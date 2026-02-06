Návrh, kdo za Turka. „Byl bych lepším ministrem, než je Pavel prezidentem“

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Předseda Motoristů Petr Macinka dává najevo, že kapitolu za uzavřenou nepovažuje. Téma jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí je teď podle Macinky jen u ledu a až Petr Pavel nebude prezidentem, což se může stát buď v roce 2028, nebo v roce 2033, na konci jeho druhého volebního období, může se téma dosazení Filipa Turka do vlády řešit znovu.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Ale přece jen je ještě třetí možnost. Na stole je prý i varianta, že se ministrem životního prostředí může stát podnikatel, podporovatel Motoristů a automobilový nadšenec Richard Chlad.
„Dám si sám sobě výpověď a bude ze mě ministr životního prostředí?“ tuto otázku položil sám sobě Richard Chlad na sociální síti X. A hned také nabídl odpověď. „Přátelé, u Chladů od rána totální exploze telefonů, zmeškaných hovorů, SMSek, smršť všeho možného od všemožných kanálů a zpravodajství. Zdali bude Richard Chlad nominován na funkci ministra životního prostředí,“ pronesl Richard Chlad na videu.
Vedle sebe na stolečku měl přitom položenou napodobeninu královské koruny a hned téma rozváděl.
„Musím říct, že zatím jsem nebyl osloven ani předsedou vlády, ani panem ministrem Petrem Macinkou. Na druhou stranu si myslím, že bych byl rozhodně lepším ministrem životního prostředí než pan prezident Pavel prezidentem.“
Nakonec Chlad položil otázku.
„Jak to vidíte vy?“
Chlad místo Turka na MŽP? Podle informací @CNNPrima se taková varianta zvažuje.
Mgr. Petr Macinka
