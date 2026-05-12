Ševčík předvedl v TV věc, po které moderátor oněměl

12.05.2026 8:11 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Moderátor CNN Prima News Michal Půr v pondělí večer zažil ve studiu dvě nečekané situace. Postaral se o ně poslanec z klubu SPD Miroslav Ševčík, který před kamerou předváděl prezidenta Petra Pavla. A poslal mu dva tisíce korun. „Jaké máme štěstí, že máme Petra Pavla,“ kontroval z řad opozice předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Miroslav Ševčík

V pořadu 360 stupňů na CNN Prima News se sešli poslanci Jana Murová (ANO), Miroslav Ševčík (SPD), Jan Berki ze STAN a předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Hosté rozebírali zcela nepřijatelné chování části slávistických fanoušků v utkání proti Spartě, ale nezůstali jen u toho.

Došlo i na spor prezidenta Petra Pavla na straně jedné a koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů na straně druhé o cestu prezidenta na summit NATO v Turecku. Poslanec Ševčík tady vyrukoval s nečekaným gestem.

Vytáhl 2 tisíce korun a nechal je ve studiu před moderátorem Michalem Půrem.

„Jestli si prezident nechce koupit letenku, ta stojí asi 7 nebo 8 tisíc, tak tady mu dávám 2 tácy, předejte mu je, až ho tady uvidíte. Ať si koupí letenku a letí na večeři,“ smál se Ševčík.

Pokud jde o kompetenční žalobu, o které se v poslední době prezident Pavel a jeho okolí také zmiňují, Ševčík má jasno. „Ať ji podá,“ konstatoval Ševčík, podle kterého je jasné, že na summit NATO pojede premiér Andrej Babiš (ANO) s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé).

Michal Půr k tomu na sociální síti X napsal jednu větu. „Člověk zažije různé věci.“

Ještě přímo ve vysílání Ševčíkovi ony dva tisíce korun vrátil.

Ševčík zdůraznil, že ony dva tisíce jsou k tomu, aby prezident mohl našetřit na cestu na neformální večeři NATO.

Jana Murová doplnila, že summit NATO nikdy neproběhl v rámci takové geopolitické situace, v jaké proběhne letos, protože tu máme válku na Ukrajině a současně válku v Íránu. „A sám prezident řekl, že není schopný obhájit výdaje na obranu a toto bude přenechávat vládě,“ uvedla Murová.

„Ale kdo jiný než bývalý šéf NATO, kdo jiný než člověk s takovou autoritou, by tam měl jet?“ ptal se na to konto Matěj Ondřej Havel. „Jaké máme štěstí, že ho zrovna máme,“ dodal ještě předseda TOP 09.

„Já si nedovedu představit, že tam pojede prezident, který v rámci předvolební kampaně v Americe řekne, že Donald Trump je taková škodná, že mu není ochotný podat ani ruku. Nebo že způsobil mnohem větší škodu NATO za poslední týdny než Vladimir Putin za poslední roky. A tuhletu osobu my budeme posílat na summit?“ ptala se Murová.

Ševčík předvedl ještě jedno gesto. Ve studiu si stoupl, začal podávat ruku Michalu Půrovi a pronášel: „Vy odpudivá lidská bytosti, přijel jsem na váš summit,“ parodoval Petra Pavla. 

Berki okamžitě kontroval, že summit přece nemá být o tom, že „si lezou někteří někam“. „Obsah, který řekl, je podle mě pravdivý,“ zdůraznil poslanec STAN. I když uznal, že český prezident možná mohl volit trochu jiná slova.

