být nahrazen krizovou komisí
Česká republika je parlamentní demokracií a rozhodování o nejzávažnějších otázkách státu musí zůstat v rukou přímo volených ústavních činitelů. Vyhlášení válečného stavu, rozhodování o nasazení ozbrojených sil nebo další zásadní kroky související s obranou země představují natolik významná rozhodnutí, že jejich legitimita musí vycházet z mandátu Poslanecké sněmovny a Senátu jako celku.
Jakýkoliv zvláštní orgán, komise nebo výbor, který by tyto pravomoci přebíral, by mohl být v budoucnu vystaven riziku politického zneužití nebo zpochybňování své legitimity.
Řešením je zajistit fungování Parlamentu i během krize
Namísto vytváření náhradních rozhodovacích struktur by proto měla být prioritou taková úprava legislativy, která zajistí schopnost Parlamentu fungovat i v mimořádných podmínkách. Moderní technologie i náhradní místa jednání již dnes nabízejí řešení, aniž by bylo nutné oslabovat roli ústavních institucí.
Proč se změny neudělaly už dříve?
Paradoxní je, že po změnách dnes volají někteří politici, kteří měli možnost rozsáhlou revizi krizové legislativy uskutečnit již v minulých letech. Jak Jan Hamáček (ČSSD), tak následně Vít Rakušan (STAN) označovali modernizaci krizového řízení za jednu ze svých priorit. Nestalo se tak.
Pandemie COVID-19 přitom odhalila celou řadu slabých míst českého právního řádu, od nejasného rozdělení kompetencí až po nedostatečnou připravenost některých institucí na krizové situace tohoto typu.
Současná krizová legislativa vznikla jako reakce na povodně v roce 1997 a 1998. Přesto během následujících vlád nedošlo ke komplexní revizi systému, která by jej zásadně modernizovala. Namísto systematických změn se stát často uchyloval k dílčím a ad hoc řešením.
Skutečný problém: příprava státu před krizí
Skutečným problémem totiž není pouze otázka toho, kdo bude rozhodovat v okamžiku největší krize. Mnohem důležitější je otázka, jak se stát na takovou krizi připravuje ještě před jejím vypuknutím.
Současný ústavní zákon o bezpečnosti České republiky vytváří poměrně ostrou hranici mezi běžným stavem a vyhlášením některého z krizových režimů. V oblasti obrany státu existuje jen omezený prostor pro přijímání opatření v období narůstajícího bezpečnostního napětí.
Řada významných nástrojů je navázána až na vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. To však neodpovídá realitě moderních bezpečnostních hrozeb. Současné konflikty nevznikají během několika hodin, ale předcházejí jim dlouhá období politického, ekonomického, informačního nebo vojenského napětí.
Potřebujeme systém postupných přípravných opatření
Stát musí mít možnost zvyšovat připravenost ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, státní správy, samospráv i provozovatelů kritické infrastruktury ještě před tím, než nastane situace vyžadující vyhlášení nejzávažnějších krizových stavů.
Právě zde by měla směřovat hlavní pozornost připravované revize. Česká republika potřebuje jasně definovaný právní rámec, který umožní postupné přijímání přípravných opatření, aniž by bylo nutné čekat až na stav ohrožení státu nebo válečný stav. Takový systém musí být transparentní, pod demokratickou kontrolou a musí přesně vymezovat pravomoci jednotlivých institucí.
Revize legislativy musí mít jasný plán
Pozitivní zprávou je, že současná vláda připravuje komplexní revizi krizové a obranné legislativy. Součástí procesu by mělo být usnesení vlády, které stanoví jasný rámec a harmonogram prací pro jednotlivá ministerstva, ústřední správní úřady i další zainteresované subjekty.
Úkolem by nemělo být pouze analyzovat současný stav, ale především připravit konkrétní legislativní návrhy a organizační opatření odpovídající bezpečnostním potřebám České republiky v 21. století.
Odborná diskuse je nezbytná
Důležitou součástí přípravy by měly být rovněž odborné semináře a pracovní jednání za účasti odborníků z oblasti bezpečnosti, obrany, krizového řízení, veřejné správy, akademické sféry i samospráv.
Jen široká odborná diskuse může zajistit, že výsledná legislativa nebude reakcí na jednu konkrétní událost, ale dlouhodobě funkčním systémem připraveným na různé typy krizí.
Reforma ano, oslabení demokracie ne
Česká republika bezpochyby potřebuje modernizovat svůj krizový a obranný systém. Neměla by však zaměňovat potřebnou efektivitu za oslabování demokratických principů. Nezastupitelná role Poslanecké sněmovny a Senátu musí být zachována i v době krizí.
Úkolem státu není hledat náhradu za parlamentní demokracii, ale vytvořit takové podmínky, aby demokraticky zvolené instituce mohly plnit své ústavní funkce za všech okolností.
Právě v tom by měla spočívat skutečná reforma krizové a obranné legislativy – nikoliv ve vytváření nových mocenských struktur, ale ve zvyšování připravenosti státu, posilování jeho odolnosti a zachování demokratické legitimity rozhodování i v těch nejtěžších okamžicích, a ne pouze před volbami do Parlamentu České republiky.
