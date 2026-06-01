ŘVC: Přístaviště v Brandýse nad Labem zahájilo provoz

Veřejné přístaviště, které vybudovalo Ředitelství vodních cest ČR, tak oficiálně začalo sloužit veřejnosti. Využívat ho budou nejen cestující osobní lodní dopravy, ale díky třem novým vysokovodním dalbám také všechna velká plavidla během povodní jako ochranné stání. Slavnostní událost symbolicky završila projekt, který propojuje rozvoj veřejné osobní lodní dopravy, cestovního ruchu a bezpečnosti plavebního provozu na středním Labi.
Nové přístaviště vzniklo na pravém břehu horního plavebního kanálu před plavební komorou ve Staré Boleslavi a poskytuje moderní zázemí pro pravidelné i příležitostné osobní lodní linky. Přístavní hrana o délce 105 metrů umožňuje bezpečné přistávání osobních lodí i vyvázání větších plavidel.
Stávající nábřežní zeď byla v délce 53 m modernizována a byla prodloužena o 52 m novou stěnou z ocelových štětovnic. Součástí stavby jsou nové vyvazovací prvky, odběrné místo elektrické energie pro zásobování plavidel, vstupní portál a zpevněná nástupní plocha pro pohodlný výstup, nástup a čekání cestujících.
Významnou součástí projektu jsou také tři vysokovodní dalby, které umožňují bezpečné vyvázání plavidel při vysokých vodních stavech, kdy je zastaven plavební provoz. Nové stání tak plní nejen dopravní a turistickou funkci, ale zároveň posiluje bezpečnost plavebního provozu na tomto úseku Labe dostupnou ochranou plavidel za povodní. Zaplnil se tak prostor mezi dosavadními ochrannými přístavy Mělník a Nymburk, který je dlouhý 60 km a jeho proplutí vyžaduje nejméně 8 hodin s proplavením 8 zdymadly. Při rychlém nástupu povodně se plavidla z okolí Brandýsa nad Labem bezpečně ochrání na novém stání a nemusí absolvovat několikahodinovou cestu do přístavu.
„Nové přístaviště je dalším krokem v rozvoji infrastruktury pro osobní lodní dopravu na českých vodních cestách zajištěním souvislé sítě veřejných přístavišť. Přináší kvalitní zázemí pro cestující, podporuje turistický ruch a zároveň zvyšuje bezpečnost plavidel při vysoké vodě. Jde o spojení dvou důležitých funkcí, které budou ode dneška sloužit veřejnosti i provozovatelům plavidel,“ říká Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR.
Slavnostní otevření přístaviště bylo spojeno také s pokřtěním nové osobní lodi Sv. Václav, která tak zahájila pravidelné plavby mezi Starou Boleslaví a Čelákovicemi. Nová linka rozšiřuje možnosti rekreační dopravy na středním Labi a nabízí obyvatelům i návštěvníkům regionu pohled na vodní cestu přímo z hladiny.
„Máme radost, že se podařilo propojit investici do nové přístavní infrastruktury se vznikem pravidelné lodní linky. Loď Sv. Václav nabídne nové spojení mezi Starou Boleslaví a Čelákovicemi, se kterými na znovuobnovení linky spolupracujeme,“ říká Petr Soukup, starosta města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
„Při výstavbě jsme museli respektovat specifické podmínky vodního toku i přilehlého stromořadí. Součástí prací bylo prodloužení stávající přístavní hrany, úprava koryta řeky pro zajištění potřebné plavební hloubky i instalace vysokovodních daleb. Jsme rádi, že jsme mohli investorovi předat dílo, které bude sloužit jak cestujícím, tak provozovatelům plavidel při mimořádných vodních stavech,“ říká Karel Mazánek, vedoucí projektu společnosti LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Projekt financoval Státní fond dopravní infrastruktury. Celkové investiční náklady dosáhly částky 61,8 milionu korun bez DPH. Zhotovitelem stavby byla společnost LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. Nové přístaviště navazuje na dlouhodobou strategii Ředitelství vodních cest ČR zaměřenou na rozvoj infrastruktury pro osobní lodní dopravu, podporu cestovního ruchu a zvyšování bezpečnosti provozu na českých vodních cestách.
Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR) je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.
Ředitelství vodních cest ČR rovněž provozuje veřejné přístavy a přístaviště i remorkér BESKYDY.
