MŠMT: V Karolinu dostali dekrety noví profesoři a profesorky

Mezi nově jmenovanými byli také dva profesoři navržení Univerzitou obrany, jimž dekret spolu s prezidentem republiky předal státní tajemník v Ministerstvu obrany Petr Vančura.
„Za své minulé i současné působení v pozici ministra školství jsem předal dekrety stovkám špičkových odborníků a byl jsem poctěn možností být přítomen rituálnímu stvrzení vrcholu jejich profesní dráhy. Všem profesorkám a profesorům, kteří za tu dobu převzali svůj dekret, jsem kladl na srdce, že nesmí tento okamžik brát jako symbol dosažení mety a ztrátu motivace jít ve svých oborech dále a ambiciózněji. Naopak, vždy jsem zdůrazňoval, že akademické pocty jsou primárně spjaty s odpovědností. Dnešek v tomto není výjimkou a jsem pevně přesvědčen, že tento ceremoniál bude impulsem a další motivací k rozvíjení Vaší pedagogické, výzkumné či tvůrčí práce,“ řekl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga ve svém projevu k novým profesorkám a profesorům.
Nejvyšší akademická hodnost profesora byla udělena novým osobnostem, které naplnily všechny stanovené odborné a kvalifikační požadavky. Jmenování představuje ocenění jejich dlouhodobé práce, odborného přínosu a významné role v rozvoji jednotlivých oborů i vysokoškolského prostředí. Nově jmenovaní profesoři se tak zařazují mezi přední osobnosti akademické sféry, které přispívají k rozvoji vzdělávání, vědy a výzkumu.
Seznam nově jmenovaných profesorů a profesorek
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Anketa
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
doc. MUDr. Martin ANDERS, Ph.D.
pro obor: Psychiatrie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
doc. MUDr. Martin BALÍK, Ph.D.
pro obor: Anesteziologie a resuscitace
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
doc. Mgr. Ondřej BERAN, Ph.D.
pro obor: Filozofie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická
doc. RNDr. Ondřej BOJAR, Ph.D.
pro obor: Informatika – matematická lingvistika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
doc. RNDr. Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Ph.D.
pro obor: Životní prostředí a zdraví
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
doc. PhDr. Michal BOTEK, Ph.D.
pro obor: Kinantropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
doc. PhDr. Radka BUŽGOVÁ, Ph.D.
pro obor: Ošetřovatelství
na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity
působí: Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
doc. MUDr. Jan CENDELÍN, Ph.D.
pro obor: Lékařská fyziologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
doc. Ing. Radim CERKAL, Ph.D.
pro obor: Speciální produkce rostlinná
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně
působí: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
doc. PhDr. Ondřej ČAKRT, Ph.D.
pro obor: Rehabilitace a tělovýchovné lékařství
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
doc. Ing. Lukáš ČAPEK, Ph.D.
pro obor: Lékařská biofyzika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
doc. Ing. Klára ČÁSTKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Materiálové vědy a inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
doc. Mgr. Karel ČERNÝ Ph.D.
pro obor: Dějiny lékařství
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
doc. RNDr. Martin ČÍŽEK, Ph.D.
pro obor: Teoretická fyzika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
doc. Ing. Václav ČUBA, Ph.D.
pro obor: Anorganická chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
(Jmenovaný byl ze slavnostního předání omluven, dekret převezme dodatečně.)
doc. RNDr. Jitka DLUHÁ, Ph.D.
pro obor: Elektrotechnika a komunikační technologie
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
doc. Ing. Bohumil DOLENSKÝ, Ph.D.
pro obor: Analytická chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
působí: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská
doc. Ing. Pavel DRÁBEK, Ph.D.
pro obor: Elektrotechnika a informační technologie
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni
působí: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
doc. Mgr. Petr DRAHOTA, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná geologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
doc. Ing. Karel DVOŘÁK, Ph.D.
pro obor: Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
doc. Mgr. Steriani ELAVSKY, Ph.D.
pro obor: Kinantropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
doc. MUDr. Tomáš FAIT, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
doc. MUDr. Martin FIALA, Ph.D.
