Ivan přichází před kongresem ODS s plánem na restart strany

Místostarosta městského obvodu Ostrava-jih a spoluzakladatel iniciativy Česko.plus Radim Ivan se intenzivně zapojuje do předkongresové kampaně Občanské demokratické strany (ODS). V příspěvku na sociální síti X zdůraznil, že strana se příliš vzdálila svým tradičním voličům z řad podnikatelů, živnostníků a lidí z byznysu, a vyzval k zásadní změně směřování. Volební kongres ODS, na kterém bude zvoleno nové vedení včetně předsedy, se uskuteční příští týden 17. a 18. ledna v pražském Clarion Congress Hotel Prague.
Pětatřicetiletý Ivan, který kandiduje na post předsedy ODS, v příspěvku napsal: „Lidi z byznysu jsou v politice potřeba. Jako že opravdu potřeba.“
Lidi z byznysu jsou v politice potřeba. Jakože opravdu potřeba.— Radim Ivan ????? (@radim_ivan_57) January 4, 2026
Ti, kteří uspěli v soukromé sféře a nejsou jen celoživotními úředníky nebo politiky. Jen oni totiž dokážou chápat každodenní realitu firem, zaměstnanců, živnostníků nebo startupů. Vědí, co podnikatelskému prostředí… pic.twitter.com/laFF4NWnYk
Pouze lidé s reálnou zkušeností ze soukromého sektoru dokážou podle něj pochopit denní starosti firem a zaměstnanců. „Ti, kteří uspěli v soukromé sféře a nejsou jen celoživotními úředníky nebo politiky. Jen oni totiž dokážou chápat každodenní realitu firem, zaměstnanců, živnostníků nebo start-upů. Vědí, co podnikatelskému prostředí pomáhá a co ho naopak brzdí. Úkolem státu není podnikání řídit. Jeho úkolem je nepřekážet, nebuzerovat a vytvářet podmínky, ve kterých může byznys růst. Bohužel se v posledních letech stal pravý opak,“ soudí ostravský místostarosta.
Kritizuje současné vedení strany za kroky jako zavedení windfall tax, tedy mimořádné daně z neočekávaných zisků, nebo zvyšování záloh u OSVČ. „Všechny vládní strany se k podnikavým lidem otočily zády. Nejen ODS. Ta ale především přestala vnímat potřeby byznysu a kroky jako WFT nebo zvyšování záloh u OSVČ udělaly více škody než užitku. ODS se vzdálila svým přirozeným voličům natolik, že se dnes dívají jinam. Musíme je získat zpět. Musíme být znovu propodnikatelskou stranou,“ uvedl Ivan.
Jako řešení navrhuje přitáhnout do vedení strany odborníky s byznysovým zázemím, jako jsou ekonom Dominik Stroukal nebo podnikatel Vojtěch Roček. „Jsme země podnikavých lidí. A musíme to znovu chtít dokázat. I programově,“ zdůraznil politik.
Na peníze budeme kupovat vidle
Svou vizi postavil na zpětné vazbě od více než 400 podporovatelů iniciativy Česko.plus, která vznikla v roce 2021 jako modernizační platforma uvnitř ODS. Mezi klíčové návrhy patří úplné zrušení administrativy pro osoby do prvního milionu korun výdělku, zavedení „důvěrového daňového režimu namísto represí“, deregulace živností na pouze tři typy (volné, vázané a řemeslné) a vytvoření ekonomických zón v rozvojových regionech s daňovými úlevami na první dva roky.
Ivan navrhuje i specifická opatření pro různé skupiny obyvatel: zvýšení limitu nezdaněného výdělku pro studenty z 10 tisíc na 25 tisíc korun, snížení zdanění práce na 25 procent, zrušení odvodů za studenty a důchodce u firem, osvobození seniorů od placení odvodů.
„A kde na to vzít? Sebereme státu a dáme to lidem. Ne nárokově. Dáme jim to v podobě benefitů pro všechny skupiny, které se chtějí podílet na tom, aby Česko bylo podnikatelskou velmocí Evropy. Navíc tím roztočíme takovou byznys diskotéku, že na peníze budeme kupovat vidle,“ soudí kandidát na předsedu ODS.
Tyto kroky by podle něj mohly z Česka vytvořit „zemi pro 12 milionů podnikavých lidí“.
Podnikavost je ta nejlepší lidská vlastnost. „Žene vás dopředu. A motivuje i lidi kolem vás. Takový přístup chci od ODS i od celé České republiky,“ vysvětlil Ivan.
Příspěvek, doprovázený videem, vyvolal živou diskusi a získal stovky interakcí. Část diskutujících oceňuje dobrou ekonomickou orientaci, zatímco jiní záměr označují za příliš optimistický nebo nereálný bez hlubších reforem.
