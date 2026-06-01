Vystrčilův trapas. Jedno FOTO boří cestu na Tchaj-wan

01.06.2026 13:31 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

Hodnotová i pragmatická zároveň. Tak předseda Senátu Miloš Vystrčil označuje svou zahraniční cestu na čínský Tchaj-wan. Podle ekonoma Pavla Šika ale Vystrčil nejede dělat diplomacii a jeho cesta bude jen gesto. Navíc se objevila fotografie, která celou cestu znevažuje již od začátku.

Vystrčilův trapas. Jedno FOTO boří cestu na Tchaj-wan
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda Senátu Miloš Vystrčil

Včera odcestoval předseda Senátu Miloš Vystrčil na Tchaj-wan. Jak sám uvedl, linkovým letem. Jeho cestu už od začátku doprovázejí kontroverze.

Miloš Vystrčil

  • ODS
  • PROFIL NENÍ POUŽÍVÁN.Případné dotazy na kontakty v Detailech
  • předseda Senátu
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Jednak kvůli způsobu dopravy. Premiér Babiš zatrhl předsedovi Senátu cestu vládním speciálem a vzkázal mu, že má letět obyčejným linkovým letem. Jeho cestu na Tchaj-wan pak odsoudila i Čínská lidová republika, která ostrov považuje za součást svého území, jako zasahování do vnitřních záležitostí Číny.  

Miloš Babiš

  • ANO 2011
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Předseda Senátu Parlamentu České republiky Vystrčil nerespektoval postoj české vlády ani převládající veřejné mínění a z důvodu osobních zájmů trval na tom, že opětovně navštíví tchajwanský region Číny, čímž závažně zasáhl do vnitřních záležitostí Číny, závažně narušil státní svrchovanost a územní celistvost Číny, závažně porušil základní normy mezinárodních vztahů a politický závazek České republiky vůči principu jedné Číny. Čínská strana to důrazně odsuzuje a zároveň se rozhodně proti tomu staví,“ uvádí reakci čínská ambasáda.

„Čínská strana naléhavě vyzývá českou stranu, aby důsledně dodržovala princip jedné Číny, okamžitě přijala účinná opatření k odstranění neblahých dopadů tohoto chybného jednání a svými konkrétními kroky chránila celkový rámec rozvoje čínsko-českých vztahů,“ vyzvala následně.

Anketa

Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?

10%
81%
5%
1%
3%
hlasovalo: 887 lidí
Miloš Vystrčil svou cestu označil za hodnotovou i pragmatickou zároveň. To odmítá ekonom a poradce ministra zahraničí Petra Macinky, Pavel Šik. Podle něho Vystrčil jezdí zásadně do „pohodlných“ destinací. „Za působení Vystrčila v čele Senátu, který si nyní hraje na ambasadora české zahraniční politiky za mohutného PR pokrytí veřejnoprávních médií, si ale nevybavuji významnější cestu do geopoliticky nejednoznačného prostředí. Cestu, která by vyžadovala politický diskomfort tak, jak to v diplomacii chodí. Jednoduše řečeno, ačkoli se ohání zahraniční politikou, nikdy si nesedl ke stolu s parlamentním politikem z nějakého státu mimo svou hodnotovou bublinu, kde by bylo třeba dělat skutečnou diplomacii odpovídající významu a velikosti České republiky,“ vzpomíná marně.

A podotýká, že pragmatická politika, kterou se Vystrčil ohání, se dělá jiným způsobem. A není přitom nutné se ani podbízet Číně, ani zapomínat na Tchaj-wan. „Chytrá politika v tchajwanském kontextu má svou sekvenci a při velikosti našeho zahraničněpolitického politického vlivu se nedělá ve stylu americké Pelosiové. Dělá se tak, že nejprve navážeš a udržíš standardně normální komunikační kanál s Pekingem, a teprve z pozice někoho, kdo s Čínou normálně mluví, si můžeš dovolit návštěvu Tchaj-peje jako signál, že demokratické vazby nevzdáváš,“ vysvětluje Šik.

„Vystrčil do Pekingu ani jet nemůže, protože ho tam nikdo nepozve. Ale když sám mluví o tom, že vláda by měla dělat chytrou politiku, pak to, co nyní bez konzultace s vládou dělá, je přesně ta politika, kterou sám kritizuje,“ říká poradce s tím, že se Vystrčil snaží zakrýt, že jeho cesta je pouhé gesto. „Vystrčil se ohání průmyslem a pracovními místy, ale obchod funguje bez senátních delegací a tchajwanské investice do Česka nebyly motivovány Vystrčilovými návštěvami, nýbrž srovnatelnou pracovní silou, geografickou polohou a členstvím v EU,“ připomíná ekonom.

Cesta je pak podle něho diskutabilní i z hlediska vnitřní politiky na ostrově. Vystrčil se bude setkávat zejména s představiteli vládní DPP. „Celkový program nedává pocit nestranné diplomatické cesty - je plný rituálů progresivní vládnoucí Demokratické pokrokové strany: Havlovská konference s bývalou prezidentkou Tsai Ing-wen, odhalení Havlovy lavičky a jako vrchol úterního programu promítání filmu ‚Jsem Tchajwanec‘,“ kritizuje Šik a dodává, že Vystrčilova cesta přichází v době, kdy preference DPP slábnou.

„To je vlastně největší absurdita celé antipekinské Vystrčilovy ‚hodnotové‘ cesty. Český opoziční předseda Senátu, jehož koalice prohrála volby mimo jiné kvůli své ‚hodnotové‘ politice, se jede oslavovat na komfortní ‚hodnotový‘ výlet do země, kde si většina obyvatel nepřeje hodnotovou, nýbrž pragmatickou politiku dialogu s Pekingem,“ shrnuje Pavel Šik Vystrčilovu návštěvu.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpavel.sik.1%2Fposts%2Fpfbid02NHjxJC4feVvNmuErbpM33EZtn23GzgFyKraduPkSGPBYhXLMhAU6BPGBS2rgQnmgl&show_text=true&width=500" width="500" height="606" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Vystrčilova návštěva nepůsobí dobrým dojmem ještě v jiném ohledu. Předseda Senátu byl vyfocen při vystupování z letadla, kde ho přivítal náměstek ministra zahraničí François Wu.

V tu dobu měl ale Vystrčil na zádech batoh, který příliš esteticky neladí s jeho oblekem. Což čeští političtí komentátoři nezapomněli vypíchnout.

„Nevím, jestli je to batoh, nebo nouzový padák pro případ, že by jednání nedopadlo podle plánu,“ ozvala se zastupitelka Jihomoravského kraje za Stačilo!, Petra Rédová.

Psali jsme:

A tohle jim u ČT nevadí? Vildumetzová napadla Minářův „byznys model“
„15 milionů pro organizátory“ a zuřivé reakce. Sjezd sudeťáků dál pálí
Pavilon P obsadili sudeťáci. Odpůrce s českými vlajkami zastavila ochranka
Šok před sjezdem Sudeťáků. Útok na Beneše. Hašek podal trestní oznámení

 

Zdroje:

https://cz.china-embassy.gov.cn/cze/xwdt/202605/t20260531_11921985.htm

https://focustaiwan.tw/politics/202606010005

https://t.co/UU14TPtXE8

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/jedu-delat-hodnotovou-pragmatickou-politiku-pronesl-milos-vystrcil-pred-odletem_2605311006_bva

https://x.com/LadislavKuera9/status/2061341641969950921?ref_src=twsrc%5Etfw

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Čína , Senát , Šik , Tchaj-wan , Vystrčil , Rédová

Váš názor? (Hlasovalo 5 čtenářů)

Měl Miloš Vystrčil letět na Tchaj-wan?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Proč zřizovat nějako krizovou komisi?

Kdo by měl být jejím členem? Kdo by ji jmenoval? Na jak dlouho? A jestli se může sejít a rozhodovat nějaká komise, proč by nemohl i parlament? Nějak to nechápu a myslím, že by o zásadních věcech měli rozhodovat politici, které si volíme ne bůh ví kdo.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vliv stresu na tvorbu břišního tukuVliv stresu na tvorbu břišního tuku Potraviny se špatnou pověstí jsou ve skutečnosti zdraví prospěšnéPotraviny se špatnou pověstí jsou ve skutečnosti zdraví prospěšné

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vystrčilův trapas. Jedno FOTO boří cestu na Tchaj-wan

13:31 Vystrčilův trapas. Jedno FOTO boří cestu na Tchaj-wan

Hodnotová i pragmatická zároveň. Tak předseda Senátu Miloš Vystrčil označuje svou zahraniční cestu n…