Střety u hotelů s agenty ICE. Protesty po smrti Goodové eskalují

Smrt 37leté americké občanky Renee Nicole Goodové, kterou zabili agenti Úřadu pro migraci a cla (ICE) v Minneapolisu, vyvolala vlnu protestů po celých Spojených státech. Podle organizátorů se o víkendu konalo více než tisíc akcí, na nichž se sešly desítky tisíc demonstrantů požadujících odpovědnost za násilí ze strany ICE a také zrušení tohoto úřadu.
Massive protests in Minneapolis happening right now demanding justice for Renee Good. A revolution is brewing. The people are fed up with the system. We need this all over the country. It’s the only way to make change! pic.twitter.com/mGjXvVCpKf— Power to the People ??? (@ProudSocialist) January 10, 2026
Protesty, které v některých případech přerostly ve střety s policií, byly koordinovány levicově orientovanými skupinami. Podílela se na nich také iniciativa ICE Out for Good, vedená organizací Indivisible.
Incident v Minneapolisu se odehrál ve středu během razantní operace ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS), zaměřené na nelegální migranty. Matka tří dětí byla podle oficiálních zpráv zastřelena poté, co se pokusila ujet autem a údajně ohrozila jednoho z agentů.
Holy shit! With a wind chill as low as 1 degree F, thousands of American Patriots protested in Minneapolis against the cold-blooded MURDER of Renee Good by ICE Nazi Jonathan Ross and the evil authoritarian regime of the pedophile führer. ???????????? pic.twitter.com/JF4P8IlTUG— Bill Madden (@maddenifico) January 11, 2026
Videozáznam šířící se na sociálních sítích ukazuje, jak se Goodová usmívá na agenta a říká: „Nejsem na tebe naštvaná.“ Poté, co partnerka Goodové agenta slovně konfrontovala, se řidička pokusila z místa odjet, načež zazněly výstřely.
Trumpova administrativa obhajuje střelbu jako sebeobranu a označila Goodovou a její partnerku za „domácí teroristky“.
Watch this, as hard as it is. Many of you have been told this law enforcement officer wasn't hit by a car, wasn't being harassed, and murdered an innocent woman.— JD Vance (@JDVance) January 9, 2026
The reality is that his life was endangered and he fired in self defense. https://t.co/IfXAAxi9Ql
Viceprezident J. D. Vance zdůraznil nutnost zatýkání a deportací imigrantů, kteří v USA pobývají nelegálně. „Zatýkání a deportace těchto lidí jsou absolutně klíčové pro národní bezpečnost,“ uvedl Vance.
Křik i útoky na policisty
Protesty se rozšířily do stovek měst včetně Minneapolisu, Los Angeles, Austinu. Demonstrovalo se i ve státech jako Texas, Ohio či Florida. V Minneapolisu se sešly desítky tisíc lidí, kteří pochodovali k místu střelby pod vedením tanečníků z domorodých mexických komunit. Skandovali hesla jako „Zrušte ICE“ a „Žádná spravedlnost, žádný mír – pryč s ICE z našich ulic“.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Anketa
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Asi tisíc demonstrantů se shromáždilo u hotelů, kde byli ubytováni agenti ICE, což vedlo ke škodám v hodnotě tisíců dolarů a pokusům o vniknutí do budov. Policie v Minneapolisu vydala 29 pokut za útoky na policisty, docházelo například i k házení kamenů a ledu.
V Los Angeles bylo zatčeno několik lidí poté, co demonstranti navzdory policejnímu příkazu odmítli opustit oblast před detenčním centrem ICE. Podobné střety se odehrály v Austinu, kde policie zadržela nejméně tři osoby.
Stejní lidé, kteří organizovali protesty proti Trumpovi
Organizátoři nepokojů z iniciativy ICE Out for Good, podporované Indivisible – skupinou známou z protestů „No Kings“ proti prezidentu Trumpovi v roce 2025 – zdůrazňují, že protesty jsou reakcí na „násilí ze strany ICE“.
„Renee Nicole Goodová byla manželka, matka tří dětí a členka své komunity. Ona a desítky dalších synů, dcer, přátel, sourozenců, rodičů a členů komunity, kteří byli zabiti ICE, by měli být dnes naživu. Tento víkend se lidé po celé zemi scházejí, aby truchlili, uctili ty, které jsme ztratili, a požadovali odpovědnost od systému, který fungoval beztrestně až příliš dlouho. Násilí páchané ICE není statistika, jsou s ním spojena jména, rodiny a budoucnost a my odmítáme odvrátit zrak nebo mlčet,“ řekla Leah Greenbergová, výkonná ředitelka organizace Indivisible.
Kritici z demokratické strany obvinili Trumpovu administrativu z eskalace napětí. „Tohle je to, co Donald Trump chce. Chce, abychom naletěli na návnadu,“ prohlásil Jacob Frey, starosta Minneapolisu.
Guvernér Minnesoty Tim Walz dodal: „Trump poslal tisíce ozbrojených federálních důstojníků do našeho státu a trvalo jen jeden den, než někoho zabili. Teď nechce nic jiného než vidět chaos, který odvede pozornost od této hrozné akce. Nedávejte mu, co chce.“
Operace DHS v Minnesotě využívá více než dvě tisícovky federálních agentů. Na tamní somálskou komunitu se zaměřili kvůli podezřením z podvodů.
Protesty proti ICE nejsou novinkou, ale po smrti Goodové zesílily. Zatímco demonstranti volají po zrušení ICE, Trumpova administrativa zdůrazňuje, že operace cílí na kriminální migranty včetně odsouzených násilníků. Situace zůstává napjatá, další akce jsou plánovány na nadcházející dny.
Skupiny jako Indivisible ukázaly už v loňském roce, kdy pořádaly např. protesty „No Kings“, že dokážou mobilizovat obrovské masy lidí po celé zemi, a to velmi rychle. Situace připomíná napětí po smrti George Floyda v roce 2020, ovšem s tím rozdílem, že nyní je polarizace společnosti ještě hlubší a federální reakce pod vedením Donalda Trumpa je mnohem nekompromisnější.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.