ČSÚ: Rostla pouze podniková spotřeba benzinu

V roce 2024 spotřeba černého uhlí v Česku klesla o 28,0 % a spotřeba koksu o 33,5 %, což způsobil zejména pokles výroby v odvětví hutnictví na Ostravsku. Na poklesu spotřeby černého uhlí se podílel také sektor energetiky, kde se meziročně spotřebovalo o 30,2 % uhlí méně. Spotřeba hnědého uhlí v porovnání s předchozím rokem klesla o 6,8 %, přičemž v energetice, která je jeho největším spotřebitelem, dosáhl pokles 5,0 %.
Spotřeba motorového benzinu vzrostla v roce 2024 o 7,9 %. Dvě třetiny spotřeby připadaly na sektor služeb. Celková spotřeba motorové nafty stagnovala a stejně tak spotřeba v sektoru dopravy, který je jejím hlavním spotřebitelem. V sektoru stavebnictví vzrostla spotřeba nafty o 12,9 %. Celková spotřeba zkapalněného ropného plynu (LPG) klesla o 3,8 %, v sektoru průmyslu ale vzrostla o 1,9 %.
Celková spotřeba zemního plynu meziročně stagnovala. V sektoru služeb klesla o 5,5 %, zatímco v sektoru zemědělství a lesnictví vzrostla o téměř 15 %. Největšími uživateli byla odvětví energetika a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (tedy například skla). Celková spotřeba elektrické energie se snížila o 2,0 %. Na poklesu se nejvíce podílela odvětví energetika, chemický průmysl a hutnictví.
Podrobné údaje přináší nově vydaná publikace Spotřeba paliv a energie – 2024. Publikace poskytuje data o spotřebě elektrické energie a nejběžněji používaných paliv v členění podle převažující ekonomické činnosti podniků dle klasifikace CZ-NACE 2008. Prezentuje výsledky zpracování ročního statistického výkazu EP 5-01, který vyplňují statistické jednotky s 20 a více zaměstnanci bez ohledu na převažující ekonomickou činnost. Údaje slouží mimo jiné jako podklad pro mezinárodní statistické dotazníky.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva