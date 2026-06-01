Ferčíková Konečná (Zelení): Ještě horší, než jsme si mysleli

Přesně takhle se dá shrnout realita tisíců kurýrů a taxikářů, kteří u nás pracují pod taktovkou algoritmů. Seminář, který jsme na půdě Sněmovny uspořádali společně s Asociací platformových pracovníků, ukázal, že situace je fakt obrovský průšvih. A co je nejsmutnější? „Minimalistický“ návrh zákona o platformové práci z dílny MPSV rozhodně nemá ambici těmto lidem pomoci.
Dali jsme prostor těm nejdůležitějším, samotným kurýrům a řidičům, kteří denně zažívají, jaké to je, když vás řídí, hodnotí a klidně i ze vteřiny na vteřinu z práce vyhodí digitální kód. Mohli tak napřímo diskutovat s lidmi z ministerstva, odborů i akademické sféry. Kdo ale nedorazil? Zástupci samotných platforem. Přestože jsme je opakovaně zvali, raději nechali své židle prázdné. Asi se jim nechtělo obhajovat systém, na kterém pohádkově bohatnou na úkor práv svých pracujících.
Pokud některé politiky nedojímají naprosto šílené pracovní podmínky a nulové jistoty těchto lidí, měli by začít aspoň počítat: Na tomto digitálním švarcsystému už teď stát tratí přes sto miliard korun ročně na daních a odvodech. A počet lidí, které bude místo klasického zaměstnaneckého poměru řídit aplikace, přitom raketově poroste.
Takhle to nesmíme nechat. Budoucnost práce nesmí vypadat jako novodobé digitální nevolnictví. Budeme usilovat o lepší zákon, zákon, který bude mít ambici postavit se digitálnímu nevolnictví. Díky všem kurýrům a řidičům, kteří dorazili a našli odvahu mluvit nahlas! Také děkuji Zdeňku K. Neubauerovi, Alžbětě Mangarella, Josefu Středulovi (ČMKOS) a Haně Ančincové.
