Přijměme euro, opusťme sentiment, vyzval Pavel. A TOP 09 přišla s písničkou

Prezident Petr Pavel se na konferenci Revize Česka znovu vyslovil pro přijetí eura. Připomněl, že česká ekonomika je s eurozónou úzce propojená, a proto podle něj nedává smysl pouze přebírat důsledky rozhodnutí, která vznikají bez české účasti.
Na ekonomické provázání s eurozónou upozornil slovy: „Samotný fakt, že naše ekonomika je výrazně provázána s eurozónou, by nás měl vést k tomu, abychom si řekli, že je jednoznačně lepší být v takovém případě u stolu, kde se přijímají rozhodnutí, než sedět za dveřmi a potom se s těmito rozhodnutími vyrovnávat,“ řekl prezident.
Podle Pavla tak Česko přichází o možnost být blíže důležitým debatám, které se ho přesto mohou přímo dotýkat.
Koruna nesmí být překážkou
Prezident zároveň uvedl, že vztah ke koruně by neměl být pouze otázkou emocí nebo tradice. Pokud by národní měna představovala překážku pro další rozvoj země, měla by podle něj společnost svůj postoj přehodnotit. „Opusťme sentiment ke koruně, pokud by bránila rozvoji,“ uvedl.
Euro proto Pavel nevnímá jen jako technickou změnu platidla, ale také jako součást širší debaty o budoucím postavení České republiky v Evropě.
Prezident zároveň kritizoval politiky, kteří podle něj v české debatě cíleně živí strach z Bruselu. Pavel tím narážel na dlouhodobě negativní vnímání eura částí veřejnosti i na politické argumenty, podle nichž by přijetí společné měny znamenalo ztrátu části národní suverenity.
Také litoval, že ministerstvo financí už nechce připravovat pravidelnou zprávu o připravenosti České republiky na přijetí eura. Podle něj se tím z veřejné debaty ztrácí důležitý materiál, který měl ukazovat, kde Česko na cestě ke společné evropské měně stojí.
Silná Evropa jako podmínka úspěchu
Pavel spojil otázku eura i s budoucností Evropské unie a postavením České republiky v ní. Podle něj může být země úspěšná pouze v rámci silné a integrované Evropy.
Prezident svůj pohled shrnul slovy:
„Myslím si, že úspěšná Česká republika může být opravdu pouze v integrované a silné Evropě, a k tomu máme v Evropě všechny předpoklady. Ne vždy jsme je ale schopni naplnit, protože stále ještě funguje fragmentace v mnoha liniích,“ uvedl.
Podle Pavla by členské státy měly více přemýšlet o společném evropském úspěchu a méně se soustředit na úzké národní zájmy.
Debata o přijetí eura tak zůstává jedním z dlouhodobých sporů české politiky. Zatímco prezident Petr Pavel společnou evropskou měnu opakovaně podporuje, současná vláda ANO, SPD a Motoristů její zavedení nepodporuje.
„Simply the West“ aneb euro jako vstupenka do elitního klubu
Jeho vyjádření vyvolalo na sociálních sítích rozporuplné reakce.
Značnou pozornost vyvolala reakce předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla, který zdůraznil, že Česko podle něj patří na Západ. Ve stranické grafice TOP 09 se objevil slogan „Simply the West“ a euro bylo označeno za symbol stability i místo u jednacího stolu.
„Euro je vstupenkou ke stolu, kde se rozhoduje. Jeho přijetí by nás plnohodnotně dostalo do nejelitnějšího ekonomického klubu a zároveň by to bylo i finančně výhodné pro každého občana,“ uvedl šéf TOP 09 s tím, že „euro je šance posunout Česko ekonomicky a politicky dopředu“.
V příspěvku argumentoval také ekonomickými dopady přijetí eura: „Povede k většímu růstu ekonomiky. Ekonomové se shodují, že euro zvyšuje HDP o 0,3–0,5 % ročně. Pro Česko by to znamenalo až 40 miliard korun ročně navíc.“
Strana zároveň odmítla obavy, že by přijetí eura znamenalo placení dluhů za jiné státy eurozóny. „Je nejvyšší čas přestat věřit roky živeným mýtům a lžím o euru, o zdražování a placení dluhů za ostatní členy eurozóny, které jsou už 100x vyvrácené,“ uvedla TOP 09.
Podpůrně se k prezidentovým slovům postavil senátor Tomáš Czernin z TOP 09, podle něhož je přijetí eura součástí evropské budoucnosti Česka a symbolem prosperity země. „Budoucnost Česka je v Evropě. Chceme být součástí silné Evropy. Chceme, aby naše firmy a podnikatelé měli své aktivity co nejsnazší. Také proto je na čase zabývat se přijetím eura. Souhlasím s panem prezidentem Petrem Pavlem i mou mateřskou TOP 09, stranou, pro kterou je přijetí společné evropské měny dlouhodobě autentickým cílem,“ napsal Czernin.
Svůj postoj následně shrnul stručným sloganem: „Euro není symbolem slabosti. Euro je symbolem naší síly a prosperity.“
Objevovaly se i hlasy lidí, podle nichž je debata o euru nejen ekonomickou, ale také geopolitickou otázkou. „Samozřejmě, že otázka eura je bytostně ekonomické téma, ale osobně si dlouho myslím, že jde i o věc geopolitickou a pro zemi naší velikosti a ekonomiky strategicky významnou z dlouhodobého hlediska,“ napsal jeden z komentujících.
Kriticky se k prezidentově podpoře eura vyjádřil například místopředseda vládního hnutí ANO Radek Vondráček, který zachování koruny považuje za ochranu před ekonomickými problémy eurozóny. „Koruna drží dveře před vstupem problémů do Česka, je ekonomickým nárazníkem, chrání nás před placením vysokých dluhů zemí eurozóny a zajišťuje měnovou nezávislost,“ napsal na platormě X.
Komentátor Petr Holec reagoval emotivním příspěvkem, ve kterém Pavla kritizoval za jeho podporu evropské integrace i společné měny. „Kolaborant se sovětskou okupací Petr Pavel vždycky nesnášel vlastní zemi. A miloval Varšavskou smlouvu, NATO, EU a euro. Už zase promluvil!“ napsal Holec na adresu hlavy státu.
Proti přijetí eura se ozývaly i další kritické hlasy, podle nichž společná evropská měna sama o sobě prosperitu nezaručuje. „Z eurozóny už víme, že euro prosperitu nezajišťuje a nepřináší. Zavedení eura rovná se měnová reforma. Měnovou reformu krachující unie potřebuje k vlastní očistě, kterou zaplatí obyvatelé unie ve prospěch ‚mocných‘,“ zaznělo v jedné z dalích kritických reakcí.
Novinář Radim Panenka naopak upozornil, že Pavlův argument o větším vlivu Česka podle něj naráží na prezidentovu podporu omezení práva veta v Evropské unii. „Petr Pavel prosazuje přijetí eura, aby ČR ‚seděla u stolu a mohla rozhodovat‘. Z druhé strany by rád zlikvidoval právo veta, které dává menším členům EU sílu něco prosadit. Poněkud schizofrenní situace, ale vysvětlení se nabízí: Pavel neslouží občanům, ale svým sponzorům,“ napsal Panenka.
O prezidentových slovech informoval mimo jiné také server iDNES.cz na svém facebooku. Právě pod jeho příspěvkem na sociálních sítích se následně rozhořela bouřlivá debat, v níž lidé často ostře hájili českou korunu a Pavlův postoj odmítali.
„Opravdu, máme Českou republiku, tak česká koruna. Bože, my ji máme chránit. On opravdu není normální a opravdu se za takového prezidenta stydím,“ napsala jedna z diskutujících.
Další komentující zpochybnila, zda prezident podle ní dostatečně hájí české národní zájmy. „Proč kandidoval na prezidenta ČR, když nehájí zájmy a identitu ČR,“ uvedla.
Objevovaly se také argumenty odkazující na zkušenosti Slovenska po zavedení společné evropské měny. „Pamatuji si, když na Slovensku zavedli euro, tak se vše zdražilo. Nejvíce to odnesli staří lidé,“ napsala další diskutující.
Nechyběly ani osobní útoky na hlavu státu. „Nejhorší prezident, jakého jsme měli,“ stálo v jednom z komentářů.
Někteří komentující argumentovali také stanovisky ekonomů a České národní banky. Jeden z diskutujících například uvedl, že většina finančních expertů, včetně guvernéra ČNB, považuje korunu za stabilní a pro Českou republiku výhodnou měnu. „Většina finančních expertů, včetně guvernéra ČNB, říká, že je pro nás a náš stát koruna dobrá a stabilní, tak ten chytrák – tajtrdlík z hradu bude tvrdit pravý opak! Česká republika nepotřebuje měnit měnu, potřebuje vyměnit prezidenta,“ konstatoval diskutér.
V debatě se zároveň poměrně často objevovaly i mnohem ostřejší výroky. Řada diskutujících označovala Petra Pavla kvůli jeho podpoře přijetí eura za vlastizrádce a tvrdila, že jeho postoje nejsou v souladu se zájmy České republiky.
Petr Pavel přitom o euru nemluví poprvé. Už v novoročním projevu v roce 2024 vyzval ke konkrétním krokům k přijetí společné měny a označil ji za logickou budoucnost Česka. V květnu téhož roku pak na konferenci reVize Česka varoval, že bez eura zůstává země při jednáních eurozóny „za zavřenými dveřmi“. Stejný argument nyní zopakoval i na letošní konferenci, kde zdůraznil, že Česko má být u stolu, kde se rozhoduje.
