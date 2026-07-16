Piráti: Spouštíme Mladou vládu

16.07.2026 20:07 | Monitoring
autor: PV

Nová generace politiků chce přinášet řešení pro budoucnost Česka.

Piráti: Spouštíme Mladou vládu
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Pirátská vlajka

Piráti dnes představili nový projekt Mladá vláda, platformu mladých političek a politiků, kteří chtějí aktivně utvářet veřejnou debatu a přicházet s konkrétními řešeními problémů, které nejvíce dopadají na mladou generaci. Mladá vláda bude fungovat jako pirátská stínová vláda mladé generace a propojí mladé poslankyně a poslance, europoslankyni, komunální politiky i odborníky napříč jednotlivými resorty.

Členové Mladé vlády budou dlouhodobě rozvíjet své resortní agendy, spolupracovat s odbornými týmy Pirátů a pravidelně představovat vlastní návrhy i stanoviska k aktuálnímu dění. Projekt vzniká z přesvědčení, že mladá generace nechce jen čekat, až jednou převezme odpovědnost za zemi, ale chce se podílet na jejím směřování už dnes.

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„Naše generace bude s důsledky dnešních politických rozhodnutí žít nejdéle. Proto nechceme jen přihlížet a komentovat, ale přicházet s konkrétními řešeními. Mladá vláda propojuje mladé lidi, kteří už dnes nesou odpovědnost ve veřejných funkcích nebo mají odbornou expertizu, a dává jim prostor systematicky pracovat na tématech, která jsou pro budoucnost Česka klíčová. Naší absolutní prioritou je dostupné bydlení, aby mladí lidé nemuseli celý život čekat na vlastní domov,“ říká předsedkyně Mladé vlády a místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.

Jednotlivé resorty povedou mladí zástupci Pirátů z komunální, krajské, parlamentní i evropské politiky. Každý z nich bude rozvíjet vlastní agendu, připravovat návrhy řešení a reagovat na aktuální politické události ve své oblasti.

„Politika se nedělá jen ve Sněmovně nebo na ministerstvech. Každá velká změna začíná tam, kde lidé skutečně žijí, tedy v našich městech a obcích. Právě komunální politika je nejblíž problémům lidí, ať už jde o dostupné bydlení, školky, dopravu nebo bezpečný veřejný prostor. Mladá vláda propojí zkušenosti z komunální, parlamentní i evropské politiky a ukáže, že mladí lidé mají energii i konkrétní řešení, jak posouvat Česko dopředu,“ říká člen Mladé vlády a pirátský kandidát do zastupitelstva Hradce Králové Kamil Kubica.

Představení Mladé vlády se uskutečnilo dnes u Vily Štvanice v Praze. Součástí akce bylo také symbolické stanové městečko, upozorňující na stále se zhoršující dostupnost bydlení pro mladé lidi. Piráti tím chtějí otevřít debatu o jednom z největších problémů současné generace a představit řešení, která dlouhodobě prosazují.

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mladí , piráti , projekt , vláda

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