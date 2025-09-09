ČSÚ: Průmyslová produkce i zakázky v červenci vzrostly

09.09.2025 22:31 | Tisková zpráva

Průmyslová produkce v červenci meziročně reálně vzrostla o 1,8 %. Meziměsíčně byla vyšší o 0,8 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 6,6 %.

ČSÚ: Průmyslová produkce i zakázky v červenci vzrostly
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Průmyslová produkce v červenci byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,8 %. Meziročně vzrostla o 1,8 %. „Průmyslová produkce v červenci vzrostla. K růstu nejvíce přispěly výroba motorových vozidel a výroba pryžových a plastových výrobků, zejména pneumatik,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. Růst zaznamenaly i podniky ve výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků nebo ve výrobě elektrických zařízení. Částečně vlivem nižší srovnávací základny meziročně vzrostla těžba uhlí. Záporným směrem k vývoji průmyslové produkce působila v červenci zejména výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, výroba nápojů nebo výroba textilií.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v červenci 2025 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 6,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 2,9 %, tuzemské nové zakázky zaznamenaly růst o 13,0 %. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek vyšší o 2,9 %. „Růst nových zakázek v průmyslu nejvíce ovlivnila výroba motorových vozidel. Jejich hodnota se v tomto odvětví vlivem nízké srovnávací základny meziročně zvýšila o 15 %. Významné dlouhodobé zakázky uzavřely podniky vyrábějící ostatní dopravní prostředky a zařízení,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. Hodnota nových zakázek meziročně klesla ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství nebo výrobě strojů a zařízení.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v červenci 2025 meziročně snížil o 1,9 %.

Dle Eurostatem zveřejněných údajů v červnu 2025 meziročně vzrostla průmyslová produkce v EU27 o 0,5 %. Nejvíce vzrostl průmysl Švédska (o 13,4 %) a Irska (o 10,5 %). Výkon českého průmyslu se zvýšil o 0,2 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo Bulharsko (o 8,2 %) a Maďarsko (o 4,9 %). Průmyslová produkce v Německu klesla o 3,8 %. Z pohledu odvětví v EU27 nejvíce vzrostla výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (o 15,2 %), nejvyšší pokles zaznamenala výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (o 8,4 %). Údaje za červenec 2025 zveřejní Eurostat podle předběžného harmonogramu 16. 9. 2025.

Psali jsme:

ČSÚ: Meziroční růst maloobchodních tržeb zpomalil
ČSÚ: Průměrná mzda vzrostla reálně o 5,3 %
ČSÚ: V červenci byla míra nezaměstnanosti 3,0 %
ČSÚ: Uplynulý myslivecký rok opět přinesl rekordy

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČSÚ , TZ

autor: Tisková zpráva

RNDr. Luděk Niedermayer byl položen dotaz

Dotace

Jestli někomu byly dotace vyplaceny neoprávněně, neměl by za to nést také ten, kdo vyplacení schválil odpovědnost? Proč tohle nikdo neřeší?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČSÚ: Průmyslová produkce i zakázky v červenci vzrostly

22:31 ČSÚ: Průmyslová produkce i zakázky v červenci vzrostly

Průmyslová produkce v červenci meziročně reálně vzrostla o 1,8 %. Meziměsíčně byla vyšší o 0,8 %. Ho…