Hřib (Piráti): Pane ministře Juchelko, měl byste se někdy podívat do zrcadla

Vážené dámy, vážení pánové,
já bych možná v kontextu toho včerejška doporučil vaší pozornosti jednu takovou knihu od Roberta Fulghuma. Je to za nějakých 150 korun dostupné normálně na e-shopu jako e-book, případně určitě si to můžete koupit i v papírové podobě. Jmenuje se to Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. A já teda musím říct, že když jsem sledoval ten výstup pana ministra Juchelky tady od pultíku v odpovědi na interpelaci naší poslankyni Gabriele Svárovské, tak jsem si říkal, že tady se stala v našem vzdělávacím systému zjevně nějaká chyba, nejspíše už od té mateřské školky.
Protože tady skutečně chyběly nějaké elementární způsoby, elementární lidská slušnost, a vlastně pan ministr Juchelka tím svým výlevem, který tady předvedl, tak potvrdil, že vlastně skutečně nemá žádné argumenty, kterým by obhájil to, že spolupracuje tady s panem Janem Gregorem, člověkem, který pochází z té Aliance pro rodinu, což je organizace, u které i soud potvrdil, že je možné ji označovat za Putinův hlas v Evropě.
A zcela zjevně nemá ani žádné argumenty k tomu, aby obhájil jeho nominaci do té dozorčí rady zdravotní pojišťovny. Protože ten pán, který, jak tady správně upozorňovala ve své interpelaci Gabriela Svárovská, tak má akorát zkušenosti s tím, jak šikanovat lidi, jakým způsobem jim umenšovat jejich práva. Tohleto jsou všechno jeho záležitosti, kterými on se zabývá, ale rozhodně nemá žádné zkušenosti z oblasti zdravotnictví, o kterém prostě neví vůbec nic.
To znamená, ten člověk zcela zjevně nemá žádnou kvalifikaci pro to, aby mohl zasednout v dozorčí radě zdravotní pojišťovny. Je to člověk naopak z organizace, která, jak už soudce vyslovil, může být označena za Putinův hlas v Evropě. A pan ministr Juchelka nemá žádné argumenty k tomu, aby toto obhájil. A místo toho, aby to teda přiznal, že prostě tady nominoval politického trafikanta, tak jako třeba tady druhý pan poslanec Matěj Gregor přiznal, že skutečně má nějakou jako malou domů pro svoji rodinu, když v tom dědově domě má tu poslaneckou kancelář, tak aby u jednoho Gregora přiznali totéž, co u druhého, tak místo toho zvolil cestu úplně naprosto absurdního, podlého ataku, kdy tady začal vařit mlhu, vytvářet tu kouřovou clonu a ukazovat prstem okolo sebe.
Tak, pane ministře Juchelko, já bych vám chtěl říct, že vy byste se někdy měl skutečně podívat do zrcadla a zamyslet se nad tím, co vaše hnutí dalo české politice. Protože já tady vidím například pana radního Bezděka ze Středočeského kraje, který zamořil kraj azbestem, vidím tady prapodivnou kauzu Bečva, stále obestřenou rouškou tajemství okolo podniků pana Babiše. A vidím tady také například nějakého pana Chmelarčíka z hnutí ANO, který naprosto zákeřně zabil člověka na Karlovarsku čepelí skrytou ve vycházkové holi, a zabil ho za to, že mu stál v cestě autem.
To znamená, možná, pane Juchelko, zkuste odpovídat na otázky, na které jste tázán při interpelaci, a pokud chcete mluvit o jiných, tak si zkuste nejprve zamést před vlastním prahem, a zkuste řešit třeba ty estébáky, jako je pan Chmelarčík a vrahy, jako je pan Chmelarčík, ve vašich řadách.
Děkuji.
