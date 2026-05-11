Veřejný ochránce práv: Navrhli jsme jednodušší pravidla ve věznicích

Týkají se například hygieny, návštěv dětí nebo samovazby. Zástupce ombudsmana tyto návrhy aktuálně předkládá v rámci pracovní skupiny Koncepce rozvoje vězenství do roku 2035.
Pravidla mají být srozumitelná a stejná pro všechny. Nemají lidi zbytečně zatěžovat. Řadu věcí lze zlepšit jednoduchou úpravou zákonů a vnitřních předpisů.
Navržené změny by pomohly nejen lidem ve věznicích, ale i samotným institucím. Mohly by snížit náklady, zjednodušit praxi a předejít problémům, na které dlouhodobě upozorňují i mezinárodní organizace.
„Pravidla ve věznicích musí být především spravedlivá, srozumitelná a respektující lidskou důstojnost každého jednotlivce. Dnes ale vidíme, že některá opatření dopadají nepřiměřeně tvrdě – zejména na děti vězněných rodičů nebo na osoby bez dostatečných finančních prostředků,“ říká zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana Vít Alexander Schorm.
Jednodušší hygiena, jasnější pravidla návštěv
Udržet či vytvářet hygienické návyky je nezbytné pro každého. Dnes mají různé skupiny vězněných osob (obvinění, odsouzení, chovanci) stran hygieny odlišná pravidla. Například někdo může dostávat hygienické balíčky bez omezení, jiný ne.
Všichni by měli mít stejnou možnost dostávat hygienické potřeby od svých blízkých. Pomůže to zlepšit hygienu i ušetřit peníze věznicím, které mají povinnost hygienické potřeby zajistit.
Kontakt mezi dětmi a rodiči je velmi důležitý. Pomáhá udržovat sociální vazby i návrat do společnosti. Nejednotná jsou pravidla i pro návštěvy dětí. V některých případech musí mít dítě při návštěvě vězně doprovod dospělého až do 18 let, jinde jen do 15 let. Zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana navrhuje, aby pravidla byla stejná a přehledná pro všechny.
Kratší samovazba a pravidla pro ženy cizinky s dětmi
Samovazba patří k nejpřísnějším kázeňským trestům. Dnes může trvat až 20 dní. To je podle odborníků příliš dlouho. Zástupce ombudsmana navrhuje zkrátit maximální délku na 14 dní. U mladistvých ještě méně. Takové opatření odpovídá doporučením mezinárodních kontrolních orgánů a lépe chrání psychické zdraví lidí.
Zvláštní pozornost si zaslouží i ženy cizinky s dětmi. Kvůli současným pravidlům zdravotního pojištění se některé z nich nemohou dostat na oddělení pro matky s dětmi. Je nezbytné to změnit, aby měly stejné podmínky jako ostatní.
