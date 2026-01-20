Celní správa: Neznačené elektronické cigarety

Zároveň bylo uloženo celkem 26 pokut v celkové výši 1 000 000 korun. Celkový únik na spotřební dani byl vyčíslen na 400 000 korun.
I přesto, že se prodejci ve svých prodejnách a provozovnách snaží všemožně ukrýt zahřívané tabákové výrobky mezi značené, celníci díky důsledným kontrolám většinou kontraband odhalí.
Celní správa ČR se snaží kontrolami nelegálního obchodu s tabákovými výrobky a elektronickými cigaretami chránit státní rozpočet a zdraví spotřebitelů.
