Pardubice: Město rozdalo už 5 000 nádob na bioodpad

25.05.2026 22:41 | Tisková zpráva
autor: PV

Už 5000 domácností se v Pardubicích zapojilo do projektu odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Jubilejní domácnost převzala od města speciální nádobu na bioodpad spolu s dárky, mezi nimiž nechyběly dvě tuny kompostu včetně dopravy, zahradní nářadí a drobné upomínkové předměty města.

Foto: pardubice.eu
Popisek: Pardubická radnice

„Projekt odděleného sběru bioodpadu funguje v Pardubicích od roku 2007 a postupně se rozšířil na celé území města, především do lokalit s rodinnými domy. Navíc se každoročně zapojí přibližně 250 nových zájemců. I díky tomu se v nám v loňském roce podařilo vytřídit celkem 4 218 tun bioodpadu, z toho 3 829 tun pocházelo přímo od občanů,“ uvedla náměstkyně pro životní prostředí Jiřina Klčová s tím, že bioodpad z Pardubic putuje na kompostárnu společnosti Služby města Pardubic v Dražkovicích, kde se zpracovává na certifikovaný kompost určený k dalšímu využití.

V současnosti mají Pardubice v domácnostech k dispozici 5 000 nádob o objemu 140 litrů a dalších 33 velkoobjemových kontejnerů o objemu 1 100 litrů určených zejména pro sídlištní zástavbu. Do systému jsou zapojeny také školy a školky, které využívají dalších 80 nádob různých velikostí.

„Vzhledem k tomu, že podle statistik tvoří bioodpad až 40 procent směsného komunálního odpadu, mám radost, že ho my v Pardubicích třídíme ve velkém. Protože díky jeho třídění se daří výrazně snižovat množství odpadu ukládaného na skládky a zároveň vzniká kvalitní kompost, který se dále využívá. Přínos je tedy ekologický i ekonomický,“ doplňuje Jiřina Klčová.

Obyvatelé zapojení do projektu mají navíc možnost každoročně získat až 50 kilogramů kompostu zdarma. Samotné nádoby město půjčuje bezplatně a občané hradí pouze část nákladů na svoz. Největší zájem o nádoby na bioodpad je v nových lokalitách rodinných domů a příměstských satelitech. Město plánuje v distribuci nádob pokračovat i nadále. Projekt je otevřený všem obyvatelům rodinných domů, kteří mají možnost biologicky rozložitelný odpad třídit.

Bioodpad se v Pardubicích sváží v zimních měsících jednou měsíčně, od dubna do listopadu pak pravidelně každý týden. Do nádob patří například tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny nebo sedliny z kávy a čaje. Naopak do nich nepatří plasty, textil, živočišné zbytky ani větve a objemný zelený odpad.

Článek obsahuje štítky

kraj Pardubický , Pardubice

