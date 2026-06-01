Vystrčilův trapas. Jedno FOTO boří cestu na Tchaj-wan

Včera odcestoval předseda Senátu Miloš Vystrčil na Tchaj-wan. Jak sám uvedl, linkovým letem. Jeho cestu už od začátku doprovázejí kontroverze.
Miloš Vystrčil
Jednak kvůli způsobu dopravy. Premiér Babiš zatrhl předsedovi Senátu cestu vládním speciálem a vzkázal mu, že má letět obyčejným linkovým letem. Jeho cestu na Tchaj-wan pak odsoudila i Čínská lidová republika, která ostrov považuje za součást svého území, jako zasahování do vnitřních záležitostí Číny.
„Předseda Senátu Parlamentu České republiky Vystrčil nerespektoval postoj české vlády ani převládající veřejné mínění a z důvodu osobních zájmů trval na tom, že opětovně navštíví tchajwanský region Číny, čímž závažně zasáhl do vnitřních záležitostí Číny, závažně narušil státní svrchovanost a územní celistvost Číny, závažně porušil základní normy mezinárodních vztahů a politický závazek České republiky vůči principu jedné Číny. Čínská strana to důrazně odsuzuje a zároveň se rozhodně proti tomu staví,“ uvádí reakci čínská ambasáda.
„Čínská strana naléhavě vyzývá českou stranu, aby důsledně dodržovala princip jedné Číny, okamžitě přijala účinná opatření k odstranění neblahých dopadů tohoto chybného jednání a svými konkrétními kroky chránila celkový rámec rozvoje čínsko-českých vztahů,“ vyzvala následně.
A podotýká, že pragmatická politika, kterou se Vystrčil ohání, se dělá jiným způsobem. A není přitom nutné se ani podbízet Číně, ani zapomínat na Tchaj-wan. „Chytrá politika v tchajwanském kontextu má svou sekvenci a při velikosti našeho zahraničněpolitického politického vlivu se nedělá ve stylu americké Pelosiové. Dělá se tak, že nejprve navážeš a udržíš standardně normální komunikační kanál s Pekingem, a teprve z pozice někoho, kdo s Čínou normálně mluví, si můžeš dovolit návštěvu Tchaj-peje jako signál, že demokratické vazby nevzdáváš,“ vysvětluje Šik.
„Vystrčil do Pekingu ani jet nemůže, protože ho tam nikdo nepozve. Ale když sám mluví o tom, že vláda by měla dělat chytrou politiku, pak to, co nyní bez konzultace s vládou dělá, je přesně ta politika, kterou sám kritizuje,“ říká poradce s tím, že se Vystrčil snaží zakrýt, že jeho cesta je pouhé gesto. „Vystrčil se ohání průmyslem a pracovními místy, ale obchod funguje bez senátních delegací a tchajwanské investice do Česka nebyly motivovány Vystrčilovými návštěvami, nýbrž srovnatelnou pracovní silou, geografickou polohou a členstvím v EU,“ připomíná ekonom.
Cesta je pak podle něho diskutabilní i z hlediska vnitřní politiky na ostrově. Vystrčil se bude setkávat zejména s představiteli vládní DPP. „Celkový program nedává pocit nestranné diplomatické cesty - je plný rituálů progresivní vládnoucí Demokratické pokrokové strany: Havlovská konference s bývalou prezidentkou Tsai Ing-wen, odhalení Havlovy lavičky a jako vrchol úterního programu promítání filmu ‚Jsem Tchajwanec‘,“ kritizuje Šik a dodává, že Vystrčilova cesta přichází v době, kdy preference DPP slábnou.
„To je vlastně největší absurdita celé antipekinské Vystrčilovy ‚hodnotové‘ cesty. Český opoziční předseda Senátu, jehož koalice prohrála volby mimo jiné kvůli své ‚hodnotové‘ politice, se jede oslavovat na komfortní ‚hodnotový‘ výlet do země, kde si většina obyvatel nepřeje hodnotovou, nýbrž pragmatickou politiku dialogu s Pekingem,“ shrnuje Pavel Šik Vystrčilovu návštěvu.
Vystrčilova návštěva nepůsobí dobrým dojmem ještě v jiném ohledu. Předseda Senátu byl vyfocen při vystupování z letadla, kde ho přivítal náměstek ministra zahraničí François Wu.
V tu dobu měl ale Vystrčil na zádech batoh, který příliš esteticky neladí s jeho oblekem. Což čeští političtí komentátoři nezapomněli vypíchnout.
— Ladislav Kučera (@LadislavKuera9) June 1, 2026
„Nevím, jestli je to batoh, nebo nouzový padák pro případ, že by jednání nedopadlo podle plánu,“ ozvala se zastupitelka Jihomoravského kraje za Stačilo!, Petra Rédová.
