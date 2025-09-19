Celní správa: Celníci zadrželi v jeden den neznačené cigarety na tržnici i silnici

20.09.2025 7:16 | Tisková zpráva

Téměř 12 tisíc kusů neznačených tabákových výrobků zadrželi celníci začátkem měsíce září.

Celní správa: Celníci zadrželi v jeden den neznačené cigarety na tržnici i silnici
Foto: Celní správa
Popisek: Celní správa

V rámci běžné kontrolní činnosti zaměřené na dodržování zákona o spotřebních daních provedli příslušníci Sekce dohledu Celního úřadu v Plzni kontrolu prodeje, skladování a značení tabákových výrobků. Kontrolou, která proběhla v areálu obchodního centra v Aši, bylo zjištěno a zadrženo 162 kusů neznačených cigaret a dále 1458 kusů neznačených jednorázových elektronických cigaret. Únik na spotřební dani činí téměř 350 tisíc korun. Zjištěná porušení budou řešena v trestním řízení.

Tentýž den v Chodové Plané zkontrolovali plzeňští celníci vozidlo české imatrikulace, ve kterém cestovaly dvě osoby české státní příslušnosti. Při kontrole bylo nalezeno 10 tisíc kusů neznačených cigaret. Únik na spotřební dani činí téměř 45 tisíc korun. Případ budou celníci dále řešit ve správním a daňovém řízení.

Článek obsahuje štítky

Celní správa , TZ

autor: Tisková zpráva

