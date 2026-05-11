Český rozhlas: Den otevřených dveří rozhlasu v regionech

Regionální stanice Českého rozhlasu nabídnou komentované prohlídky, živé vysílání, koncerty, besedy, autogramiády i program pro děti. Návštěvníci se dozvědí, jak vzniká rozhlasové vysílání v jejich kraji, kdo stojí za pořady, které denně poslouchají, a co všechno Český rozhlas jako veřejnoprávní médium v regionech dělá.
Program i časy se v jednotlivých regionech liší. Aktuální informace najdete na webech konkrétních regionálních stanic Českého rozhlasu.
Český rozhlas Brno
Český rozhlas Brno připraví živé vysílání s publikem i doprovodný program. Od 11:00 do 12:00 se ze Studia 7 uskuteční pořad Srdcovky Zdeňka Junáka, od 12:00 do 13:00 Blahopřání s písničkou a od 14:00 do 16:00 speciální vysílání Dobré odpoledne s ČRo Brno, spojené s uvedením publikace Temný letopis moravský.
Součástí doprovodného programu bude od 10:00 do 11:00 uložení schránky, tedy časové kapsle, připomínající 100 let budovy. Od 13:00 do 14:00 se ve Studiu 7 uskuteční Zpívání u cimbálu s moderátory ČRo Brno.
Návštěvníci se mohou těšit také na otevřená vysílací pracoviště a studia, stánek Radioservisu, autogramiádu moderátorů a fotokoutek. Od 18:00 do 22:00 budou následovat prohlídky objektu a střechy v rámci Brněnské muzejní noci.
Český rozhlas České Budějovice
Český rozhlas České Budějovice nabídne po celý den komentované prohlídky studií a doprovodný program pro děti.
Na programu budou mimo jiné hudební vystoupení a besedy. V 10:00 vystoupí country a bluegrassová kapela Želiboys, v 11:00 bude následovat beseda Radka Bakaláře Svět kouzel a iluzí. Ve 12:00 zahraje folková a folkrocková kapela Epydemye, ve 13:00 se uskuteční beseda Aloise Sassmanna Kořeny aneb Příběhy našich předků a ve 14:00 vystoupí Rozhlasový swingový orchestr.
Český rozhlas Karlovy Vary
Český rozhlas Karlovy Vary připraví Den otevřených dveří od 9:50 do 16:00 v budově v Zítkově ulici. Návštěvníci si budou moci prohlédnout vysílací studia i další prostory rozhlasu a seznámit se s jeho fungováním.
Součástí programu budou koncerty skupiny Pološero, zpěvačky Petry Peterové a kapely Anthony’s Band ze ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary. Svoji činnost představí Lázeňské lesy Karlovy Vary a Klub českých turistů.
Připravená bude také ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina Karlovarského kraje a piva z Pivovaru Chyše, výstava fotografií 5 let ve Stříbrné stopě, prezentace historického autobusu Škoda ŠL 11 a ukázka projektu Papoušci do škol. Akce se zúčastní také vítězka pořadu Peče celé Česko Eliška Hlaváčová, která bude návštěvníkům podepisovat fotografie.
Pro děti i dospělé budou připraveny drobné dárky a možnost nechat si nakreslit karikaturu.
Český rozhlas Ostrava
Český rozhlas Ostrava nabídne hudební i doprovodný program. Od 10:00 do 12:00 vystoupí Milan Bátor s písněmi Davida Stypky, Karla Kryla i úpravami skladeb Beatles pro klasickou kytaru. Od 12:00 do 14:00 zahraje Šansonika a od 14:00 do 16:00 dvojice Ptaszek a Bužma s klasickým blues.
Doprovodný program doplní kolo štěstí, fotokoutek, airbrush a pojízdná kavárna.
Český rozhlas Pardubice
Český rozhlas Pardubice připraví prohlídku studia a možnost vyzkoušet si práci zpravodaje. Návštěvníci se mohou těšit také na ukázky z vysílání, které se úplně nepovedly, minivýstavu rozhlasové techniky a rádií i setkání s moderátory Českého rozhlasu Pardubice. Součástí programu bude také setkání s Marií Tomsovou, spojené s besedou a autogramiádou.
