Nadace ČEZ: Oranžové kolo na ČEZfest v Chomutově již potřetí

Jeho návštěvníci tak mohli zdarma od 28. do 30. června zavítat na večerní filmové představení Neporazitelní, diváckého hitu z roku 2025, vychutnat si koncert Čechomoru či MIG 21 s Jiřím Macháčkem. Předskokana jim dělala kapela Kate Maple, která si toto privilegium zajistila díky regionální soutěži Zapínač. Závěrečný den (sobota) byl celý věnován sportu, včetně možnosti minutové charitativní jízdy na Oranžovém kole Nadace ČEZ. Ve prospěch dvou místních organizací – Mateřská školy Chomutov a Zoopark Chomutov usedlo za řídítka oranžových handbike celkem 420 jezdců. V reálu se tak uskutečnilo 210 jízd dvojic, které pro obdarované organizace vynesly celkovou částku 101 673 Kč, přičemž podílově činil rozdíl 1073 korun ve prospěch dětí z mateřinek.
„Konkrétně půjde o ty z Mateřské školy Zahradní, kde se vzdělávají děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Příspěvek využijeme k nákupu prvků v rámci vybavení její zahrady. Všem moc děkujeme, že pro nás vysportovali tolik peněz a samozřejmě Nadaci ČEZ za to, že vyjeté body na ta korunky přemění,“ uvedla během převzetí symbolického šeku na 51 373 Kč Eliška Smetanová, ředitelka organizace Mateřská škola Chomutov.
Mateřská škola Chomutov vznikla v roce 2003 sloučením patnácti mateřských škol do jedné příspěvkové organizace, která má 13 budov po celém městě. „Vzděláváme děti zdravé a samozřejmě také ty se speciálními vzdělávacími potřebami. Máme i čtyři třídy přizpůsobené pro vzdělávání dvouletých. Součástí všech školek jsou i pěkné, udržované školní zahrady, které vybavujeme tak, aby plně podporovaly tělesný a psychický rozvoj dětí,“ dodala ředitelka s tím, že jejich hlavním úkolem je doplňování rodinné výchovy, a to především v oblasti socializace dítěte. „Zaměřuje se na individuální potřeby dítěte a jeho aktivní zapojení do učení. Ve školkách vytváříme prostředí, kde se děti učí samostatnosti, spolupráci a zodpovědnosti v přátelské a stimulující atmosféře.“
Zoopark Chomutov je se svou rozlohou 112 ha největší zoologickou zahradou v České republice. Představuje jedinečné spojení zoologické zahrady, přírodního parku a vzdělávacího areálu s důrazem na přirozené podmínky pro chov zvířat a kvalitní prostředí pro návštěvníky. Specializuje se na živočichy palearktické oblasti, která zahrnuje Evropu, převážnou část Asie a část severní Afriky. V rozlehlých expozicích je k vidění na 160 druhů živočichů. Zoopark se rovněž dlouhodobě věnuje ochraně přírody, záchraně handicapovaných volně žijících živočichů a environmentálnímu vzdělávání veřejnosti. Součástí areálu je skanzen Stará Ves a Eurosafari.
„Mimo klasických výběhů či průchozích voliér máme i terárium pro teplomilné plazy a medúzárium. A právě terárium čeká rekonstrukce, která se bude pohybovat kolem jednoho milionu. A jak se říká, každá koruna je dobrá. Proto 50 300 korun, za které všem děkujeme, použijeme právě na tuto rekonstrukci,“ poznamenal Vít Lukáš, ředitel Zooparku Chomutov.
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Vznikla jako jedna z prvních a stále je největší firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Grantové programy jsou zaměřeny na sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivní spolupráci s regiony. Za 24 let své existence podpořila více než 21 500 projektů částkou blížící se ke 4,5 miliardy korun. S Oranžovým kolem jeho doprovodný tým objíždí nejrůznější akce a festivaly již od roku 2004. Nejdříve to bylo se dvěma klasickými rotopedy, které časem nahradila stacionární vyježďovací kola. Nyní jsou to veřejností stále více oblíbenější handbike a v případě konkrétních sportovních akcí dokonce i běžkařský nebo veslařský trenažér. Zažitý název Oranžové kolo ovšem zůstal. Více informací najdete ZDE.
