„Kdybych se spolehnul na Lipavského, nevyřešilo by se to nikdy.“ Konec problému pro Dostála

06.02.2026 16:05 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Europoslanec zvolený zahnutí STAČILO! Ondřej Dostál se vrátil ke své moldavské kauze. V oné zemi mu v létě zabavili diplomatický pas. Dostál oznámil, že se mu teď situaci podařilo vyřešit. Při té příležitosti od plic vynadal českým médiím.

Foto: XTV
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál

Ondřej Dostál se v létě minulého roku ocitl v zájmu českých médií, protože si v Moldávii prošel jistou patálií. V létě loňského roku vyrazil na konzervativní konferenci v Kïšiněvě. Ale hned na letišti narazil.

„Nebyl jsem vyhoštěn, ale nevpuštěn. A to ačkoli je Moldávie kandidátská země a já jsem evropský poslanec a mám diplomatický pas. Důvody nám sděleny nebyly, nicméně zastaveni byli i dva další kolegové, kteří jeli také na konferenci,“ uvedl Dostál pro Seznam Zprávy.

Moldavský server Cotidianul informoval, že místní úřady politika označily za nežádoucí osobu. Zprávu převzala Česká televize i další česká média.

„Celníci mu dokonce na hodinu zadrželi diplomatický pas, což ale není nestandardní, shodly se diplomatické zdroje redakce,“ napsal k tomu server Seznam Zprávy.

Teď na sociální síti Facebook Dostál oznámil, že se mu situaci podařilo vyřešit. Vyřešil ji s Mihaiem Popsoiem.

„Pan vicepremiér mi ve vstřícné atmosféře setkání osobně potvrdil, že nepředstavuji bezpečnostní riziko pro jeho zemi (jak před volbami tvrdila média), a že jsem v Moldávii vítán, což bylo stvrzeno i zápisem. Já jsem pana vicepremiéra ujistil, že plně podporuji právo jeho země na svrchovanost a na nevměšování ze strany jakékoliv cizí mocnosti, jak garantuje Charta OSN. A vyjádřil jsem pochopení pro složitou situaci, ve které se Moldávie nacházela v létě 2025 včetně zvýšených bezpečnostních opatření,“ napsal Dostál.

Bude-li k tomu příležitost, s radostí zemi pana Popsoi navštívím – jak jsme se shodli, moldavská vína a brandy jsou proslulá. Zato nenávistné titulky českého mainstreamového bulváru, kterým jsem byl v létě vystaven, se opět ukázaly nejen lživé, ale hlavně zbytečné.

Kdybych se býval spolehnul na ‚služby‘ ministerstva zahraničí pod vedením Bc. Lipavského, spor by se neurovnal nikdy. I proto tímto děkuji moldavskému zastoupení při EU, že s mými spolupracovníky úterní schůzku na vysoké úrovni připravilo a že jsme vše vyřešili napřímo. Přeji jejich zemi i té naší mír a prosperitu!“ zdůraznil Dostál.