pro obor: Vnitřní lékařství
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
doc. Ing. Jan FOŘT, Ph.D.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
doc. Jeremy Alan GARLICK, M.A., Ph.D.
pro obor: Mezinárodní politické vztahy
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
doc. Mgr. Jitka GORIAUX, Ph.D.
pro obor: Dramatická umění
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze
působí: Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta
doc. Ing. Tomáš HANIŠ, Ph.D.
pro obor: Kybernetika a robotika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
doc. Mgr. Hassan HASHIMI, Ph.D.
pro obor: Molekulární a buněčná biologie a genetika
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
působí: Akademie věd ČR, Parazitologický ústav
doc. Mgr. Libuše HECZKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Teorie a dějiny novější české literatury
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
působí: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
doc. Mgr. Dominik HEGER, Ph.D.
pro obor: Fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
doc. Mgr. Daniel HEIDER, Ph.D.
pro obor: Filosofie
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
působí: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta
doc. Mgr. Klára HILSCHEROVÁ, Ph.D.
pro obor: Životní prostředí a zdraví
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
doc. Ing František HNILIČKA, Ph.D.
pro obor: Agroekologie
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
působí: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
doc. Ing. David HORÁK, Ph.D.
pro obor: Výpočetní a aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
doc. Ing. Petr HOUDEK, Ph.D.
pro obor: Management a manažerská ekonomie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská
doc. Ing. Pavel IZÁK, Ph.D.
pro obor: Fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
působí: Akademie věd ČR, Ústav chemických procesů
doc. Ing. Milan JAKUBEK, Ph.D.
pro obor: Lékařská chemie a biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
doc. RNDr. Antonín JANČAŘÍK, Ph.D.
pro obor: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové
působí: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
doc. MUDr. Marek JOUKAL, Ph.D.
pro obor: Anatomie, histologie a embryologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Konstantinos KAFETSIOS, Ph.D.
pro obor: Psychologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
doc. MUDr. Viktor KOČKA, Ph.D.
pro obor: Kardiologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta
JUDr. Jan KOMÁREK, D.Phil.
pro obor: Evropské právo
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Právnická fakulta
doc. PharmDr. Jan KORÁBEČNÝ, Ph.D.
pro obor: Farmaceutická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita obrany v Brně, Fakulta vojenského zdravotnictví
doc. Ing. arch. Patrik KOTAS
pro obor: Architektura a stavitelství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
doc. RNDr. Ján KOZEMPEL, Ph.D.
pro obor: Jaderná chemie
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
doc. MUDr. David KRAHULÍK, Ph.D.
pro obor: Neurochirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
doc. Mgr. Libor KRÁSNÝ, Ph.D.
pro obor: Mikrobiologie, virologie a parazitologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Akademie věd ČR, Mikrobiologický ústav
doc. MUDr. Otto KUČERA, Ph.D.
pro obor: Lékařská fyziologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
doc. Ing. Petr LICHÝ, Ph.D.
pro obor: Metalurgická technologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická
doc. RNDr. Zdeňka LOSOSOVÁ, Ph.D.
pro obor: Botanika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
doc. MUDr. Martin LOVEČEK, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
doc. Mgr. et Mgr. Hana MACHÁČKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Sociální psychologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
doc. MUDr. Kamál MEZIAN, Ph.D.
pro obor: Rehabilitace a tělovýchovné lékařství
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
doc. akad. soch. Vojtěch MÍČA
pro obor: Výtvarné umění se zaměřením Volné umění
na návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze
působí: Akademie výtvarných umění v Praze
doc. MUDr. Lucie MUCHOVÁ, Ph.D.
pro obor: Lékařská chemie a biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
doc. Ing. et Ing. Vilém NEDĚLA, Ph.D.
pro obor: Elektrotechnika a komunikační technologie
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
doc. Ing. Jan NEDOMA, Ph.D.
pro obor: Komunikační technologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
doc. RNDr. Tomáš NOVOTNÝ, Ph.D.
