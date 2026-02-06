Návrh, kdo za Turka. „Byl bych lepším ministrem, než je Pavel prezidentem“

06.02.2026 12:17
autor: Miloš Polák

„Totální exploze!“ Podnikatel, podporovatel Motoristů a automobilový nadšenec Richard Chlad, pronesl pár slov k možnosti, že se stane ministrem životního prostředí místo čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka. Vyčinil přitom prezidentovi Petru Pavlovi.

Návrh, kdo za Turka. „Byl bych lepším ministrem, než je Pavel prezidentem“
Foto: Repro YouTube
Popisek: Podnikatel Richard Chlad

Šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem oznámil, že nominant Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek ministr nikdy nebude, protože prezident Pavel ho prostě nikdy nejmenuje. A hotovo. Kapitola je uzavřena. Alespoň pro Babiše.  

Předseda Motoristů Petr Macinka dává najevo, že kapitolu za uzavřenou nepovažuje. Téma jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí je teď podle Macinky jen u ledu a až Petr Pavel nebude prezidentem, což se může stát buď v roce 2028, nebo v roce 2033, na konci jeho druhého volebního období, může se téma dosazení Filipa Turka do vlády řešit znovu.

Petr Macinka a čestný prezident Motoristů Filip Turek zatím svorně říkají, že nikoho jiného než Filipa Turka do vlády navrhovat nebudou.

Ale přece jen je ještě třetí možnost. Na stole je prý i varianta, že se ministrem životního prostředí může stát podnikatel, podporovatel Motoristů a automobilový nadšenec Richard Chlad.

„Dám si sám sobě výpověď a bude ze mě ministr životního prostředí?“ tuto otázku položil sám sobě Richard Chlad na sociální síti X. A hned také nabídl odpověď. „Přátelé, u Chladů od rána totální exploze telefonů, zmeškaných hovorů, SMSek, smršť všeho možného od všemožných kanálů a zpravodajství. Zdali bude Richard Chlad nominován na funkci ministra životního prostředí,“ pronesl Richard Chlad na videu.

Vedle sebe na stolečku měl přitom položenou napodobeninu královské koruny a hned téma rozváděl.

„Musím říct, že zatím jsem nebyl osloven ani předsedou vlády, ani panem ministrem Petrem Macinkou. Na druhou stranu si myslím, že bych byl rozhodně lepším ministrem životního prostředí než pan prezident Pavel prezidentem.“

Nakonec Chlad položil otázku.

„Jak to vidíte vy?“  

 

