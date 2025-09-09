ČSÚ: Průmyslová produkce i zakázky v červenci vzrostly

Průmyslová produkce v červenci byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,8 %. Meziročně vzrostla o 1,8 %. „Průmyslová produkce v červenci vzrostla. K růstu nejvíce přispěly výroba motorových vozidel a výroba pryžových a plastových výrobků, zejména pneumatik,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. Růst zaznamenaly i podniky ve výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků nebo ve výrobě elektrických zařízení. Částečně vlivem nižší srovnávací základny meziročně vzrostla těžba uhlí. Záporným směrem k vývoji průmyslové produkce působila v červenci zejména výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, výroba nápojů nebo výroba textilií.
Hodnota nových zakázek v běžných cenách v červenci 2025 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 6,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 2,9 %, tuzemské nové zakázky zaznamenaly růst o 13,0 %. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek vyšší o 2,9 %. „Růst nových zakázek v průmyslu nejvíce ovlivnila výroba motorových vozidel. Jejich hodnota se v tomto odvětví vlivem nízké srovnávací základny meziročně zvýšila o 15 %. Významné dlouhodobé zakázky uzavřely podniky vyrábějící ostatní dopravní prostředky a zařízení,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. Hodnota nových zakázek meziročně klesla ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství nebo výrobě strojů a zařízení.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v červenci 2025 meziročně snížil o 1,9 %.
Dle Eurostatem zveřejněných údajů v červnu 2025 meziročně vzrostla průmyslová produkce v EU27 o 0,5 %. Nejvíce vzrostl průmysl Švédska (o 13,4 %) a Irska (o 10,5 %). Výkon českého průmyslu se zvýšil o 0,2 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo Bulharsko (o 8,2 %) a Maďarsko (o 4,9 %). Průmyslová produkce v Německu klesla o 3,8 %. Z pohledu odvětví v EU27 nejvíce vzrostla výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (o 15,2 %), nejvyšší pokles zaznamenala výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (o 8,4 %). Údaje za červenec 2025 zveřejní Eurostat podle předběžného harmonogramu 16. 9. 2025.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva