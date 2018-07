ČVUT: Cílem Energetické olympiády je zvýšit zájem o technické vzdělání

Od 1. srpna do 12. října se mohou tříčlenné týmy studentů středních škol hlásit do zcela nové a unikátní soutěže nazvané Energetická olympiáda. Samotná olympiáda pak bude zahájena 19. října. Soutěžící se během ní dozví důležité informace z energetiky, ať už se jedná o klasické zdroje elektrické energie, nebo o moderní technologie 21. století. Finále soutěže se uskuteční 16. listopadu v prostorách Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a také v Národní technické knihovně.

Olympiáda se bude týkat různých oblastí, jako je elektromobilita, energetický trh a obchodování s elektřinou, akumulace, obnovitelné a další alternativní zdroje energie, smart grids, energetický management, energetické úspory, budoucnost energetiky (jaderné energie vs. obnovitelné zdroje) a mnoho dalšího.

Organizátorka Energetické olympiády (ZDE) Ing. Adéla Holasová z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze k akci uvádí: „Chceme studentům přiblížit problematiku energetiky a ukázat jim, že se jedná o zajímavý a pro budoucnost také klíčový obor, ve kterém mohou najít velice zajímavé uplatnění.“ A dále dodává: „Nejedná se o znalostní soutěž, vzhledem k tomu, že se energetika v podstatě nikde na základních ani na středních školách neučí. Cílem je, aby studenti dokázali informace najít, zpracovat a kreativně použít. Neočekává se, že budou mít znalosti z energetiky. Právě proto budou mít k dispozici internet. Jako zdrojová základna jim pak může posloužit například informační portál o energetice, který se právě na Fakultě elektrotechnické ČVUT připravuje.

První kolo Energetické olympiády proběhne centrálně 19. října pomocí online systému. Studenti budou v daný čas řešit po stanovený časový limit sadu otázek, přihlášeni na svých nebo školních počítačích. Účastníci soutěže mohou pro řešení otázek používat internet a informační portál (ZDE). Ihned po uzavření prvního kola budou známy výsledky.

Do finálního kola postoupí nejlepších 30 týmů, které přijedou na Fakultu elektrotechnickou ČVUT 16. listopadu. Nejprve proběhne blok přednášek a prezentací z různých oblastí týkající se energetiky a aktuálních témat. Následně budou týmy řešit reálné zadání z aktuální problematiky v Národní technické knihovně. V závěru dne budou prezentovat výsledky před odborníky z praxe a komise bude oceňovat nejlepší výsledky. Tato prezentace se uskuteční v prostorách Fakulty elektrotechnické.

Vítězové si odnesou odměnu 50.000 Kč, pro tým, který se umístí na 2. místě bude připraveno 20.000 Kč a třetí nejlepší řešitelé se mohou těšit na ocenění ve výši 10.000 Kč. Finalisté také získají věcné ceny od partnerů soutěže a dále možnost prominutí přijímacích zkoušek na Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze.

Soutěž organizuje společnost Energetická gramotnost, která se zabývá vzděláváním v oblasti energetiky. Iniciativa původně vznikla jako školní projekt studentů programu Elektrotechnika, energetika, management Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30% výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. Více informací najdete ZDE

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 94 studijních programů a v rámci nich 575 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2018 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4500 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 101. – 150. místě, v oblasti „Mechanical, Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical and Electronic Engineering“ na 201. – 250. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture/Built Environment“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 220. místě. V celkovém hodnocení university je ČVUT na 491. – 500. příčce v meziročním srovnání a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete ZDE.

autor: Tisková zpráva