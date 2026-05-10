Soukromník Baránek: Pustí se do mě, ale Babiš to povede lépe, než Fiala

Máme půl roku po volbách, Babišova vláda jedny potěšila, druzí se ptají, jak to vydržíme dalších tři a půl roku. Jak se na to díváte vy jako pamětník?
Dovolím si na úvod prognózu, za kterou se do mě pustí i někteří soukmenovci soukromníci. Andreje Babiše znám od roku 1990. Jsem přesvědčen, že republiku povede lépe než Fiala. Velmi se soustředí na to, aby se lidi měli lépe, včetně soukromníků. A nevěřím, že by chtěl blokovat nějaké peníze na NATO nebo na obranu, jak někteří vykládají. Ony zatím prostě nejsou.
Andrej Babiš není žádný moskevský politik. Vždyť všechny své majetky má na západě, na východě nic. O jeho minulosti jsem s ním mluvil osobně. Jako pracovník zahraničního obchodu musel podávat hlášení, jako tenkrát každý, kdo působil pro naši zemi v zahraničí. Ale celkem chápu, že dnes mu vadí, z čeho všeho je podezírán. Já mám lustrační osvědčení čisté v bodech A, B i C. C se dnes už neuvádí.
Že byl členem KSČ, to nechci soudit, já vyrůstal v antikomunistické rodině, zatímco on vstoupil do strany, kde byl členem už jeho otec. Vstoupil do KSČ jako prospěchář, ale takových bylo spousta a za třicet pět let, co jsem se pohyboval mezi podnikateli a politiky, jsem viděl v tomto směru určitě mnohem horší exempláře v různých vysokých státních funkcích. Já v KSČ nikdy nebyl, a tak si vyhrazuji právo ve vzpomínkách na minulost o tom mluvit.
Když se na něj dívám v televizi a poslouchám ho, tak mu vlastně fandím, aby se mu povedlo to, co plánuje. Je samozřejmě otázka, jestli mu vydrží zdraví, já vím z vlastní zkušenosti, že po sedmdesátce se to může otočit velice rychle.
Ing. Andrej Babiš
Více jak milión spoluobčanů žije na hraně bídy a značné procento soukromníků bojuje o holou existenci.
Vy jste v politice 35 let vystupoval jako zástupce a obhájce soukromníků, podnikatelů, živnostníků. Dneska si mnozí kladou otázku, kdo je vlastně bude zastupovat, když i ODS, jak se zdá, hledá své nové voliče jinde. Vidíte nějaký politický směr, který by hájil zájmy podnikatelů?
Máte pravdu, doba začíná přihořívat a lidé to cítí. Za těch 36 let mohu srovnávat a teď mi volají lidé, že mají zájem vstoupit k Soukromníkům a podílet se na naší politice. To nebylo nikdy, největší vlny zájmu jsme měli, když byla privatizace nebo podobné změny. Ale teď jakoby cítili, že jinde to bude složité. Řešením je, aby se Strana soukromníků ČR stala parlamentní stranou. Naši dědové a pradědové za 1. republiky byli se svou „Živnostenskou stranou“ vždy v parlamentu a dvakrát i ve vládě.
Soukromníci vždycky věděli, že důležité je mít někoho, kdo bude hájit jejich zájmy v parlamentu. Ani ne ve vládě, ale v parlamentu, kde lze vystoupit a veřejně upozornit, že nějaký návrh je problematický, nebo naopak důležitý. A to upozornění stačí, aby se lidé ozvali a ministr třeba ustoupí.
Pokud jde o ODS, tak odhaduji, že vývoj teď bude takový, že STAN ji předběhne. ODS bude stagnovat, pokud nepůjde ještě víc dolů.
Že by s tím nějak zamíchal pan jihočeský král Kuba, tomu nevěřím. Tím spíš, když se teď spojil s panem Netolickým, sociálním demokratem, to bude takový prý „jemný pravý střed“. A to opravdu není něco, co by česká politika postrádala.
Čili do nového vedení ODS příliš nadějí nevkládáte?
Myslel jsem si, že za záchrannou brzdu zatáhne Saša Vondra. Toho považuji za inteligentního a pevného pravičáka, což v této zemi není samozřejmé, spíše jsme v menšině. Nešel, šel do toho Kupka a toho považuji za člověka, který s tím nedokáže nic udělat, i když jako ministr dopravy nebyl tak špatný. Ale zdá se zřejmé, že ODS už nebude hrát první housle ani v opozici.
