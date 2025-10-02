Celní správa: Rumunský kamion s pokutami za 930 tisíc

02.10.2025 22:33 | Tisková zpráva

Po českých dálnicích jezdili přetížení a s placením spáchaných přestupků si nedělali starosti. Tak lze definovat kamiony rumunského dopravce, který dlužil na pokutách částku více než 930 tisíc korun. Cesta jednoho z jeho nákladních vozidel však skončila na dálnici D1 nedaleko Lipníku nad Bečvou, kde jej celníci pomocí nasazené botičky odstavili.

Celní správa: Rumunský kamion s pokutami za 930 tisíc
Foto: Celní správa
Popisek: Celní správa

Případ se začal psát 19. září na Celním úřadu v Liberci. Zde vzešel podnět, že přes státní hranici České republiky přejel na přechodu Lanžhot rumunský kamion, jehož provozovatel má neuhrazené pokuty v celkové výši 932 tisíc korun. A protože se vozidlo objevilo na našem území naposledy před rokem a půl, vyskytla se jedinečná šance dluh vymoci. Okamžitě se tedy rozjela příkladná spolupráce celníků napříč republikou, na jejímž konci jsme vozidlo zastavili nedaleko Lipníku nad Bečvou.

Při konfrontaci rumunského řidiče s velkým dluhem kolegům sdělil, že není na místě schopen takto vysokou částku zaplatit. Řidiči jsme tedy nařídili odstavení dopravního prostředku za využití přiložení „botičky“, sloužící k případnému zamezení odjezdu vozidla. Po šesti dnech měl případ pozitivní a velice efektivní rozuzlení. Dlužná částka totiž přistála na účtu celní správy a vozidlo mohlo po odstranění botičky pokračovat v další jízdě.

Celní správa ČR zároveň pokračuje v posilování kompetencí v roli tzv. státního vymahače. Důkazem toho je i novelizace zákona o celní správě, v důsledku které může celník mimo jiné pro účely úhrady nedoplatku zadržet i věc, která je postižitelná daňovou exekucí. 

Psali jsme:

„My tady nejsme na Ukrajině.“ Babiš usadil Fialu
Ztratil nervy. Ví, že prohraje. Od Miloše Zemana přišel poslední kopanec Fialovi
Konečná: Ve sněmovně chybí skutečná levice. Máme důkaz
Stovky korun? Ani náhodou. Pavel Janeček a nepříjemná pravda o povolenkách

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Celní správa , TZ

autor: Tisková zpráva

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

Tvrdíte, že podporujete vlastní bydlení

Opravdu si to myslíte? Myslíte, že díky této vládě je snadnější si vlastní bydlení obstarat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Celní správa: Rumunský kamion s pokutami za 930 tisíc

22:33 Celní správa: Rumunský kamion s pokutami za 930 tisíc

Po českých dálnicích jezdili přetížení a s placením spáchaných přestupků si nedělali starosti. Tak l…