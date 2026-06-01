Nejsou chytřejší. Ivan David o bludech, co šíří vysoké školy

Sudetoněmeckého sjezdu v Brně se účastnili i někteří aktivní němečtí politici, kteří stejně jako Bernd Posselt a jím vedený landsmanšaft odmítají Benešovy dekrety a s tím i poválečné uspořádání Evropy. Často jde o politiky AfD, se kterou česká SPD v jiných oblastech spolupracuje. Jak se k tomu postavit? Zeptali jsme se v pořadu Rozhovory PL europoslance SPD Ivana Davida.
„Na straně všech politických stran v Německu jde o to získat na svou stranu co nejvíce voličů, takže objevují nebo nastolují nová témata. AfD neexistuje příliš dlouho a jsou v ní různé názorové proudy. Z mé zkušenosti musím říct, že také existují velké rozdíly mezi členy AfD z východu a ze západu. Po dvou větách poznáte, kdo je odkud. V této věci hraje specifickou roli Bavorsko, které se ujalo asi čtyř milionů vysídlenců z Československa a Polska. To je třetina obyvatel Bavorska, které je velmi konzervativní. Situaci tam dlouhodobě ovládá CSU, jako specifická bavorská strana. Chce-li někdo s CSU soutěžit o přízeň voličů, hledá témata, jak dostat lidi na svou stranu. Někteří funkcionáři AfD jsou potomky vysídlenců, o čemž svědčí i jejich jména, často zkomolená příjmení slovanského původu. Jednak je to rodinnou tradicí, ale také se tématu snaží politicky využít,” popisuje europoslanec za SPD.
Ivan David se o celé věci bavil na půdě své frakce Evropa suverénních národů v Evropském parlamentu s členy AfD. “Předestřel jsem jim, že pro nás je tahle záležitost problém, na což zarytě mlčeli. Následně mi pan předseda říkal, a mluvil za AfD, že nejsou někým, kdo by chtěl nějaký revanš a nechtějí návrat před rok 1945 a chápou to. Nikdy s tím nepolemizoval. Poslanec Bystroň mi pak říkal: je to složité, protože třetina voličů v Bavorsku jsou potomci vysídlenců, ale není to celostátní téma a nemáme v to v žádných materiálech, natož v programu,” uvádí doktor David.
“Předseda frakce v europarlamentu mi nakonec řekl, že mu hodně záleží na tom, aby mezi námi nebyly žádné konflikty a měli dobré vzájemné vztahy. Bylo vidět, že je mu upřímně líto, že ta situace vznikla. Dověděl jsem se také, že někteří členové AfD byli pro taková krajní stanoviska vyloučeni,” konstatuje europoslanec.
Jsou zde podle něho věcně důležitá témata, která jsou ale tabuizovaná a nerado se o nich mluví. “Například skutečná hospodářská situace současného Německa, o čemž naopak velmi mluví největší opozice, tedy AfD. Ostatní strany, které mají na své straně mainstreamová média, neziskovky a peníze, to potlačují,” uvádí Ivan David.
Věnuje se dále otázce médií a jejich přístupu k politikům. „Na ČT nedávno říkali, jak je to strašné, že už politici nepotřebují novináře a říkají si, co chtějí, a nikdo jim neklade nepříjemné otázky. My ale víme, jak je chování mainstreamových novinářů neuvěřitelně manipulativní, jak dokážou všechno překroutit. Klidně vám vyjde rozhovor, ve kterém jsou jiné otázky a jiné odpovědi, než jak ten rozhovor ve skutečnosti vypadal. Dřív nebyla možnost, jak se tomu bránit. Přátelé se mě ptali, proč neuvedu na pravou míru, co o mně říkají. A já jsem se jich ptal: a kde? Kde to mám říct? Dnes už ten problém není,“ popisuje své zkušenosti.
“Strany, které jsou mainstreamem preferované, se musí opírat o část populace, která se o veřejné dění příliš nezajímá a jenom tupě sleduje televizi a čerpá překroucené informace odtud. Takoví politici jsou donuceni se orientovat na blbé, když to hodně zjednoduším. Jisté je, že se mainstreamová média stávají stále okrajovějšími z hlediska vlivu na veřejnost,” konstatuje David.
David Žofka
Vymezuje se proti snahám vykreslit voliče jednoho politického tábora jako chytré a vzdělané a druhého naopak jako méně vzdělané a jednodušší.
“Studium bývá dost často indoktrinací, a to dokonce i v odborných oblastech. Vysoké školy byly staletí hlavními nositelkami bludů, protože se tradovala různá tvrzení, která neodpovídala skutečnosti skutečnosti, lidé to bez kritiky přijímali. Když má někdo vzdělání, ještě to neznamená, že kriticky myslí. Někdo si myslí, že když je vysokoškolák, tak cokoli ho napadne, je chytré. Víme ale, že řada naprosto bizarních tvrzení vychází od tzv. vzdělanců. Podívejte se na Green Deal, kde je celá řada šílených tezí tezí, absolventi humanitních oborů tomu bezvýhradně věří. Když jim řeknete, že to neodpovídá fyzikálním zákonům, tak namítnou, že bude potřeba je novelizovat. Lidé se základním vzděláním jsou často daleko blíž k realitě, nemají ji zkreslenou nějakými ideologiemi a vnímají to bezprostředně,” konstatuje Ivan David v pořadu Rozhovory PL.
