„Mediální impérium Seznamu dělá, co může.“ SOSP vrací úder

Seznam Zprávy napsaly, že Ministerstvo spravedlnosti prověřuje, zda Společnost pro obranu svobody projevu nelobbovala u politiků bez zákonné registrace. Podle textu se má resort zajímat zejména o období kolem návrhu zákona o digitální ekonomice, který reaguje na evropskou legislativu DSA a který SOSP dlouhodobě kritizuje. Společnost pro obranu svobody projevu se proti textu ostře ohradila a tvrdí, že Seznam nesprávně označuje za lobbing i běžné veřejné vyjadřování k legislativě.
SOSP ve svém vyjádření uvedla, že článek podle ní obsahuje lži a manipulace. „Seznam dnes publikoval další článek, kde šíří lži a manipulace o SOSP s tím, že za lobbing nesprávně označuje jakékoli vyjadřování se k legislativě, např. formou veřejných konferencí nebo článků. Podle této interpretace by se musely jako lobbisté registrovat stovky, ne-li tisíce organizací a jednotlivců, kteří jen veřejně diskutují legislativní dopady v médiích nebo na odborných akcích,“ uvedla ve své reakci na platformě X.
Zároveň zopakovala, že žádnou lobbistickou činnost podle zákona neprováděla: „Můžeme jen opakovat naše březnové vyjádření, že jsme dosud žádnou lobbistickou činnost podle zákona č. 168/2025 Sb. o regulaci lobbování neprováděli. Zákon se vztahuje jen na ty, kteří lobbují soustavně a především neveřejně,“ dodala SOSP.
„Nekvalitní práce redakce,“ tvrdí SOSP
Společnost pro obranu svobody projevu kritizovala také konkrétní pasáže článku Seznam Zpráv. Podle spolku redakce opakuje nepravdivé tvrzení o tom, kdo měl moderovat její zářijovou konferenci. „O nekvalitní práci redakce Seznamu svědčí i to, že autor opakuje lež po své kolegyni Brodníčkové, že naši zářijovou konferenci moderovaly naše bývalé kolegyně Natálie Vachatová a Gabriela Sedláčková. Každý se může ze záznamu přesvědčit, že akci moderovali Martina Kociánová, Vlastimil Veselý a Vadim Petrov. Natálie Vachatové měla jen krátké úvodní slovo a Gabriela Sedláčková na akci nevystupovala vůbec,“ napsala SOSP.
A ohradila se také proti tomu, jak autor článku pracoval s pojmem „deep state“. „Autor článku Valášek navíc tvrdí, že termín deep state označuje konspirační teorii, nad čímž se jistě zasměje většina politologů. Doporučujeme mu např. články ‚The Deep State Is All Too Real‘ ve Wall Street Journal (2023) nebo před 2 týdny ‚5 times Keir Starmer blamed the deep state‘ v Politico,“ uvedla společnost.
„Mediální impérium Seznamu“ podle SOSP podporuje DSA
V závěru svého vyjádření SOSP tvrdí, že článek Seznam Zpráv je podle ní součástí širší kampaně ve prospěch evropské legislativy DSA, kterou spolek označuje za cenzurní. „Kampaň Seznamu na podporu cenzurní legislativy DSA svědčí každopádně o tom, jak moc cenzurní lobby záleží na tom, aby její česká adaptace ve sněmovně prošla. Mediální impérium Seznamu pro to dělá, co může, včetně účelové dehonestace odpůrců unijního nařízení,“ uzavřela Společnost pro obranu svobody projevu.
