Úřad vlády: Téma zemědělství přilákalo stovky návštěvníků

Stovky návštěvníků měly možnost nahlédnout do světa českých farmářů, ochutnat regionální potraviny a seznámit se s prací zemědělců, rybářů, myslivců i včelařů. Součástí programu bylo také oficiální zahájení sezóny raných brambor. Mezi návštěvníky zavítali také premiér Andrej Babiš a ministr zemědělství Martin Šebestyán. Dnešní akce zahájila novou sérii tematických sobot, během nichž se v zahradě Úřadu vlády postupně představí jednotlivá ministerstva a přiblíží veřejnosti svou činnost i agendu. Dalšími resorty budou 20. června Ministerstvo práce a sociálních věcí a 5. září Ministerstvo zdravotnictví.
„Chceme, aby Strakova akademie nebyla jen místem jednání vlády, ale i otevřeným prostorem pro veřejnost. Tematické soboty lidem přibližují konkrétní práci státu a zároveň nabízejí program pro celé rodiny,“ uvedl premiér.
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
Pro návštěvníky byl po celý den připraven pestrý celodenní program, který představil naše zemědělství v celé jeho šíři. Lidé si mohli prohlédnout ukázky práce zemědělců, rybářů i včelařů, ochutnat oceněné regionální potraviny nebo se zapojit do workshopů a doprovodných aktivit. Resort zemědělství připravil i ukázky aplikovaného výzkumu, nechybí rovněž prezentace Středního odborného učiliště včelařského v Nasavrkách.
Součástí programu bylo také oficiální zahájení sezóny raných brambor v České republice. Ministr zemědělství Martin Šebestyán spolu se zástupci Českého bramborářského svazu informoval o aktuální situaci v odvětví i o podpoře státu. Pro letošní rok je na podporu českého bramborářství z národních dotačních programů vyčleněno přibližně 110 milionů korun.
„Cílem Ministerstva zemědělství je udržet bramborářství jako tradiční součást našeho zemědělství. Proto na brambory poskytujeme podpory z národního i unijního rozpočtu. Bramboráři mohou získat dotace například na prevenci před chorobami brambor, na pěstování kvalitních odrůd, na množitelský materiál nebo na podporu producentů brambor. Z unijních peněz mohou čerpat na produkci brambor k výrobě škrobu, na organizaci producentů, na propagaci brambor nebo na integrovanou produkci. Byl bych rád, kdyby se k našemu úsilí o podporu bramborářství připojili i spotřebitelé a nakupovali brambory domácího původu, protože jsou vysoce jakostní,“ řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku