Hoffmannová (Piráti): Zastrašování novinářů od politiků ve sněmovně i na vládě

První měsíce jsem byla v šoku, když nás poslankyně Pastuchová přirovnávala ke štěnicím. U poslankyně Berkovcové jsem si přečetla, že herci se nemají starat o politiku (tedy věc veřejnou). Teď se ve veřejném prostoru šíří označení lidí jako parazitů či méněcenných.
Ostrakizování skupin lidí s odlišným názorem, ponižování a urážky, ignorace či zastrašování novinářů od politiků ve sněmovně i na vládě. To vše za potlesku frustrované anonymní masy, kterým na oplátku tito politici nabízí jednoduchá řešení jejich problémů.
Akorát to řešení nepřijde. Nic, krom falešného patriotismu, vyvěšování české vlajky(a strhávání těch ostatních) a tlaku na inteligenci, neziskový sektor a lidi s názorem se nedočkáme.
Takhle začíná každá snaha podmanit si společnost. Tiše, pomalu, s letmými frázemi o lepším Česku.
Pokud si to ještě neuvědomujete, zbystřete…jak řekl Edmund Burke: K vítězství zla stačí, když dobří lidé nedělají nic.
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
