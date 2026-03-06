Celní správa: Padělky za statisíce letěly přes půl světa

08.03.2026 20:16 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Přiletěly ze třetích zemí. Měly zamířit na český trh. Do volného oběhu se ale nedostaly. Při kontrolách leteckých zásilek určených k propuštění do režimu volného oběhu zadrželi příslušníci Celního úřadu v Ostravě více než 600 kusů zboží podezřelého z porušení práv duševního vlastnictví. Hodnota originálních výrobků by v tomto případě dosahovala statisíců korun.

Foto: Celní správa
Celní správa

Zásilky dorazily leteckou přepravou do České republiky a byly kontrolovány na pracovišti v Mošnově. Celníci při ověřování celních prohlášení pojali důvodné podezření, že zboží neoprávněně užívá loga světových značek.

V zásilkách se nacházelo například 16 mobilních telefonů iPhone a 8 tabletů Apple, více než 200 adaptérů a nabíjecích kabelů Samsung a téměř 180 zadních krytů a obalů na telefony Apple a Samsung. Součástí byly také desítky sluchátek značek Apple, Samsung a Lenovo, několik desítek baterií do mobilních telefonů různých výrobců a rovněž 5 parkovacích kamer označených logem Volkswagen.

„Letecká přeprava ze třetích zemí je jednou z cest, jak se padělané zboží snaží dostat na evropský trh. Naším cílem je zabránit tomu, aby se takové výrobky dostaly ke spotřebitelům,“ uvedla tisková mluvčí Celního úřadu v Ostravě.

O dalším osudu zboží nyní rozhodnou držitelé ochranných známek. Ve většině obdobných případů dochází ke zjednodušenému řízení, tedy ke zničení zadrženého zboží.

