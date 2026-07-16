Nacher (ANO): Žijeme déle, nikoliv však ve zdraví

Zásadní rozdíl mezi délkou života a délkou zdravého života by měl být zdůrazňován v každé, nejen politické debatě na téma zdravotnictví, prevence a zdraví. Zjištění, že průměrná délka života Čechů dlouhodobě roste, zatímco délka života prožitého ve zdraví se za poslední více než půlstoletí takřka nezměnila, je samo o sobě znepokojivé.
Umocňuje jej však rovněž skutečnost, že v jiných evropských zemích (v čele se Švédskem či Maltou) se v posledních desítkách let délku zdravého života podařilo výrazně prodloužit. Kupříkladu právě délka života ve zdraví ve Švédsku je oproti ČR delší o celou dekádu.
Úroveň českého zdravotnictví je špičková a na celkové průměrné délce života v ČR nese významný podíl. Klíčem k životu prožitému ve zdraví je však především prevence a dlouhodobě zdravý životní styl.
Ing. Patrik Nacher
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