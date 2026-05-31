APSS znovu k nelegálním poskytovatelům sociálních služeb

Zdá se, že se z toho stává téměř pravidlo – každý rok či dva se v médiích objeví zpráva o zanedbávání péče, absenci odborných pracovníků, nedostatku jídla, podvýživě nebo dehydrataci. Tyto zprávy mají společného jmenovatele: nelegální poskytování sociálních služeb. Nejinak je tomu i v případě tzv. penzionu pro seniory ve Středočeském kraji na Kladensku, o kterém tento týden informovala média. Provozovatel nebyl registrovanou sociální službou, ačkoliv sociální služby poskytoval, a hrozí mu proto pokuta až do výše dvou milionů korun.
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
„Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR společně s veřejným ochráncem práv již mnoho let upozorňuje na problematiku nelegálních poskytovatelů sociálních služeb, kterých jsou v České republice nižší desítky. V loňském roce byl tento přetrvávající problém diskutován i na půdě Poslanecké sněmovny a APSS ČR předložila několik návrhů, jak jej řešit,“ uvádí Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
Vyzýváme proto k dalšímu dialogu o možných řešeních, jejichž cílem musí být to, aby nelegální poskytovatelé sociálních služeb, kteří ohrožují zdraví a život seniorů, v České republice již nepůsobili. Tento dialog je třeba vést s obcemi, které mají relativně nově zákonnou povinnost při podezření na nelegální poskytování sociálních služeb upozornit příslušný kraj, s kraji, které mají pravomoc tyto nelegální poskytovatele kontrolovat a ukládat jim pokuty, s MPSV jako tvůrcem legislativních podmínek a samozřejmě také s veřejným ochráncem práv.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku