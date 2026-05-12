Kubisková (Výzva): Další posun v kauze Tempus

12.05.2026 20:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kauze Tempus.

Foto: archiv K. Kubiskové, se svolením
Popisek: Karolína Kubisková

Další posun v kauze TEMPUS!

Jak už víte, v roce 2024 se na mě obrátili záchranáři, kteří dlouhodobě upozorňovali na problémy s poruchovými přístroji Tempus. Čelili kvůli tomu šikaně a roky se jich nikdo veřejně nezastal. Odpovědní politici i instituce problém zametali pod koberec.

Od začátku jsem se této kauze intenzivně věnovala, protože jde o zdraví pacientů i samotných zdravotníků. Proto jsem podala trestní oznámení pro podezření z obecného ohrožení. Existovalo totiž reálné riziko, že díky pozitivním referencím se tyto problematické přístroje rozšíří i do dalších krajů.

Poruchovost přístrojů Tempus byla v letech 2022–2024 podle dostupných dat dokonce 40–66x vyšší než u konkurenčních zařízení v ČR. Přesto Policie i státní zastupitelství věc odložily — mimo jiné s odkazem na stanovisko SÚKL, který neshledal život ohrožující nedostatky.

S tímto závěrem nesouhlasím, ale všechny opravné prostředky už byly vyčerpány.

Přesto došlo k důležitému posunu. Nový ředitel ZZS Kraje Vysočina doktor Kaňkovský po více než pěti letech rozhodl o výměně těchto problematických přístrojů. Velmi oceňuji také jeho krok směrem k návratu doktora Kalouska, který byl propuštěn po veřejné kritice přístrojů Tempus a předchozího vedení. Soud se ho v první instanci zastal a ZZS KV se proti rozhodnutí neodvolala. Doktor Kalousek se tak bude moci vrátit ke své práci a pomáhat pacientům, za což jsem moc ráda.

Na žádost zdravotníků jsem zároveň podala další trestní oznámení — tentokrát pro podezření na útisk. Dlouhodobá šikana, kterou prokázal i průzkum Mobbing free Institutu, totiž devastovala pracovní prostředí i psychické zdraví zaměstnanců. Vyšetřování nyní probíhá, ale bohužel ho vede stejný policejní komisař, který odložil i předchozí oznámení. Dosavadní postup bohužel naznačuje, že se věcí nechce důsledně zabývat.

Proto nyní s manželem zajišťujeme PRÁVNÍ POMOC odvážným záchranářům, aby lidé odpovědní za šikanu a toxické pracovní prostředí nesli odpovědnost.

Věřím, že ředitel Kaňkovský dokončí potřebné změny, odstraní lidi s toxickým chováním z vedoucích funkcí a definitivně odstřihne instituci od praktik bývalého managementu.

Jen tak bude možné udělat tlustou čáru za manažerským i politickým selháním, které více než pět let ohrožovalo pacienty i zdravotníky v Kraji Vysočina.

Ing. Karolína Kubisková

  • zastupitelka města
