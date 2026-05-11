MPO: Mistrovská zkouška posílí prestiž českých řemesel

„Řemeslníci čekali na mistrovskou zkoušku téměř dvacet let. Už v roce 2021 jsme po náročných diskusích s cechy, komorami a profesními spolky připravili model, který navazuje na tradici mistrů řemesel a bude dobrovolnou známkou nejvyšší kvality. Slíbil jsem, že ho dotáhneme, a dnes vláda návrh schválila. Děkuji téměř padesáti profesním spolkům, cechům a komorám za spolupráci. Je to další splněný úkol a konkrétní krok k tomu, aby řemeslo mělo prestiž, kterou si zaslouží,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Zavedení mistrovské zkoušky a udělení mistrovského listu má řemeslníkům s víceletou praxí umožnit oficiální potvrzení jejich odbornosti. Zároveň má také zvýšit důvěru zákazníků, kteří budou mít jistotu vysoké kvality provedené práce.
„Mistrovská kvalifikace není jen symbolické ocenění zkušeností. Je to důležitý krok k tomu, aby se řemesla znovu stala atraktivní kariérní cestou pro mladé lidi. Potřebujeme posilovat technické kompetence, podporovat kvalitní odborníky a vytvářet prostředí, kde budou mít zkušení mistři prostor předávat své znalosti další generaci,“ dodává vrchní ředitel sekce průmyslu a ochrany spotřebitele Ministerstva průmyslu a obchodu Eduard Muřický.
Systém mistrovských zkoušek bude ukotven při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, přičemž zkoušky mají být přístupné jak členům, tak nečlenům. Počítá se také se zapojením odborných škol a profesních společenství.
Součástí jsou i mechanismy pro řešení případného porušení pravidel při organizaci zkoušek. Samotné provedení mistrovské zkoušky může být navíc navázáno na reálnou zakázku, což umožní udržet náklady na minimální úrovni. Poplatek bude pokrývat pouze nezbytné administrativní a organizační výdaje.
Nový systém navazuje na tradici „Mistrů řemesel“ a inspirován je modely ze zahraničí známými například z Německa a Rakouska, kde mistrovské zkoušky představují běžný standard odborné kvalifikace.
