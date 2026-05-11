ČEZ: Sokolí rodina v Dukovanech se rozrostla

Mláďata odborně zkontroloval a okroužkoval ornitolog Václav Beran ze společnosti ALKA Wildlife, o.?p.?s., která se dlouhodobě věnuje výzkumu a ochraně sokola stěhovavého v České republice. Každé z mláďat dostalo dva hliníkové kroužky. Jeden označuje, že jde o sokola z České republiky a druhý umožňuje kontrolu na dálku pomocí dalekohledu. „Kontrola potvrdila, že jsou všechna mláďata ve velmi dobré kondici a rodiče o ně pečují odpovídajícím způsobem,“ konstatoval Václav Beran.
Bezpečné hnízdiště na komínech elektrárny
Umělá hnízdní budka, umístěná ve výšce více než 120 metrů na ventilačním komíně elektrárny, poskytuje sokolům ideální podmínky pro hnízdění – dostatek klidu, bezpečí a optimální výšku, kterou tento druh vyhledává i ve volné přírodě. Průmyslový areál tak paradoxně vytváří vhodné prostředí pro návrat dravce, který z české krajiny v minulosti téměř vymizel. Sokoli obvykle zahnízďují na jaře, mláďata se líhnou na přelomu dubna a května a v hnízdě zůstávají zhruba dva měsíce. Poté se postupně rozlétají do okolní krajiny.
Dlouhodobý projekt s měřitelnými výsledky
První úspěšné zahnízdění sokola stěhovavého bylo v areálu Jaderné elektrárny Dukovany zaznamenáno v roce 2020. Od té doby dochází k pravidelnému a úspěšnému hnízdění a dukovanský sokolí pár již vyvedl téměř dvacítku mláďat, která významně přispívá k posílení populace tohoto ohroženého druhu v České republice. Projekt, na kterém spolupracuje Skupina ČEZ s odborníky z ALKA Wildlife, je součástí širší iniciativy na podporu hnízdění sokolů stěhovavých na výškových stavbách po celé České republice.
Ochrana biodiverzity jako součást ESG
Podpora hnízdění sokola stěhovavého v Dukovanech je konkrétním příkladem odpovědného přístupu JE Dukovany k ochraně životního prostředí a biologické rozmanitosti. „Projekt dokládá, že provoz strategické energetické infrastruktury lze úspěšně kombinovat s aktivní ochranou ohrožených druhů a dlouhodobě udržitelným přístupem k okolní krajině,“ říká ředitel JE Dukovany Roman Havlín.
„Sokolí farma“ Skupiny ČEZ
Skupina ČEZ patří mezi průkopníky ochrany sokola stěhovavého v průmyslových lokalitách. Energetická společnost byla vůbec první v České republice, kdo začal s ornitology spolupracovat na umístění hliníkových sokolích budek na výškových elektrárenských či teplárenských stavbách. První budka byla instalována už v roce 2011 na chladicí věži Elektrárny Tušimice.
Dnes není úspěch sokolů spojený pouze s jednou lokalitou. Nejen jaderné elektrárny Dukovany a Temelín, ale i další energetické provozy Skupiny ČEZ se postupně staly součástí tzv. sokolí rodiny. V Dukovanech se letos podařilo vyvést čtyři mláďata sokola stěhovavého, Temelín je pak dlouhodobě jednou z lokalit, kde sokoli pravidelně a úspěšně hnízdí na výškových stavbách elektrárny.
Ornitologové dnes pravidelně monitorují sokolí páry v lokalitách Dětmarovice, Dukovany, Ledvice, Mělník, Počerady, Poříčí, Proboštov, Prunéřov, Temelín, Třeboradice, Tušimice a Trmice. Od roku 2011 bylo na energetických stavbách Skupiny ČEZ vyvedeno již minimálně 206 mláďat kriticky ohroženého sokola stěhovavého.
