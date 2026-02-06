„Kdybych se spolehnul na Lipavského, nevyřešilo by se to nikdy.“ Konec problému pro Dostála

Ondřej Dostál se v létě minulého roku ocitl v zájmu českých médií, protože si v Moldávii prošel jistou patálií. V létě loňského roku vyrazil na konzervativní konferenci v Kïšiněvě. Ale hned na letišti narazil.
„Nebyl jsem vyhoštěn, ale nevpuštěn. A to ačkoli je Moldávie kandidátská země a já jsem evropský poslanec a mám diplomatický pas. Důvody nám sděleny nebyly, nicméně zastaveni byli i dva další kolegové, kteří jeli také na konferenci,“ uvedl Dostál pro Seznam Zprávy.
„Celníci mu dokonce na hodinu zadrželi diplomatický pas, což ale není nestandardní, shodly se diplomatické zdroje redakce,“ napsal k tomu server Seznam Zprávy.
Teď na sociální síti Facebook Dostál oznámil, že se mu situaci podařilo vyřešit. Vyřešil ji s Mihaiem Popsoiem.
„Pan vicepremiér mi ve vstřícné atmosféře setkání osobně potvrdil, že nepředstavuji bezpečnostní riziko pro jeho zemi (jak před volbami tvrdila média), a že jsem v Moldávii vítán, což bylo stvrzeno i zápisem. Já jsem pana vicepremiéra ujistil, že plně podporuji právo jeho země na svrchovanost a na nevměšování ze strany jakékoliv cizí mocnosti, jak garantuje Charta OSN. A vyjádřil jsem pochopení pro složitou situaci, ve které se Moldávie nacházela v létě 2025 včetně zvýšených bezpečnostních opatření,“ napsal Dostál.
„Bude-li k tomu příležitost, s radostí zemi pana Popsoi navštívím – jak jsme se shodli, moldavská vína a brandy jsou proslulá. Zato nenávistné titulky českého mainstreamového bulváru, kterým jsem byl v létě vystaven, se opět ukázaly nejen lživé, ale hlavně zbytečné.
Kdybych se býval spolehnul na ‚služby‘ ministerstva zahraničí pod vedením Bc. Lipavského, spor by se neurovnal nikdy. I proto tímto děkuji moldavskému zastoupení při EU, že s mými spolupracovníky úterní schůzku na vysoké úrovni připravilo a že jsme vše vyřešili napřímo. Přeji jejich zemi i té naší mír a prosperitu!“ zdůraznil Dostál.
