Ferčíková Konečná (Zelení): Ještě horší, než jsme si mysleli

01.06.2026 23:08 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k digitálnímu švarcsystému kurýrů a taxikářů

Ferčíková Konečná (Zelení): Ještě horší, než jsme si mysleli
Foto: Zelení
Popisek: Zelení

Přesně takhle se dá shrnout realita tisíců kurýrů a taxikářů, kteří u nás pracují pod taktovkou algoritmů. Seminář, který jsme na půdě Sněmovny uspořádali společně s Asociací platformových pracovníků, ukázal, že situace je fakt obrovský průšvih. A co je nejsmutnější? „Minimalistický“ návrh zákona o platformové práci z dílny MPSV rozhodně nemá ambici těmto lidem pomoci.

Anketa

Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?

11%
81%
5%
1%
2%
hlasovalo: 2346 lidí

Dali jsme prostor těm nejdůležitějším, samotným kurýrům a řidičům, kteří denně zažívají, jaké to je, když vás řídí, hodnotí a klidně i ze vteřiny na vteřinu z práce vyhodí digitální kód. Mohli tak napřímo diskutovat s lidmi z ministerstva, odborů i akademické sféry. Kdo ale nedorazil? Zástupci samotných platforem. Přestože jsme je opakovaně zvali, raději nechali své židle prázdné. Asi se jim nechtělo obhajovat systém, na kterém pohádkově bohatnou na úkor práv svých pracujících.

Pokud některé politiky nedojímají naprosto šílené pracovní podmínky a nulové jistoty těchto lidí, měli by začít aspoň počítat: Na tomto digitálním švarcsystému už teď stát tratí přes sto miliard korun ročně na daních a odvodech. A počet lidí, které bude místo klasického zaměstnaneckého poměru řídit aplikace, přitom raketově poroste.

Takhle to nesmíme nechat. Budoucnost práce nesmí vypadat jako novodobé digitální nevolnictví. Budeme usilovat o lepší zákon, zákon, který bude mít ambici postavit se digitálnímu nevolnictví. Díky všem kurýrům a řidičům, kteří dorazili a našli odvahu mluvit nahlas! Také děkuji Zdeňku K. Neubauerovi, Alžbětě Mangarella, Josefu Středulovi (ČMKOS) a Haně Ančincové.

Mgr. Irena Ferčíková Konečná, Ph.D.

  • SZ
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ferčíková Konečná (Zelení): Navrhla jsem protiusnesení
Ferčíková Konečná (Zelení): Odmítáme zneužívání historie k vyvolávání strachu
Ferčíková Konečná (Zelení): Nezaměňujme nutnost druhé práce za svobodu
Ferčíková Konečná (Zelení): Vláda si připravuje půdu pro převzetí moci

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

zelení , švarcsystém , Ferčíková Konečná , digitslizace

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Hrozí nám v budoucnu digitální nevolnictví?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Proč zřizovat nějako krizovou komisi?

Kdo by měl být jejím členem? Kdo by ji jmenoval? Na jak dlouho? A jestli se může sejít a rozhodovat nějaká komise, proč by nemohl i parlament? Nějak to nechápu a myslím, že by o zásadních věcech měli rozhodovat politici, které si volíme ne bůh ví kdo.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Potřebujeme revizi krizové a obranné legislativy

9:15 Vích (SPD): Potřebujeme revizi krizové a obranné legislativy

Společné jednání ústavně-právních komisí Poslanecké sněmovny a Senátu znovu otevřelo debatu o připra…