Český rozhlas Střední Čechy a Rádio Praha
Český rozhlas Střední Čechy a Rádio Praha připravují v karlínské budově komentované prohlídky se zaměstnanci rádia. Návštěvníci se budou moci podívat do zákulisí vysílání a zhlédnout také projekci filmu o budově, ve které obě stanice sídlí.
Český rozhlas Sever a Český rozhlas Liberec
Český rozhlas Sever pozve návštěvníky na komentované prohlídky studií spojené s historií novorenesanční vily, ve které rozhlas sídlí od roku 1945. Prohlídky budou probíhat ve skupinách a návštěvníci se při nich setkají s oblíbenými moderátory i redaktory.
Pro děti budou připraveny skákací hrady, malování na obličej a dětský koutek s omalovánkami, malováním na kamínky a dalšími aktivitami.
Na pódiu na zahradě vystoupí v 10:30 dětská show se Zdeňkem Lukeslem, ve 13:00 Petr Lüftner, ve 14:00 Orchestr Divadla města Ústí nad Labem a v 15:00 Rozhlasový Big Band Gustava Broma.
Český rozhlas Liberec nabídne po celý den hudební a taneční vystoupení i autogramiády.
Český rozhlas Vysočina
Český rozhlas Vysočina připraví pro návštěvníky prohlídky rádia v doprovodu moderátorů a redaktorů zpravodajství. Návštěvníci tak nahlédnou do zákulisí regionálního vysílání a setkají se s lidmi, které znají z éteru. Součástí programu bude také dvouhodinový blok živých písniček na přání s Jardou Hypochondrem a zpěvákem Petrem Kolářem.
Český rozhlas Zlín
Český rozhlas Zlín nabídne komentované prohlídky od 10:00 do 16:00. Prohlídky se budou konat v půlhodinových intervalech od 10:00 do 15:30. Rezervace je možná e-mailem na dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout historické prostory vily, redakce i vysílací studia, seznámit se s rozhlasovou prací a být také svědky živého rádiového vysílání. V průběhu dne bude možné setkat se s osobnostmi Českého rozhlasu Zlín.
Na prostranství před vilou bude po celý den hudební produkce studentů Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění pod vedením Jany Lukášové.
Den otevřených dveří v sídle Českého rozhlasu v Praze
Samostatný program připravuje také Český rozhlas v Praze na Vinohradech. Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky rozhlasového komplexu Vinohradská–Římská i doprovodný program stanic a útvarů Českého rozhlasu.
Vstup na Den otevřených dveří je zdarma. Komentované prohlídky doporučujeme rezervovat předem, doprovodný program je možné absolvovat i bez rezervace. Více informací najdete na webu Českého rozhlasu.
Český rozhlas
Český rozhlas představuje jednu z klíčových institucí, které zajišťují informační stabilitu, kulturní kontinuitu a komunikační připravenost státu. Poskytuje veřejnou službu v rozhlasovém vysílání všem občanům bez rozdílu nestranným, vysoce kvalitním obsahem a službami, které informují, vzdělávají a baví. A to v celostátním i regionálním měřítku, pro širokou veřejnost i menšiny. V mimořádných situacích je součástí systému krizového informování obyvatel. Vedle toho podporuje českou kulturu a vzdělávání, rozvíjí mediální gramotnost, pečuje o český jazyk a uchovává národní dědictví v rozhlasových archivech. Zajišťuje také multimediální obsah pro zahraničí, čímž napomáhá budování dobrého jména České republiky ve světě.
Dlouhodobě se zároveň řadí mezi nejdůvěryhodnější média v České republice na úrovni 60 % a modelovaným dosahem 40 %. Naplňuje vysoké standardy redakční odpovědnosti, transparentnosti a veřejné kontroly. Je teprve třináctým veřejnoprávním médiem na světě, které získalo mezinárodní certifikaci Journalism Trust Initiative (JTI). Certifikát se uděluje na základě nezávislého auditu a za iniciativou stojí organizace, jako je Evropská vysílací unie (EBU) či Reportéři bez hranic (RSF). Certifikaci potvrdila auditorská společnost Deloitte.?
