MHMP: V Holešovicích vznikne nové moderní hřiště pro psy

12.05.2026 10:29 | Tisková zpráva
Rada hl. m. Prahy schválila vyhlášení zakázky na výstavbu nového hřiště pro psy v Holešovicích, konkrétně mezi ulicemi Na Maninách a Jateční. Součástí hřiště by měly být různé překážky, tunely či slalom sloužící pro výcvik psů. Zároveň zde bude umístěn nový mobiliář a pro veřejnost budou k dispozici toalety. Celková cena vzejde z nabídek v rámci výběrového řízení. Předpokladem je, že by hřiště mělo být uvedeno do provozu do konce roku 2026.

Foto: MHMP
Popisek: Magistrát hl. m. Prahy

„Vybudování nového psího hřiště je součástí širší proměny a kultivace lokality kolem Tusarovy ulice. Naším cílem je dlouhodobé zklidnění této oblasti a zlepšení kvality života místních obyvatel. Nové moderní hřiště, které nabídne bezpečný a kvalitní veřejný prostor pro trávení volného času pro celé rodiny s psími mazlíčky, je jedním z dalších konkrétních kroků, jak tuto část Prahy 7 postupně vracet lidem,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví.

Tento projekt navazuje na již realizovaná opatření v dané lokalitě, která se týkají jak úprav veřejného prostoru, tak posílení bezpečnostních a sociálních služeb. Cílem je postupné zklidňování celé oblasti a vytvoření prostředí, které bude lépe sloužit každodenním potřebám obyvatel Prahy 7. „Proměna této lokality je úzce spojená také s řešením dlouhodobě komplikované situace v okolí Armády spásy a dnes už bývalého nízkoprahového centra v Tusarově ulici. Situaci tu v minulosti dlouhodobě nikdo systematicky neřešil. My dnes postupujeme v úzké spolupráci s místními rezidenty i s Armádou spásy tak, aby se podařilo skloubit dvě věci – důstojnou pomoc lidem, kteří ji potřebují, a zároveň větší klid a bezpečí v celé lokalitě. Součástí toho je i práce na úpravách samotného zázemí a nastavení návazných sociálních služeb, které budou odpovídat aktuálním potřebám Pražanů,“ doplňuje Alexandra Udženija.

Nové moderní hřiště pro psy vznikne mezi ulicemi Na Maninách a Jateční v Holešovicích a bude sloužit veřejnosti nejen pro volný pohyb psů, ale i jejich výcvik. Součástí areálu budou agility a tréninkové prvky, například tunely, kladina, skosená stěna nebo slalomové dráhy.

Projekt zahrnuje také terénní úpravy, zatravnění, nové oplocení, mobiliář i veřejné toalety. Záměr dnes schválili radní hl. m. Prahy na svém zasedání, přičemž celková cena i realizační firma budou známy po dokončení veřejné zakázky. Předpokládá se, že hřiště bude veřejnosti sloužit od konce letošního roku.

Článek obsahuje štítky

TZ , MHMP

