ÚOHS: Skupiny ÚSOVSKO a AGRO 2000 mohou společně převzít Hospodářskou společnost Kutná Hora

12.05.2026 22:34 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Agroskupiny ÚSOVSKO a. s. a AGRO 2000 s.r.o. mohou vstoupit do podniku Hospodářská společnost Kutná Hora, a.s. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tuto transakci povolil, když konstatoval, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí už nabylo právní moci.

Foto: ÚOHS
Popisek: ÚOHS

Nabývána Hospodářská společnost Kutná Hora je prostřednictvím dceřiné společnosti U N I K O M, a.s., aktivní ve velkoobchodu a maloobchodu s potravinářským a drogistickým zbožím; chovu drůbeže; prodeji hnojiv a přípravků na ochranu rostlin; stavebnictví; prodeji a servisu nových a ojetých vozidel a v dalších oblastech.

Společnost ÚSOVSKO je mateřskou společností, jež sdružuje 24 společností působících v oblasti zemědělství, potravinářství a průmyslu. Skupina působí zejména v produkci mléka, chovu skotu, rozvozu premixů a krmných doplňků; pěstování obilovin, dalších polních plodin a ovoce a v potravinářské výrobě spočívající ve výrobě a distribuci müsli tyčinek a extrudovaných a fritovaných snacků.

Skupina AGRO 2000 se zabývá obchodní, výrobní, poradenskou a zprostředkovatelskou činností v oblasti zemědělství. Konkrétně působí skupina AGRO například v obchodování se zemědělskými komoditami; zajišťování dodávek průmyslových hnojiv, chemických látek na ochranu rostlin, pohonných hmot a kompletního sortimentu osiv zemědělským prvovýrobcům; v produkci mléka, chovu skotu a jatečních prasat; pěstování obilovin, řepky, kukuřice a pícnin a rozvíjí obchodní činnosti související se zemědělstvím.

