Veřejný ochránce práv: Navrhli jsme jednodušší pravidla ve věznicích

12.05.2026 7:01 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Některá pravidla ve věznicích by se měla změnit, protože např. mohou ohrožovat zdraví nebo vyvolávat náklady. Zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana proto navrhuje změny, díky nimž budou pravidla spravedlivější, bezpečnější a praktičtější.

Veřejný ochránce práv: Navrhli jsme jednodušší pravidla ve věznicích
Foto: ochrance.cz
Popisek: Veřejný ochránce práv - logo

Týkají se například hygieny, návštěv dětí nebo samovazby. Zástupce ombudsmana tyto návrhy aktuálně předkládá v rámci pracovní skupiny Koncepce rozvoje vězenství do roku 2035.

Pravidla mají být srozumitelná a stejná pro všechny. Nemají lidi zbytečně zatěžovat. Řadu věcí lze zlepšit jednoduchou úpravou zákonů a vnitřních předpisů.

Navržené změny by pomohly nejen lidem ve věznicích, ale i samotným institucím. Mohly by snížit náklady, zjednodušit praxi a předejít problémům, na které dlouhodobě upozorňují i mezinárodní organizace.

„Pravidla ve věznicích musí být především spravedlivá, srozumitelná a respektující lidskou důstojnost každého jednotlivce. Dnes ale vidíme, že některá opatření dopadají nepřiměřeně tvrdě – zejména na děti vězněných rodičů nebo na osoby bez dostatečných finančních prostředků,“ říká zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana Vít Alexander Schorm.

Jednodušší hygiena, jasnější pravidla návštěv

Udržet či vytvářet hygienické návyky je nezbytné pro každého. Dnes mají různé skupiny vězněných osob (obvinění, odsouzení, chovanci) stran hygieny odlišná pravidla. Například někdo může dostávat hygienické balíčky bez omezení, jiný ne.

Všichni by měli mít stejnou možnost dostávat hygienické potřeby od svých blízkých. Pomůže to zlepšit hygienu i ušetřit peníze věznicím, které mají povinnost hygienické potřeby zajistit.

Kontakt mezi dětmi a rodiči je velmi důležitý. Pomáhá udržovat sociální vazby i návrat do společnosti. Nejednotná jsou pravidla i pro návštěvy dětí. V některých případech musí mít dítě při návštěvě vězně doprovod dospělého až do 18 let, jinde jen do 15 let. Zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana navrhuje, aby pravidla byla stejná a přehledná pro všechny.

Kratší samovazba a pravidla pro ženy cizinky s dětmi

Samovazba patří k nejpřísnějším kázeňským trestům. Dnes může trvat až 20 dní. To je podle odborníků příliš dlouho. Zástupce ombudsmana navrhuje zkrátit maximální délku na 14 dní. U mladistvých ještě méně. Takové opatření odpovídá doporučením mezinárodních kontrolních orgánů a lépe chrání psychické zdraví lidí.

Zvláštní pozornost si zaslouží i ženy cizinky s dětmi. Kvůli současným pravidlům zdravotního pojištění se některé z nich nemohou dostat na oddělení pro matky s dětmi. Je nezbytné to změnit, aby měly stejné podmínky jako ostatní.

Psali jsme:

Problém s bydlením, na který doplácíme všichni. Ombudsman Křeček vidí jen dvě cesty
Ombudsman: Otec poslal omylem výživné dvakrát, úřad kvůli tomu sebral matce dávky
Ombudsman: Bez hlášení hygieně se od ledna stavebníci při práci s azbestem neobejdou
Ombudsman: Podpis pod Bratislavskou deklarací

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Nápověda k Profilům PL – připravujeme Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

veřejný ochránce práv

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Babiš

A jak za vaší vlády zbohatl Agrofert?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Postelové mýty kazí radost z milováníPostelové mýty kazí radost z milování S nákupem prvních jahod ještě raději počkejteS nákupem prvních jahod ještě raději počkejte

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Veřejný ochránce práv: Navrhli jsme jednodušší pravidla ve věznicích

7:01 Veřejný ochránce práv: Navrhli jsme jednodušší pravidla ve věznicích

Některá pravidla ve věznicích by se měla změnit, protože např. mohou ohrožovat zdraví nebo vyvolávat…