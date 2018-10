ČVUT: Fakulta stavební zpřístupní výstavu projektu České a slovenské stavby století

Cílem projektu České a slovenské stavby století je představit úspěchy českého a slovenského stavitelství v průběhu uplynulých 100 let a doplnit oslavy vzniku samostatné Československé republiky. Výstava, za níž stojí Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Český svaz stavebních inženýrů, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov a SIA – Rada pro výstavbu ČR, umožňuje seznámit se s významnými stavebními a architektonickými díly realizovanými od roku 1918 po současnost. Výstava je umístěna v atriu Fakulty stavební ČVUT a v neděli 28. října bude od 10:00 do 17:00 hod. volně přístupná veřejnosti; ve 13:00 hod. a v 15:00 hod. zde budou probíhat komentované prohlídky s odborníkem zajištěným ČKAIT.

Stovku staveb představujících se na výstavě vybrala odborná komise složená ze zástupců českých a slovenských asociací a svazů dlouhodobě spjatých s rozvojem stavitelství. Za českou stranu bylo nominováno 66 staveb, za slovenskou pak 34. Z nich následně veřejnost od jara až do letošního podzimu vybírala 5 „nej“ staveb v Česku a 5 na Slovensku. Výstava však představuje celek všech sta staveb.

„V Československu a poté i v České a Slovenské republice vzniklo mnoho zajímavých a významných staveb, z nichž řada je oceňována ve světě. Naším cílem bylo v rámci výstavy ukázat alespoň část z nich, a seznámit tak veřejnost se špičkovou prací architektů a inženýrů u nás od počátku vzniku republiky v roce 1918 až do současnosti,“ říká Ing. Šárka Janoušková z Informačního centra ČKAIT, které vznik projektu iniciovalo.

Výstava, na níž jsou jednotlivé stavby podrobně představeny ze stavebního i významového hlediska, je koncipována jako putovní. Svoji cestu zahájila na Fakultě stavební ČVUT v Praze. „Těší nás, že výstava má svoji premiéru zde, protože mnoho tvůrců těchto staveb je z řad absolventů ČVUT. Výstava tak ukazuje našim studentům práce jejich předchůdců a může pro ně být zajímavou inspirací,“ uvádí prof. Jiří Máca, děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Výstava projektu „České a slovenské stavby století“ se koná v atriu Fakulty stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6. Volně zpřístupněna veřejnosti bude v neděli 28. října v 10:00 – 17:00 hodin. Ve 13:00 a v 15:00 hodin zde proběhnou komentované prohlídky s odborníkem zajištěným ČKAIT.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a je zařazen do Evropského roku kulturního dědictví 2018. Více informací ZDE a ZDE.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a šest vysokoškolských ústavů. Studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 169 studijních programů a v rámci nich 480 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2018 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4500 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 101. – 150. místě, v oblasti „Mechanical, Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical and Electronic Engineering“ na 201. – 250. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture/Built Environment“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 220. místě. V celkovém hodnocení university je ČVUT na 491. – 500. příčce v meziročním srovnání a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete ZDE.

Psali jsme: ČVUT: Slavnostní zasazení „Masarykovy“ lípy v Kampusu Dejvice Studenti Fakulty architektury ČVUT byli oceněni v Benátkách ČVUT: Studenti se připravují na obhajobu medailí na Turnaji mladých fyziků ČVUT: CTU Lions ve finále Mezinárodní soutěže MOTOSTUDENT 2018

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva