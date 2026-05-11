Hoffmannová (Piráti): Zastrašování novinářů od politiků ve sněmovně i na vládě

12.05.2026 21:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k urážkám v politice.

První měsíce jsem byla v šoku, když nás poslankyně Pastuchová přirovnávala ke štěnicím. U poslankyně Berkovcové jsem si přečetla, že herci se nemají starat o politiku (tedy věc veřejnou). Teď se ve veřejném prostoru šíří označení lidí jako parazitů či méněcenných.

Ostrakizování skupin lidí s odlišným názorem, ponižování a urážky, ignorace či zastrašování novinářů od politiků ve sněmovně i na vládě. To vše za potlesku frustrované anonymní masy, kterým na oplátku tito politici nabízí jednoduchá řešení jejich problémů.

Akorát to řešení nepřijde. Nic, krom falešného patriotismu, vyvěšování české vlajky(a strhávání těch ostatních) a tlaku na inteligenci, neziskový sektor a lidi s názorem se nedočkáme.

Takhle začíná každá snaha podmanit si společnost. Tiše, pomalu, s letmými frázemi o lepším Česku.

Pokud si to ještě neuvědomujete, zbystřete…jak řekl Edmund Burke: K vítězství zla stačí, když dobří lidé nedělají nic.

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
Levice: Přidejte se k nám v boji za práva chronicky nemocných

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k chronicky nemocným.