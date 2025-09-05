Celní správa: Pravomoc celníků odebrat registrační značku stále efektivně napomáhá

05.09.2025 22:33 | Tisková zpráva

Od začátku prázdnin příslušníci Celního úřadu v Liberci vybrali přes jeden milion korun na nedoplatcích.

Celní správa: Pravomoc celníků odebrat registrační značku stále efektivně napomáhá
Foto: Celní správa
Popisek: Celní správa

Cesta na dovolenou se může výrazně prodražit. Z tohoto důvodu by si občané měli hlídat uhrazení svých dluhů vůči státu. Především díky nárůstu tuzemských i zahraničních cest občanů v prázdninovém období příslušníci Celního úřadu v Liberci zaznamenali 272 případů, kdy byla kontrolovaná osoba dlužníkem státu. V případě nedoplatků za dopravní přestupky hrozí kontrolovaným osobám odebrání státní poznávací značky nebo přiložení technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, tzv. „botičky“, pokud tento dluh příslušníkům na místě neuhradí.

Celníci, ať už na pozemních komunikacích, v provozovnách subjektů nebo při příletové kontrole na letišti v Pardubicích, vybrali 1.042.639 Kč. Velmi efektivně se v těchto případech daří nedoplatky vybírat také od zahraničních subjektů, kdy v daném období činila nejvyšší vybraná částka 130.000 Kč od litevského dopravce, který nedoplatky v této výši nasbíral za dopravní přestupky.

Ne vždy je nutné použít hrozbu ve formě odebrání státní poznávací značky nebo přiložení technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla. Kontrolované osoby v řadě případů o svých nedoplatcích vůbec nevědí, a bez problému je na místě celníkům zaplatí.

Lidé si mohou své nedoplatky zjistit i sami na cPortalu Celní správy ČR ZDE nebo osobně na kterémkoli celním úřadě.

Psali jsme:

Celní správa: Hazard pod kontrolou celníků: 42 zásahů, 89 automatů a půl milionu korun
Celní správa: Daňová kobra odhalila milionové úniky na dani z přidané hodnoty
Celní správa: Celníci z plzeňského celního úřadu zadrželi padělky za miliony
Celní správa: Čtyři kontrolní dny, osmnáct zásahů, dva skryté sklady

Zdroje:

https://cportal.celnisprava.cz/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Celní správa , TZ

autor: Tisková zpráva

Mgr. Jiří Růžička byl položen dotaz

komunisté

Když tu nechcete zpátky komunisty, nemyslíte, že byste se tak především měli zamyslet na tím, proč tu hrozí jejich návrat do sněmovny? Máte na to odpověď? Vyzývat k tomu, aby je lidé nevolili je podle mě k ničemu, přitom to v poslední době dělají snad všichni, kdo jsou nějak spřízněni z touto vládou...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Celní správa: Pravomoc celníků odebrat registrační značku stále efektivně napomáhá

22:33 Celní správa: Pravomoc celníků odebrat registrační značku stále efektivně napomáhá

Od začátku prázdnin příslušníci Celního úřadu v Liberci vybrali přes jeden milion korun na nedoplatc…