Jak to tedy podle vás je s „pravicovostí“ ODS? Vy jste spolu přece do některých voleb kandidovali i společně.
Ano, vzpomínám si, mimo jiné jak Soukromníci v roce 2017 kandidovali společně s ODS. V té době to byla spolupráce logická.
Já tehdy vedl jednání o volebním programu. Za ODS vedl štáb jako vždy Zbyněk Stanjura. Dali jsme jim šest bodů, které chceme. A pan Stanjura nám oznámil, že vedení ODS rozhodlo, že z nich nebude přijat bod zrušení Elektronické evidence tržeb. My jsme to měli jako bod číslo jedna, odmítali jsme to tehdy, bylo to pro nás klíčové téma.
A Stanjura nám oznámil, že to v programu být nemůže. Tak jsem se zvedl a naše delegace se začala balit. Sehrál jsem to divadlo naplno a pan Stanjura začal volat zastavte, tak to tam dáme. A šli jsme do voleb s tím, že EET chceme zrušit. A bylo zrušeno.
Takže takto je to s tou českou zásadovou pravicí.
Takže podle vás ani v minulosti ODS nebyla až tak autentickou pravicí?
Popsal bych to na vztahu k nám Soukromníkům. A je potřeba to rozdělit na etapy. Za Topolánka ODS nebyla jednoduchá, ale to, co Mirek řekl, tak platilo. Nejlepší byla v tomto směru spolupráce s předsedou Petrem Nečasem. Ten uznával, že naše hlasy přispěly k tomu, že těsně porazil Paroubka. Petr Nečas také vždycky všechno dodržel, já ho měl rád.
A pak už přišel Petr Fiala...
Pojďme natvrdo: Přikládám Petru Fialovi, jeho vnímání okolí a reality, jednu zásadní chybu. On je chytrý, vzdělaný, ale nikdy nechodil po chodníku s normálními lidmi. Byl premiant na základní škole, na střední. Na univerzitě šel do funkcí, pak se stal rektorem.
Nečas z něj udělal ministra školství, pak padl a Fiala šel nahoru. A nakonec Fiala zadrbal pravici tak, že nejméně dvě volební období nemá šanci vyhrát
To je vina Petra Fialy a slabého vedení kolem něj. On se choval jako nabob, zajímalo ho jen NATO a EU. Tady to nechával ostatním, z nichž mnozí byli slabí.
Tyto volby naprosto připravil pro Andreje Babiše a nejspíš i několik dalších voleb.
Opravdu myslíte, že příští volby jsou pro dnešní opozici v podstatě odepsané? Ne, že bych to v kuloárech už neslyšel, ale od vás jsem to, přiznám se, nečekal.
Víte, já jsem ANO nikdy nevolil, ale tvrdím, že dnešní ministři za ANO jsou lepší než ministři za ODS. Po všem, co Soukromníci s ODS zažili to musím říct.
Jsou připraveni, věděli, o co jde. I lidé věděli, jak přemýšlí, a v podstatě nejsou překvapeni tím, co dělají. Fialova vláda nebyla připravena vůbec.
Na druhou stranu považuji za obrovskou ostudu, že je Tomio Okamura předsedou Poslanecké sněmovny. A to říkám přesto, že některé lidi z SPD, nebo z kandidátek SPD znám. Zejména od Svobodných, kteří se k nim teď přidali, s těmi Soukromníci v minulosti spolupracovali. Mám obavy, jestli je ta spolupráce nezlikviduje, ale snad ne. I v SPD lze najít rozumné lidi, i když je jich málo.
Ale Okamura jako předseda parlamentu je prostě ostuda, velká ostuda. Zabývá se nějakým sundáváním vlajek a podobnými kravinami, a vlastně to vypadá, jako kdyby coby předseda parlamentu neměl co nabídnout, ale je nebezpečný.
A můj dojem je, že ani ta SPD by neměla co nabídnout bez příspěvku Svobodných, Trikolory a Rajchla. Také by bez nich ani nemuseli dostat pět procent, o tom jsem přesvědčen.
Takže budoucnost SPD nevidíte dobře?
Mám tak nějak pocit, že začíná Okamurův konec, už nemá co nabídnout.
Ze svého ministra obrany udělali šaška. Přitom o Zůnovi vím, od lidí, kteří ho znají dlouhodobě, že je to chytrý chlap. A oni z něj udělali, napište to klidně, úplného hňupa. On už vždycky bude za kašpara.
No ale ministr dopravy Bednárik je vnímán celkem pozitivně...
Ano, Bednárika považuji za mimořádně schopného ministra dopravy. Podle mě se může stát nejlepším ministrem dopravy za dlouhé roky. On ani ten Kupka nebyl špatný, ale Bednárik je úplně jinde. Pohybuje se v tom desítky let, má to promyšlené, o čem mluví to zná až po poslední pražec. Je to mimořádně kvalitní ministr, lepší nemohl být.
Je to člověk Andreje Babiše.
O ministru Šebestyánovi se říká totéž...
Na to nemám názor, dokud nezačne kopat do malých sedláků. Je to samozřejmě zástupce bývalých velkých JZD. Ale myslím, že on i Babiš jsou chytří, ty malé si proti sobě nebudou chtít postavit.
A pak tu máme Motoristy…
Víte, pan předseda Macinka je z Břeclavi, já jsem vedle z Poštorné. Že by o něm v Břeclavi mluvili dobře, to ne.
Někteří mí známí, kteří jsou tomu blíže, tak mi ale naopak tvrdili, že míří dokonce na premiéra. Což tedy podle mě není možné. Jak se chová, co říká, jak se pouští do umělého střetu s prezidentem republiky, jen aby ukázal, jaký je pán.
Ten spor je úplně zbytečný, a rozjel ho tak, že si myslím, že jej to nakonec může zničit, jestli to opravdu chce hrát na úrovni, že nedáme letadlo, prezident nepojede na konferenci NATO atd. atp.
V každém případě si myslím, že ten spor s prezidentem prohraje. Ty jeho noční esemesky, to jsou věci, které mu už nikdo nikdy neodpáře. Tohle se nezapomíná a vždycky mu to budou připomínat. Což pro další politickou kariéru není dobré.
A podotkl bych, že Andrej Babiš si tyto věci uvědomuje velmi dobře.
No a pak je tam samozřejmě ten pan Turek, jehož úspěch je pro mě naprostá záhada. Jak jeho chování může tolik lidí zaujmout pozitivně, že jsou ochotni ho volit, tomu prostě nejsem schopen rozumět. O tom pánovi, co stojí za ním, jako pamětník nechci mluvit už vůbec.
Když jsme zmínili prezidenta Petra Pavla, jakou roli podle vás bude v české politice dál hrát?
Petr Pavel měl kdysi našlápnuto ke kariéře, která se díky Bohu završit. Zlí jazykové také tvrdí, že má papíry jak v Moskvě, tak v CIA. Ale jako Baránek dodávám: v prezidentské funkci se za něj nestydím, vystupuje důstojně a promyšleně.
Má velké štěstí, že je prezidentem po Zemanovi. Což byl člověk, z něhož se mi často zvedal žaludek. A po něm je Pavel na Hradě celkem poklad, už tím, že nedělá republice ostudu, ví, o čem mluví v mezinárodních věcech. Čímž neříkám, že jsem mu odpustil minulost. Ale je důstojný, má hlavu a v ní mozek a byl zvolen v tajných volbách, i když já jsem ho nevolil.
A proto mi vadí, že mu Macinka v noci posílá nějaké opilecké esemesky. Protože je to pořád prezident republiky, který se jako prezident skutečně chová, tak si také zaslouží, aby se tak chovali i k němu. Uvidíme, jak obstojí dále.
Rudolf Baránek. Narodil se 8. 10. 1950 v Poštorné, okres Břeclav, v katolické rodině živnostenského původu. V roce 1989 zakládal Sdružení československých podnikatelů, v roce 1992 inicioval založení Strany podnikatelů, živnostníků a rolníků ČR, kterou vedl jako předseda do voleb 1992 a 1996. Jako zástupce podnikatelského sektoru přispěl k přijetí řady reformních zákonů. V roce 2009 se podílel na založení Strany soukromníků České republiky, která ve sněmovních volbách 2017 kandidovala společně s ODS, v roce 2021 ve spojení Trikolora Svobodní Soukromníci.
