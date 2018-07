ČVUT: Dětská univerzita přiláká letos téměř 350 účastníků

Jedná se o denní studium na ČVUT v Praze zakončené udělením titulů „Malý bakalář“ (Bc. jr.) nebo „Malý inženýr“ (Ing. jr.). Akce má podtitul „Věda všude kolem nás“ a koná se formou příměstského tábora, na němž se žáci základních škol prakticky seznámí s technickými a přírodovědnými obory.

Celkem 340 účastníků Dětské univerzity z celé České republiky i ze zahraničí (z Kalifornie, Číny, Belgie a ze Slovenska) bude rozděleno podle věku do šestnácti studijních skupin. Na začátku čeká děti slavnostní imatrikulace (v pondělí 9. července od 9.30 hod. na Fakultě strojní ČVUT, Technická 2, Praha 6) a po úspěšném absolvování programu Dětské univerzity se uskuteční slavnostní promoce v Betlémské kapli za účasti rektora a zástupců akademické obce ČVUT (v pátek 13. července od 14.00 hod., Betlémské náměstí 4, Praha 1). Pro získání titulu je třeba absolvovat minimálně deset přednášek ze čtrnácti.

„Program jsme připravili pro žáky ve spolupráci s fakultami ČVUT tak, aby byl interaktivní a zážitkový. Na realizaci programu se podílí více než sto padesát odborníků z ČVUT,“ uvedla Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D., hlavní organizátorka akce. Děti se tak mohou těšit na ukázky unikátních technických laboratoří, malou vědeckou show s fyzikálními experimenty, Lego roboty, drony, modely vodních elektráren a plavebních komor, studentskou formuli, jízdy v elektromobilu, automobilové a letecké trenažéry, představení technologie 3D tisku a biomedicínského inženýrství, návštěvu Letiště Václava Havla s odborníky z Fakulty dopravní ČVUT a návštěvu s přednáškou a následným létáním s drony v aréně ČVUT Drone Academy. Děti budou mít možnost vyrobit si modely lodí, na kterých se naučí znát nebezpečí číhající v proudící vodě a další praktické projekty ze světa technických a přírodovědných disciplín. V průběhu týdne budou děti také pracovat na svých bakalářských a diplomových pracích vedených vědci z ČVUT. V programu jsou zahrnuty také sportovní aktivity organizované profesionálními dětskými trenéry. Stravování je pro děti zajištěno v menze ČVUT. Cena Dětské univerzity pro jednoho účastníka je 3500 Kč.

„Jsem velmi rád, že i čtvrtý ročník Dětské univerzity ČVUT zaznamenal obrovský zájem, o čemž svědčí plně vyčerpaná kapacita do necelých deseti minut od zahájení přihlašování bez propagace. Pro příští rok se chystáme počet dětí zachovat. Už nyní ale víme, že kapacita nebude stačit,“ uvedl doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT.

Více informací o celém projektu naleznete ZDE

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 94 studijních programů a v rámci nich 575 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2018 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4500 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 101. – 150. místě, v oblasti „Mechanical, Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical and Electronic Engineering“ na 201. – 250. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture/Built Environment“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 220. místě. V celkovém hodnocení university je ČVUT na 491. – 500. příčce v meziročním srovnání a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete ZDE.

autor: Tisková zpráva