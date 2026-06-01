Tak za Lipavského létaly miliony. Macinka mluví o trestních oznámeních

Budoucnost Českých center může podle ministra zahraničí Petra Macinky ohrozit financování české účasti na světové výstavě Expo 2025 v Ósace. Po jednání vlády uvedl, že projekt byl podle něj organizačně propojen právě s Českými centry, která nyní mohou nést finanční následky.
Macinka upozornil, že původní rozpočet české účasti na výstavě ve výši 290 milionů korun, schválený předchozí vládou, nestačil. Následně bylo podle něj nutné částku navýšit o dalších 120 milionů korun.
Kritika míří na Lipavského i bývalé vedení Expa
Ministr v této souvislosti kritizoval bývalého šéfa diplomacie Jana Lipavského a bývalého generálního komisaře české účasti na výstavě Ondřeje Sošku. Toho vláda na konci března z funkce odvolala.
Podle Macinky se od ledna 2023 sloučila kancelář generálního komisaře s Českými centry. Právě ta nyní podle něj nesou finanční dopady projektu.
Petr Macinka varoval, že ztráty mohou významně zasáhnout hospodaření této příspěvkové organizace.
„Dostali jsme se do situace, že Česká centra skončí v takovém minusu, že možná budou muset být zrušena úplně všechna,“ dodal ministr.
Ministerstvo podle něj Česká centra rušit nechce a hledá způsob, jak jejich fungování zachovat. To však podle Macinky bude znamenat vysoké nároky na rozpočet.
Audit a trestní oznámení
Šéf české diplomacie dále uvedl, že ministerstvo zadalo procesní a forenzní audit. Ten měl podle jeho slov odhalit závažné nedostatky v řízení ze strany generálního komisaře Sošky.
Ministr zároveň informoval, že v souvislosti s projektem už byla podána trestní oznámení. „Podali jsme v uplynulých dnech dvě trestní oznámení, zatím na neznámého pachatele, věřím, že bude nalezen. Myslím, že řada dalších trestních oznámení bude následovat,“ řekl Macinka.
Soška dříve uvedl, že své odvolání den před vypršením mandátu považuje za politickou hru a snahu zdiskreditovat úspěšnou českou účast na Expo 2025. Původní plánovaný rozpočet zhruba 500 milionů korun podle něj překročen nebyl.
Expo 2025 se konalo od 13. dubna do 13. října na umělém ostrově Jumešima v japonské Ósace. Český národní pavilon postavila japonská společnost Daisue. Za dobu trvání výstavy do něj podle dostupných údajů zavítalo přes milion a půl návštěvníků.
V pondělí večer se šéf diplomacie k tématu vrátil na sociální síti a zveřejnil další výčet problémů, které podle s projektem souvisejí.
Macinka uvedl, že účet za českou účast v Ósace podle něj přesáhl půl miliardy korun a další nejméně stovka milionů má ještě následovat. K tomu připojil také informace o dvou soudních sporech, 12 předžalobních výzvách, třech nárocích uplatněných mimo soud, částce 1,5 milionu korun odeslané na údajně špatný účet v Číně, desítkách milionů za právní služby a situaci Českých center.
„Účet pana Lipavského za jeho výlet do japonské Ósaky: přes 500.000.000 a dalších minimálně 100.000.000 bude následovat; dva soudní spory; 12 předžalobních výzev; tři nároky uplatněné mimo soud, 1.500.000 korun odeslaných na ‚špatný‘ účet kdesi v Číně, desítky milionů za právní služby a síť Českých center v zahraničí před bankrotem. A kolik byste za zeleného plyšáka zaplatili z cizích peněz vy? A kolik trestních oznámení je podle vás dost?“ napsal Macinka.
Pokud jde o nakládání s prostředky ministerstva zahraničí za éry Jana Lipavského, není kauza kolem Expa a Českých center jediným případem, který budí otázky.
Jak ParlamentníListy.cz informovaly, podle údajů z Černínského paláce poslal resort zahraničí za jeho působení Asociaci pro mezinárodní otázky celkem 34 187 319 korun.
Dotace přitom podle dřívějších zjištění rychle rostly. V roce 2022 činily zhruba 4,8 milionu korun, o dva roky později už přesáhly 11,5 milionu. Peníze z ministerstva tak měly tvořit přibližně třetinu všech příjmů organizace.
Po nástupu Petra Macinky do čela resortu se však tok peněz zastavil. Redakci tehdy blízký spolupracovník ministra zahraničí a expert Motoristů na zahraniční politiku Jan Zahradil řekl, že úřad už letos neziskovce nepošle ani korunu.
Zahradil to popsal slovy, že „Lipavského bankomat pro politické neziskovky na MZV končí“. Podle něj organizace typu AMO nebo Evropské hodnoty stavěly své finanční zázemí v podstatě na veřejných penězích, ačkoli samy sebe označují za nevládní.
Ministr zahraničí už začátkem roku upozorňoval také na peníze, které ministerstvo zahraničí posílalo na zahraniční projekty v rámci takzvané transformační spolupráce.
Šlo o desítky milionů korun z kapes daňových poplatníků. Ministr tehdy uvedl, že po nástupu do úřadu našel v rozpočtu resortu řadu položek, které podle něj neodpovídají prioritám současné vlády.
„Nechal jsem si vyjet, za co můj předchůdce, pan ministr zahraničních věcí Jan Lipavský, utrácel peníze v rámci programu transformační spolupráce. Tak abyste věděli, za co vyhazoval Lipavský miliony, desítky milionů a možná stovky milionů z peněz, které horko těžko posílají do státního rozpočtu daňoví poplatníci,“ uvedl Macinka.
Zmínil například projekty v Barmě, Kosovu, Srbsku, Gruzii, Venezuele nebo Vietnamu. Podle něj šly peníze mimo jiné na podporu občanské společnosti, mediální projekty, klimatické aktivity či vzdělávací programy.
Už tehdy zdůraznil, že po nástupu do čela resortu chce podobné výdaje zastavit. „Já jim ty peníze už nedám. Dnes tu brečí neziskovky, kterým jsme ukončili projekty na takzvané environmentální a klimatické vzdělávání. A po pondělní vládě zapláčou další,“ řekl ministr.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku