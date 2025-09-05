Celní správa: Pravomoc celníků odebrat registrační značku stále efektivně napomáhá

Cesta na dovolenou se může výrazně prodražit. Z tohoto důvodu by si občané měli hlídat uhrazení svých dluhů vůči státu. Především díky nárůstu tuzemských i zahraničních cest občanů v prázdninovém období příslušníci Celního úřadu v Liberci zaznamenali 272 případů, kdy byla kontrolovaná osoba dlužníkem státu. V případě nedoplatků za dopravní přestupky hrozí kontrolovaným osobám odebrání státní poznávací značky nebo přiložení technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, tzv. „botičky“, pokud tento dluh příslušníkům na místě neuhradí.
Celníci, ať už na pozemních komunikacích, v provozovnách subjektů nebo při příletové kontrole na letišti v Pardubicích, vybrali 1.042.639 Kč. Velmi efektivně se v těchto případech daří nedoplatky vybírat také od zahraničních subjektů, kdy v daném období činila nejvyšší vybraná částka 130.000 Kč od litevského dopravce, který nedoplatky v této výši nasbíral za dopravní přestupky.
Ne vždy je nutné použít hrozbu ve formě odebrání státní poznávací značky nebo přiložení technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla. Kontrolované osoby v řadě případů o svých nedoplatcích vůbec nevědí, a bez problému je na místě celníkům zaplatí.
Lidé si mohou své nedoplatky zjistit i sami na cPortalu Celní správy ČR ZDE nebo osobně na kterémkoli celním úřadě.
autor: Tisková zpráva