Ivanova kandidatura přichází v době hluboké krize ODS po neúspěchu koalice SPOLU v loňských sněmovních volbách, kdy strana skončila druhá za hnutím ANO a přešla do opozice. Dosavadní předseda Petr Fiala svůj post neobhajuje.
Hlavním soupeřem Ivana je dosavadní místopředseda Martin Kupka, který kandidaturu oznámil krátce po Ivanovi. Spekuluje se i o dalších jménech.
Kongres v pražském hotelu Clarion začne v sobotu 17. ledna v 10.00 organizačními záležitostmi, volbou předsedy a prvního místopředsedy, v neděli 18. ledna pak pokračuje volbou řadových místopředsedů a dalších orgánů.
Odsune se ODS do propadliště politických dějin?
V nedělním příspěvku na síti X Ivan vyzývá: „Nebuďme naivní. Vraťme se k politice, která chce zemi řídit, ne ji jen komentovat.“
Nebuďme naivní. Vraťme se k politice, která chce zemi řídit, ne ji jen komentovat.— Radim Ivan ????? (@radim_ivan_57) January 11, 2026
ODS stojí před okamžikem pravdy. Příští víkend se na kongresu nebude rozhodovat o kosmetických úpravách ani o tom, kdo si zachová pohodlné postavení. Rozhoduje se o tom, zda se ODS znovu vydá… pic.twitter.com/My5JYt6Kll
ODS podle něj stojí před okamžikem pravdy. „Příští víkend se na kongresu nebude rozhodovat o kosmetických úpravách ani o tom, kdo si zachová pohodlné postavení. Rozhoduje se o tom, zda se ODS znovu vydá cestou živé, reformní strany, nebo zda se definitivně propadne do bezpečné, ale prázdné kontinuity. A pomalu odejde do politické minulosti,“ napsal kandidát na post předsedy.
Dále uvádí, že kontinuita sama o sobě není hodnotou. „Zvlášť pokud jde jen o kontinuitu frází, obecných prohlášení a moralizování, a to bez konkrétních řešení naší vlastní situace i problémů této země. Politika, která se omezuje na pasivní reagování, pohoršování se nad soupeři a vyčkávání, až někdo jiný něco udělá, není politikou. Je to alibi. Je to lenost. Je to politická nekompetence,“ zdůrazňuje Ivan.
ODS byla podle něj nejsilnější tehdy, když měla odvahu prosazovat skutečné reformy. „V době Mirka Topolánka byla čitelná, ideově ukotvená a připravená nést politické náklady za změny, které byly nutné. Dnes místo toho hrozí, že se spokojí s tím, že ‚to nějak funguje‘, aniž nabídne jasné odpovědi na stagnující stát, přebujelou byrokracii, neudržitelný veřejný sektor, ztrátu konkurenceschopnosti Česka či nesmyslné regulace byznysu a nedostatečnou podporu podnikavosti lidí,“ kritizuje politik.
Soudí, že největším rizikem není změna. „Největším rizikem je nečinnost maskovaná jako odpovědnost. Přesně takto se z relevantní politické síly stává prázdná značka. Přesně takto skončila ČSSD. Dnes strana bez odvahy, bez témat a bez voličů. Bez budoucnosti. A právě proto je tento kongres zásadní. Delegáti nenesou odpovědnost jen za obsazení funkcí, ale za samotnou budoucnost ODS. Volba kontinuity bez obsahu znamená pokračování pasivity, která stranu oslabuje a vyprazdňuje. Mizí členové, kompetence a postupně i budoucnost,“ napsal Ivan.
Volba změny znamená návrat k politice kompetence, odvahy a konkrétních řešení. K politice, která chce zemi řídit, ne ji jen komentovat. K ODS, která chce znovu vyhrávat.
„Kongres musí být zlomem. Buď se ODS vydá cestou skutečné vnitřní obnovy, modernizace a návratu k reformní politice, která má jasný směr a ambici znovu vítězit, nebo přijme roli strany, která přežívá ze setrvačnosti. A ze setrvačnosti se nevyhrává vůbec nic. Natož volby,“ objasnil kandidát na šéfa strany.
ODS musí podle něj znovu chtít měnit věci k lepšímu. „Jinak o ni voliči přestanou stát. A tentokrát už nebude koho vinit. Odpovědnost zůstane jen uvnitř. Buď se ODS znovu stane stranou, která má odvahu vést a vyhrávat, nebo se sama odsune do propadliště politických dějin. Rozhodnutí padne teď. A nebude možné ho vzít zpět,“ burcuje Ivan.
A uzavírá slovy: „My v Česko.plus máme jasno. Chceme ODS aktivní, kompetentní a vítěznou.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.