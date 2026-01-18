Celní správa: Několik porušení zároveň v jediné provozovně

Celníci na Teplicku narazili na provozovnu, kde nabízeli k prodeji nelegální zboží, od cigaret přes omamné a psychotropní látky až po padělky zboží známých značek. V provozovně se nacházelo 280 jednotkových balení cigaret s vietnamskou tabákovou nálepkou nebo úplně bez tabákových nálepek, k tomu 1 438 kusů balení náplní do elektronických cigaret různých druhů a příchutí. Většina tohoto zboží však nedisponovala ani českými nápisy a upozorněními, která mají za úkol varovat spotřebitele před škodlivostí výrobku. Takové výrobky mohou být zdravotně závadné. Sladké příchutě elektronických cigaret jsou lákadlem především pro mladou generaci, dochází tedy k vysokému riziku ohrožení zdraví.
Od 12. listopadu 2025 jsou látky kratom a kratom extrakt, včetně výrobků s jejich obsahem, zařazeny na seznamu psychomodulačních látek, látky jako HHC, HHC-O a THCP jsou na tomto seznamu dokonce již od března roku 2024. Přesto jmenované zboží nabízeli v provozovně k prodeji, a to v obou případech v téměř kilovém množství. Fakt, že jsou tyto látky na seznamu psychomudulačních látek znamená, že je nakládání s nimi, tedy i jejich prodej, regulovaný a je k němu zapotřebí platné povolení, kterým tento prodejce nedisponoval. Ministerstvo zdravotnictví seznam osob, které tímto povolením disponují, zveřejňuje na svých webových stránkách Seznam osob oprávněných nakládat s psychomodulačními látkami – Ministerstvo zdravotnictví.
V neposlední řadě se na místě příslušníci zabývali zbožím podléhajícím ochraně práv duševního vlastnictví, takzvanými „padělky“. V provozovně se nacházela sluchátka napodobující výrobky společnosti Apple, chytré hodinky téže značky, parfémy značky Chloé, několik párů bot značky Crocs a Gucci a téměř 200 kusů pokémonových kartiček. Hodnota zboží v případě originálních výrobků by činila 295 500 Kč.
Zboží uvedené na seznamu psychomodulačních látek bylo na místě předáno Policii ČR. Ostatní zboží bylo zadrženo, uskladněno na celním úřadu, a po vyřízení všech administrativních úkonů bude zlikvidováno.
