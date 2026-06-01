Úřad vlády: Téma zemědělství přilákalo stovky návštěvníků

01.06.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V zahradě Strakovy akademie se v sobotu uskutečnila první tematická akce pro veřejnost, zaměřená na české zemědělství.

Úřad vlády: Téma zemědělství přilákalo stovky návštěvníků
Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova Strakovy akademie

Stovky návštěvníků měly možnost nahlédnout do světa českých farmářů, ochutnat regionální potraviny a seznámit se s prací zemědělců, rybářů, myslivců i včelařů. Součástí programu bylo také oficiální zahájení sezóny raných brambor. Mezi návštěvníky zavítali také premiér Andrej Babiš a ministr zemědělství Martin Šebestyán. Dnešní akce zahájila novou sérii tematických sobot, během nichž se v zahradě Úřadu vlády postupně představí jednotlivá ministerstva a přiblíží veřejnosti svou činnost i agendu. Dalšími resorty budou 20. června Ministerstvo práce a sociálních věcí a 5. září Ministerstvo zdravotnictví.

„Chceme, aby Strakova akademie nebyla jen místem jednání vlády, ale i otevřeným prostorem pro veřejnost. Tematické soboty lidem přibližují konkrétní práci státu a zároveň nabízejí program pro celé rodiny,“ uvedl premiér.

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 19930 lidí

Pro návštěvníky byl po celý den připraven pestrý celodenní program, který představil naše zemědělství v celé jeho šíři. Lidé si mohli prohlédnout ukázky práce zemědělců, rybářů i včelařů, ochutnat oceněné regionální potraviny nebo se zapojit do workshopů a doprovodných aktivit. Resort zemědělství připravil i ukázky aplikovaného výzkumu, nechybí rovněž prezentace Středního odborného učiliště včelařského v Nasavrkách.

Součástí programu bylo také oficiální zahájení sezóny raných brambor v České republice. Ministr zemědělství Martin Šebestyán spolu se zástupci Českého bramborářského svazu informoval o aktuální situaci v odvětví i o podpoře státu. Pro letošní rok je na podporu českého bramborářství z národních dotačních programů vyčleněno přibližně 110 milionů korun.

„Cílem Ministerstva zemědělství je udržet bramborářství jako tradiční součást našeho zemědělství. Proto na brambory poskytujeme podpory z národního i unijního rozpočtu. Bramboráři mohou získat dotace například na prevenci před chorobami brambor, na pěstování kvalitních odrůd, na množitelský materiál nebo na podporu producentů brambor. Z unijních peněz mohou čerpat na produkci brambor k výrobě škrobu, na organizaci producentů, na propagaci brambor nebo na integrovanou produkci. Byl bych rád, kdyby se k našemu úsilí o podporu bramborářství připojili i spotřebitelé a nakupovali brambory domácího původu, protože jsou vysoce jakostní,“ řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.

Psali jsme:

Úřad vlády zpřístupní Hrzánský palác
Úřad vlády: Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku
Úřad vlády: Premiér Babiš se v Terezíně zúčastnil pietního aktu
Úřad vlády: Brány Lichtenštejnského paláce se opět otevřou v Den vítězství

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Úřad vlády , zemědělství , TZ

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Budete někoho žalovat?

Je podle vás obsah, kterým byly někteří žáci testováni žalovatelný? Tvrdíte, že pracujete na právním stanovisku, zajímal by mě přesně jeho význam, přínos, protože to, co se stalo je opravdu hodně za hranou a nechápu, že k tomu vůbec mohlo dojít. Taky bych nerad, aby se situace opakovala.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Povrchního člověk poznáte během pár minutPovrchního člověk poznáte během pár minut Horoskop na červen 2026Horoskop na červen 2026

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Úřad vlády: Téma zemědělství přilákalo stovky návštěvníků

22:03 Úřad vlády: Téma zemědělství přilákalo stovky návštěvníků

V zahradě Strakovy akademie se v sobotu uskutečnila první tematická akce pro veřejnost, zaměřená na …