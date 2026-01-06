Stojanová (Piráti): Jdu do toho. Kandiduji do vedení Pirátů. S pokorou

Jdu do toho. Kandiduji do vedení Pirátů.
S Piráty jsme ušli obrovský kus cesty a stojíme na pevných hodnotách, na kterých chci dál stavět. Jako poslankyně za Ústecký kraj a zástupkyně mladší generace chci do vedení přinést energii, organizační schopnosti a důraz na soudržnost strany v době, kdy je politika stále víc polarizovaná.
Záleží mi na tom, aby pirátská politika byla otevřená, sebevědomá, srozumitelná a aby nabízela konkrétní odpovědi na problémy běžných lidí: dostupné bydlení, ekonomické jistoty a kvalitu života v regionech.
Kandiduji s pokorou k práci, která už byla odvedena, a s chutí pomáhat Pirátům být ještě silnějšími.
