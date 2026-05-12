Kubisková (Výzva): Další posun v kauze Tempus

Další posun v kauze TEMPUS!
Jak už víte, v roce 2024 se na mě obrátili záchranáři, kteří dlouhodobě upozorňovali na problémy s poruchovými přístroji Tempus. Čelili kvůli tomu šikaně a roky se jich nikdo veřejně nezastal. Odpovědní politici i instituce problém zametali pod koberec.
Od začátku jsem se této kauze intenzivně věnovala, protože jde o zdraví pacientů i samotných zdravotníků. Proto jsem podala trestní oznámení pro podezření z obecného ohrožení. Existovalo totiž reálné riziko, že díky pozitivním referencím se tyto problematické přístroje rozšíří i do dalších krajů.
Poruchovost přístrojů Tempus byla v letech 2022–2024 podle dostupných dat dokonce 40–66x vyšší než u konkurenčních zařízení v ČR. Přesto Policie i státní zastupitelství věc odložily — mimo jiné s odkazem na stanovisko SÚKL, který neshledal život ohrožující nedostatky.
S tímto závěrem nesouhlasím, ale všechny opravné prostředky už byly vyčerpány.
Přesto došlo k důležitému posunu. Nový ředitel ZZS Kraje Vysočina doktor Kaňkovský po více než pěti letech rozhodl o výměně těchto problematických přístrojů. Velmi oceňuji také jeho krok směrem k návratu doktora Kalouska, který byl propuštěn po veřejné kritice přístrojů Tempus a předchozího vedení. Soud se ho v první instanci zastal a ZZS KV se proti rozhodnutí neodvolala. Doktor Kalousek se tak bude moci vrátit ke své práci a pomáhat pacientům, za což jsem moc ráda.
Na žádost zdravotníků jsem zároveň podala další trestní oznámení — tentokrát pro podezření na útisk. Dlouhodobá šikana, kterou prokázal i průzkum Mobbing free Institutu, totiž devastovala pracovní prostředí i psychické zdraví zaměstnanců. Vyšetřování nyní probíhá, ale bohužel ho vede stejný policejní komisař, který odložil i předchozí oznámení. Dosavadní postup bohužel naznačuje, že se věcí nechce důsledně zabývat.
Proto nyní s manželem zajišťujeme PRÁVNÍ POMOC odvážným záchranářům, aby lidé odpovědní za šikanu a toxické pracovní prostředí nesli odpovědnost.
Věřím, že ředitel Kaňkovský dokončí potřebné změny, odstraní lidi s toxickým chováním z vedoucích funkcí a definitivně odstřihne instituci od praktik bývalého managementu.
Jen tak bude možné udělat tlustou čáru za manažerským i politickým selháním, které více než pět let ohrožovalo pacienty i zdravotníky v Kraji Vysočina.
Ing. Karolína Kubisková
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku