Senátor Hraba: Rozbíjení vztahů s Němci omlouvači a pomlouvači

25.05.2026 22:33 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke sjezdu Sudetoněmeckého lansmanšaftu v Brně.

Foto: Archiv PLTV
Popisek: Rozhovory PL- Zdeněk Hraba

Troufám si říct, že žijeme v perfektním vztahu s našimi sousedy - se Slováky, Němci, Poláky i Rakušany. Takovou situaci jsme tu v historii doslova nikdy nezažili. A podívejte se jinde do světa: kdo si může říct? Moc zemí ne. Tak proč to rozkopávat?

Ano, Němci (ti, kteří k tomu v dané době jakkoli přispěli) zavinili holokaust, zavinili druhou světovou válku. Mají vinu za 360 000 zavražděných Čechoslováků. To jim nikdo neodpáře. A nikdy jim to nebude zapomenuto. Po právu.

Faktem je i to, že poválečné (i během války z exilu tvořené) majetkoprávní uspořádání nebude změněno. Pokud nebude tlačeno na prolomení skrze evropské právo. Tudy by cesta pro majetkovou revoluci v našem pohraničí vést bohužel mohla.

Ale za současných podmínek k otevření „Benešových dekretů“ není na české straně politická síla, která by to mohla změnit. A krom toho se k tomu zavázala česká i německá strana. Mimochodem taková síla tu nebyla ani v dobách, kdy Německo mělo vůči nám k tomu nějaké páky (např. při našem vstupu do EU, kterému bránil jistý pan Posselt).

Zodpovězme si ale jednoduché otázky: předhazuje snad někdo z nás současným Němcům každý den vinu za válku? Děje se to vůbec, či snad v takové míře, že nám to brání nejen v poklidném soužití, ale i obchodu? Ne. Odpověď na obě otázky je prostě „ne“. A tak je to správně. Kdo tvrdí opak, tak asi žije v nějaké alternativní realitě.

Vztahy s Německem máme dobré, tisícileté střetávání se a historické události ve 20. století jsou pevnou součástí našich dějin s jasně danými viníky, s jasnou zodpovědností. A přesně to jsme my i Spolková republika Německo uznali už v roce 1997 v rámci Česko-německé deklarace.

Takže na závěr: ať už si v Brně pořádá kdokoliv cokoliv. Samozřejmě jen pokud je to v souladu s právními předpisy. A nenechme si ty historicky nejlepší vztahy mezi Čechy a Němci rozkopat věčnými omlouvači a pomlouvači. Protože ty vzájemné vztahy jsou špičkové ne díky nim, ale jim navzdory.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
