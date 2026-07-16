Nacher (ANO): Žijeme déle, nikoliv však ve zdraví

16.07.2026 19:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k prevenci a životnímu stylu

Nacher (ANO): Žijeme déle, nikoliv však ve zdraví
Foto: Repro Datarun, YT
Popisek: Patrik Nacher

Zásadní rozdíl mezi délkou života a délkou zdravého života by měl být zdůrazňován v každé, nejen politické debatě na téma zdravotnictví, prevence a zdraví. Zjištění, že průměrná délka života Čechů dlouhodobě roste, zatímco délka života prožitého ve zdraví se za poslední více než půlstoletí takřka nezměnila, je samo o sobě znepokojivé.

Umocňuje jej však rovněž skutečnost, že v jiných evropských zemích (v čele se Švédskem či Maltou) se v posledních desítkách let délku zdravého života podařilo výrazně prodloužit. Kupříkladu právě délka života ve zdraví ve Švédsku je oproti ČR delší o celou dekádu.

Úroveň českého zdravotnictví je špičková a na celkové průměrné délce života v ČR nese významný podíl. Klíčem k životu prožitému ve zdraví je však především prevence a dlouhodobě zdravý životní styl.

Ing. Patrik Nacher

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda PS PČR
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Článek obsahuje štítky

prevence , zdravotnictví , Nacher , ANO

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Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Co se spíš omluvit?

Než abyste si dělal srandu ze sanitek a z celé situace? Zajímám mě, zda jste také připraven přijmout za nehodu nějakou odpovědnost? Prý jste jel z odbočovacího pruhu rovně, je to tak? Z videa je také jasné, že jste byl jediný motorista, co sanitku neslyšel ani nereflektoval. Je to snad celková vizit...

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