pro obor: Fyzika nanostruktur a nanomateriálů
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D.
pro obor: Obchodní právo
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
doc. MUDr. Roman PANOVSKÝ, Ph.D.
pro obor: Vnitřní lékařství
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
doc. PhDr. Daniela PAUKNEROVÁ, Ph.D.
pro obor: Management a manažerská ekonomie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská
doc. RNDr. Jiří PETRÁK, Ph.D.
pro obor: Experimentální biologie živočichů
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
doc. RNDr. Marek PETRÁŠ, Ph.D.
pro obor: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta
doc. MUDr. Jiří PRESL, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
doc. Ing. Tomáš PROŠEK, Ph.D.
pro obor: Metalurgie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
působí: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
(Jmenovaný byl ze slavnostního předání omluven, dekret převezme dodatečně.)
doc. Ing. Martin PŠENIČKA, Ph.D.
pro obor: Rybářství
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
působí: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vody
doc. Mgr. Lucie PULTROVÁ, Ph.D.
pro obor: Řecká a latinská studia
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
doc. Justin QUINN, PhD
pro obor: Literatury a kultury anglofonních zemí
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Matthew RAMPLEY, PhD
pro obor: Dějiny umění
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
doc. Mgr. Pavel RAŠKA, Ph.D.
pro obor: Environmentální geografie
na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity
působí: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
doc. Ing. Pavel REITERMAN, Ph.D.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
doc. Mgr. Dagmar SIGMUNDOVÁ, Ph.D.
pro obor: Kinantropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
doc. Ing. Zdeněk SLOUKA, Ph.D.
pro obor: Chemické inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
působí: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská
doc. Mgr. Dinara SOBOLA, Ph.D.
pro obor: Elektrotechnika a komunikační technologie
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
doc. Mgr. Pavel SOUČEK, Ph.D.
pro obor: Fyzika plazmatu
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Ústav fyziky a technologií plazmatu
doc. RNDr. Radka SVOBODOVÁ, Ph.D.
pro obor: Biomolekulární chemie a strukturní biologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
doc. PhDr. Bc. Ondřej ŠEFČÍK, Ph.D.
pro obor: Obecná a diachronní lingvistika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
doc. Ing. Josef ŠIVIC, DPhil
pro obor: Informatika a umělá inteligence
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
doc. Ing. Karel ŠUHAJDA, Ph.D.
pro obor: Pozemní stavby
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
doc. Ing. Tomáš TAKÁČ, PhD.
pro obor: Biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
doc. Mgr. Daniela TINKOVÁ, Ph.D.
pro obor: České dějiny
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
doc. MUDr. Aleš TOMEK, Ph.D.
pro obor: Neurologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
doc. MUDr. Zbyněk TÜDÖS, Ph.D.
pro obor: Radiologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
doc. RNDr. Tomáš VÁCLAVÍK, Ph.D.
pro obor: Ekologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta doc.
Dr. rer. nat. Ing. Jan VALDMAN
pro obor: Aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni
působí: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
doc. Ing. Oldřich VÍTEK, Ph.D.
pro obor: Konstrukční a procesní inženýrství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
doc. Mgr. Jana VLČKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Mezinárodní ekonomické vztahy
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
doc. Mgr. Hana VOJTKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Ochrana životního prostředí v průmyslu
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Katedra enviromentálního inženýrství
doc. Ing. Lukáš VRÁBLÍK, Ph.D.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
doc. Mgr. Ing. Lukáš ZAGATA, Ph.D.
pro obor: Regionální a sociální rozvoj
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
působí: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta
doc. Mgr. Lenka ZAJÍČKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Vysoké učení technické v Brně, CEITEC
Profesoři navržení Univerzitou obrany:
doc Mgr. Ing. Jiří MAXA, Ph.D.
pro obor: Strojírenství a materiály
na návrh Vědecké rady Univerzity obrany
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
doc. Mgr. Jiří NEUBAUER, Ph.D.
pro obor: Ochrana vojsk a obyvatelstva
na návrh Vědecké rady Univerzity obrany
působí: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku